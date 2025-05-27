Гражданство за 500 000 долларов — какая страна хочет выдавать паспорта за инвестиции

Доллары в руках. Фото: Pexels

Правительство Аргентины планирует разрешить иностранцам покупать гражданство за инвестиции. До сих пор паспорт южноамериканской страны давали по натурализации, по праву рождения и через брак. Но впоследствии процесс получения гражданства могут ускорить путем финансовых вложений в развитие экономики Аргентины.

Об этом написало издание TN.

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Сколько будет стоить паспорт Аргентины

По имеющейся информации, стоимость аргентинского паспорта может составлять 500 000 долларов. Эти средства нужно будет вложить в проекты, способствующие экономическому развитию страны и созданию рабочих мест. Пока неизвестно, каким секторам будут отдавать предпочтение, однако аналитики ожидают акцента на агробизнесе, энергетике, туризме, технологиях

"Программа имеет целью отличить себя от более транзакционных схем гражданства за инвестиции, делая акцент на долгосрочном вкладе в экономику Аргентины, основанном на заслугах, а не пассивной покупке недвижимости или пожертвованиях", — отметило издание.

Правительство планирует создать агентство, которое будет заниматься оценкой, надзором и сертификацией соответствующих инвестиций. Инициатива призвана позиционировать Аргентину как привлекательную альтернативу для богачей, находящихся в поисках второго гражданства.

По оценкам, паспорт страны стоимостью 500 000 долларов ежегодно будет приносить в бюджет около 2,5 млрд долларов, а со временем сумма вырастет.

Что дает паспорт Аргентины

До этого Аргентина никогда не вводила программы предоставления гражданства за прямые инвестиции, только путем натурализации, брака или по праву рождения. Наличие паспорта государственного образца предоставляет бывшим иностранцам немало преимуществ, в частности:

право на безвизовые путешествия, включая Шенгенскую зону;

возможность поселения в девяти южноамериканских странах;

доступ к качественной медицине и низким потребительским ценам.

Также аргентинцам не нужно отказываться от первого паспорта, поскольку законодательство страны позволяет двойное гражданство.

Напомним, украинцы могут стать гражданами Мальты за взнос в 600 000 евро. Столько надо заплатить, чтобы сократить срок ожидания до 36 месяцев. За инвестицию в размере 750 000 евро второй паспорт оформят за 12 месяцев.

Также мы писали, что украинцам станет сложнее получить паспорт Франции с 2026 года. Для получения гражданства иностранцам придется овладеть языком на высоком уровне, ориентироваться в местных законах и знать историю Франции. А еще — не иметь судимостей.