В Німеччині перерахують виплати на дітей — хто та скільки отримуватиме

В Німеччині зростуть виплати на дітей — хто та скільки отримає
Уряд Німеччини планує підвищити дитячу допомогу Kindergeld для мільйонів родин, в тому числі українських. Метою такого рішення є захист купівельної спроможності населення, яка знижується через інфляцію та енергетичну кризу.
Про нові суми дитячої допомоги та етапи підвищення виплат розповіло видання NV.
Скільки виплачують у 2025 році
З 1 січня 2025 року розмір допомоги на дітей в Німеччині мав зрости з 250 до 255 євро на місяць на кожну дитину. Виплати перераховуються автоматично, тож нові заяви подавати не потрібно. Гроші, як і раніше, виплачуватиме Familienkasse — відомство з питань сімейних виплат.
Сума грошової допомоги залежить від кількості дітей у родині й у 2025 році становить:
- 1 дитина — 255 євро/місяць;
- 2 дітей — 510 євро/місяць;
- 3 дітей — 765 євро/місяць.
Коли та як зростуть виплати
Розмір грошової допомоги на дітей у Німеччині має зрости з 1 січня 2026 року. Тож родини з дітьми отримуватимуть такі суми:
- 1 дитина — 259 євро/місяць, або 3 108 євро/рік;
- 2 дітей — 518 євро/місяць, або 6 216 євро/рік;
- 3 дітей — 777 євро/місяць, або 9 324 євро/рік.
Гроші, як і раніше, надходитимуть щомісяця — дати залежать від останньої цифри номера Kindergeld. Якщо це 0, то виплат слід очікувати у першій декаді місяця, якщо 5 — у другій, якщо 9 — у третій.
Податкові пільги на дітей у Німеччині — що зміниться
Крім Kindergeld, німецький уряд також планує переглянути податкові пільги на дітей, які у 2025 році становлять:
- допомога на дитину — 6 672 євро на рік,
- допомога на догляд — 9 600 євро.
У 2026 році ці показники зростуть до 6 828 євро та 9 756 євро відповідно. Податкові пільги розраховуються автоматично — держава порівнює вигідність Kindergeld і податкових відрахувань, обираючи оптимальний варіант для родини.
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