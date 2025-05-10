Быстрое гражданство ЕС — сколько стоит получить второй паспорт в 2025 году

Вывеска паспортного сервиса. Фото: Google Maps/Vadym Shevchenko

Очень часто на приобретение второго гражданства нужно ждать несколько лет. Но благодаря системе инвестиций оформление паспорта не занимает много времени. Заплатив конкретную сумму, можно стать гражданином другой страны буквально за считанные месяцы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое государство позволяет приобрести гражданство очень быстро.

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Как стать гражданином Мальты

Это островное государство в Южной Европе, расположенное на одноименном архипелаге в Средиземном море. Мальта входит в ЕС, поэтому ее гражданство дает право на безвизовый въезд в большое количество стран (кроме Китая, Мьянмы, Афганистана, Сирии, Йемена, Северной Кореи и некоторых африканских государств).

В 2020 году заработала программа предоставления гражданства на основании значительного вклада в социальное и экономическое развитие (MEIN). Если не хотите ждать 7 лет для получения паспорта через натурализацию, можно инвестировать 600 000 евро и сократить этот период до 36 месяцев. Или до 12 месяцев за вклад в размере 750 000 евро.

Плюс необходимо стать резидентом Мальты (получить вид на жительство), для этого надо:

арендовать жилье на сумму от 10 000 евро в год;

заплатить государственный взнос — 98 000 евро;

внести благотворительную помощь — 2 000 евро.

И хотя размер инвестиций немаленький, зато гражданство предоставляют очень быстро. Для сравнения, паспорт Португалии удастся получить через 5 лет за вклад от 280 000 евро. А сумма 250 000 евро поможет стать гражданином Греции только через 7 лет.

Миграция на Мальту не является плохой альтернативой, поскольку проживание там обеспечивает различными преимуществами. Например, открывается доступ к европейским банковским услугам и программам поддержки предпринимателей. Плюс можно жить в любой стране ЕС без ограничений во времени.

Другой способ получить паспорт Мальты — вступить в брак гражданином. Но нужно находиться 5 лет в официальных брачных отношений и проживать совместно с супругом/супругой. То есть фиктивный штамп не поможет с приобретением второго гражданства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам придется заплатить штраф за "неправильный паспорт". Речь идет о документе, срок действия которого истек. Просрочка наступает при обнаружении ошибки и в случае повреждения паспорта, а также когда владельцу исполняется 25 и 45 лет.

Мы писали, что в Украине готовят закон, который позволит иметь двойное гражданство — его принятие ожидается до конца 2025 года. Плюс планируют запуск цифровой платформы для поддержки украинцев за рубежом, в частности в вопросе поиска работы и жилья.