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Головна Економіка В Німеччині зростуть виплати на дітей — хто та скільки отримає

В Німеччині зростуть виплати на дітей — хто та скільки отримає

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Дата публікації: 20 червня 2025 08:20
В Німеччині перерахують виплати на дітей — хто та скільки отримуватиме
Євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Скільки виплачують у 2025 році Коли та як зростуть виплати Податкові пільги на дітей у Німеччині — що зміниться

Уряд Німеччини планує підвищити дитячу допомогу Kindergeld для мільйонів родин, в тому числі українських. Метою такого рішення є захист купівельної спроможності населення, яка знижується через інфляцію та енергетичну кризу.

Про нові суми дитячої допомоги та етапи підвищення виплат розповіло видання NV.

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Скільки виплачують у 2025 році

З 1 січня 2025 року розмір допомоги на дітей в Німеччині мав зрости з 250 до 255 євро на місяць на кожну дитину. Виплати перераховуються автоматично, тож нові заяви подавати не потрібно. Гроші, як і раніше, виплачуватиме Familienkasse — відомство з питань сімейних виплат.

Сума грошової допомоги залежить від кількості дітей у родині й у 2025 році становить:

  • 1 дитина — 255 євро/місяць;
  • 2 дітей — 510 євро/місяць;
  • 3 дітей — 765 євро/місяць.

Коли та як зростуть виплати

Розмір грошової допомоги на дітей у Німеччині має зрости з 1 січня 2026 року. Тож родини з дітьми отримуватимуть такі суми:

  • 1 дитина — 259 євро/місяць, або 3 108 євро/рік;
  • 2 дітей — 518 євро/місяць, або 6 216 євро/рік;
  • 3 дітей — 777 євро/місяць, або 9 324 євро/рік.

Гроші, як і раніше, надходитимуть щомісяця — дати залежать від останньої цифри номера Kindergeld. Якщо це 0, то виплат слід очікувати у першій декаді місяця, якщо 5 — у другій, якщо 9 — у третій. 

Податкові пільги на дітей у Німеччині — що зміниться

Крім Kindergeld, німецький уряд також планує переглянути податкові пільги на дітей, які у 2025 році становлять:

  • допомога на дитину — 6 672 євро на рік,
  • допомога на догляд — 9 600 євро.

У 2026 році ці показники зростуть до 6 828 євро та 9 756 євро відповідно. Податкові пільги розраховуються автоматично — держава порівнює вигідність Kindergeld і податкових відрахувань, обираючи оптимальний варіант для родини.

Раніше ми писали, до яких кардинальних змін слід готуватися українцям в Німеччині.

Також дізнавайтеся, як отримати громадянство Німеччини у 2025 році.

Німеччина виплати діти соцвиплати грошова допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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