Швидке громадянство ЄС — скільки коштує отримати другий паспорт у 2025 році

Вивіска паспортного сервісу. Фото: Google Maps/Vadym Shevchenko

Дуже часто на набуття другого громадянства потрібно чекати кілька років. Але завдяки системі інвестицій оформлення паспорта не займає багато часу. Заплативши конкретну суму, можна стати громадянином іншої країни буквально за лічені місяці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка держава дозволяє набути громадянство дуже швидко.

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Як стати громадянином Мальти

Це острівна держава у Південній Європі, розташована на однойменному архіпелазі в Середземному морі. Мальта входить в ЄС, тож її громадянство дає право на безвізовий в’їзд у велику кількість країн (окрім Китаю, М’янми, Афганістану, Сирії, Ємену, Північної Кореї та деяких африканських держав).

У 2020 році запрацювала програма надання громадянства на підставі значного внеску в соціальний та економічний розвиток (MEIN). Якщо не хочете чекати 7 років для отримання паспорта через натуралізацію, можна інвестувати 600 000 євро і скоротити цей період до 36 місяців. Або до 12 місяців за вклад у розмірі 750 000 євро.

Плюс необхідно стати резидентом Мальти (отримати вид на проживання), для цього треба:

орендувати житло на суму від 10 000 євро на рік;

заплатити державний внесок — 98 000 євро;

внести благодійну допомогу — 2 000 євро.

І хоча розмір інвестицій немаленький, зате громадянство надають дуже швидко. Для порівняння, паспорт Португалії вдасться отримати через 5 років за внесок від 280 000 євро. А сума 250 000 євро допоможе стати громадянином Греції тільки через 7 років.

Міграція на Мальту не є поганою альтернативою, бо проживання там забезпечує різними перевагами. Наприклад, відкривається доступ до європейських банківських послуг і програм підтримки підприємців. Плюс можна мешкати в будь-якій країні ЄС без обмежень у часі.

Інший спосіб отримати паспорт Мальти — одружитися громадянином. Але потрібно перебувати 5 років в офіційних шлюбних стосунків і проживати спільно з чоловіком/дружиною. Тобто фіктивний штамп не допоможе з набуттям другого громадянства.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям доведеться заплатити штраф за "неправильний паспорт". Йдеться про документ, термін дії якого закінчився. Прострочення настає при виявленні помилки та у випадку пошкодження паспорта, а також коли власнику виповнюється 25 і 45 років.

Ми писали, що в Україні готують закон, який дозволить мати подвійне громадянство — його ухвалення очікується до кінця 2025 року. Плюс планують запуск цифрової платформи для підтримки українців за кордоном, зокрема в питанні пошуку роботи і житла.