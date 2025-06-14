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Главная Экономика Как получить гражданство Германии — все способы в 2025 году

Как получить гражданство Германии — все способы в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 14:05
Украинцы в Германии — как быстро получить гражданство и паспорт
Паспортный сервис. Фото: УНИАН
Ключові моменти Как получить немецкое гражданство Рекордное количество новых граждан Что еще нужно знать украинцам

Получить иностранное гражданство можно разными способами. Украинцы в Германии, имея статус беженцев, не обделены таким правом. Процесс является многоступенчатым и требует наличия многих документов. А срок получения зависит от выбранного способа.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцы могут стать гражданами Германии.

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Как получить немецкое гражданство

Если говорить о малышах, а не взрослых, то первый способ — по рождению. Дети автоматически приобретают местное гражданство, если появились на свет в Германии, а по крайней мере один из родителей проживает на территории ФРГ легально не менее пяти лет и имеет разрешение на постоянное пребывание.

Второй распространенный способ для иностранцев — стать гражданином Германии через натурализацию. Для этого надо выполнить ряд требований:

  • проживать в государстве на законных основаниях минимум пять лет (раньше было восемь);
  • владеть национальным языком на достаточном уровне;
  • быть интегрированным в немецкое общество.

До недавнего времени беженцы могли податься на гражданство через три года постоянного проживания при условии наличия существенных образовательных или профессиональных достижений. Но немецкое правительство отменило ускоренную процедуру в мае 2025 года, дабы избавить от ложных стимулов для нелегальной миграции.

Третий вариант — гражданство через брак. Иностранцам разрешается подать заявку через три года после бракосочетания при условии совместного проживания в Германии в течение двух лет. Также право приобретения имеют лица этнического немецкого происхождения и люди, которые потеряли гражданство по политическим обстоятельствам.

Рекордное количество новых граждан

Благодаря программе ускоренной натурализации иностранцев (проживание в течение пяти лет) немецкие паспорта в 2024 году получили 291 955 мигрантов. По данным информационного агентства ARD, самыми многочисленными группами новых граждан Германии были:

  • сирийцы — 83 150 человек, 28%;
  • турки — 22 525 человек, 8%;
  • иракцы — 13 545 человек, 5%;
  • россияне — 12 980 человек, 4%;
  • афганцы — 10 085 человек, 3%.

Что интересно, на момент получения гражданства дольше всего в Германии находились турки — более 23 лет в среднем. Срок проживания иракцев и афганцев составлял почти 9 лет, россиян — 14,5 лет, сирийцев — 7,4 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, проживание без прописки в Украине наказывается лишь предупреждением, а при повторном нарушении — штрафом от 17 до 51 грн. Однако отсутствие зарегистрированного места жительства затрудняет доступ к государственным услугам и социальной помощи.

Также мы писали, что правительство Аргентины планирует начать программу получения гражданства за инвестицию — 500 000 долларов. Сейчас получить паспорт иностранцы могут по натурализации, по праву рождения или через брак с гражданином Аргентины.

Германия украинцы гражданство документы паспорт
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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