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Главная Экономика В Германии вырастут выплаты на детей — кто и сколько получит

В Германии вырастут выплаты на детей — кто и сколько получит

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Дата публикации 20 июня 2025 08:20
В Германии пересчитают выплаты на детей — кто и сколько будет получать
Евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Сколько выплачивают в 2025 году Когда и как вырастут выплаты Налоговые льготы на детей в Германии — что изменится

Правительство Германии планирует повысить детскую помощь Kindergeld для миллионов семей, в том числе украинских. Целью такого решения является защита покупательной способности населения, которая снижается из-за инфляции и энергетического кризиса.

О новых суммах детской помощи и этапах повышения выплат рассказало издание NV.

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Сколько выплачивают в 2025 году

С 1 января 2025 года размер пособия на детей в Германии должен был вырасти с 250 до 255 евро в месяц на каждого ребенка. Выплаты перечисляются автоматически, поэтому новые заявления подавать не нужно. Деньги, как и раньше, будет выплачивать Familienkasse — ведомство по вопросам семейных выплат.

Сумма денежной помощи зависит от количества детей в семье и в 2025 году составляет:

  • 1 ребенок — 255 евро/месяц;
  • 2 детей — 510 евро/месяц;
  • 3 детей — 765 евро/месяц.

Когда и как вырастут выплаты

Размер денежной помощи на детей в Германии должен вырасти с 1 января 2026 года. Поэтому семьи с детьми будут получать такие суммы:

  • 1 ребенок — 259 евро/месяц, или 3 108 евро/год;
  • 2 детей — 518 евро/месяц, или 6 216 евро/год;
  • 3 детей — 777 евро/месяц, или 9 324 евро/год.

Деньги, как и раньше, будут поступать ежемесячно — даты зависят от последней цифры номера Kindergeld. Если это 0, то выплат следует ожидать в первой декаде месяца, если 5 — во второй, если 9 — в третьей.

Налоговые льготы на детей в Германии — что изменится

Кроме Kindergeld, немецкое правительство также планирует пересмотреть налоговые льготы на детей, которые в 2025 году составляют:

  • пособие на ребенка — 6 672 евро в год,
  • пособие по уходу — 9 600 евро.

В 2026 году эти показатели вырастут до 6 828 евро и 9 756 евро соответственно. Налоговые льготы рассчитываются автоматически — государство сравнивает выгодность Kindergeld и налоговых отчислений, выбирая оптимальный вариант для семьи.

Ранее мы писали, к каким кардинальным изменениям следует готовиться украинцам в Германии.

Также узнавайте, как получить гражданство Германии в 2025 году.

Германия выплаты дети соцвыплаты денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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