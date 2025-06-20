В Германии пересчитают выплаты на детей — кто и сколько будет получать

В Германии вырастут выплаты на детей — кто и сколько получит
Правительство Германии планирует повысить детскую помощь Kindergeld для миллионов семей, в том числе украинских. Целью такого решения является защита покупательной способности населения, которая снижается из-за инфляции и энергетического кризиса.
О новых суммах детской помощи и этапах повышения выплат рассказало издание NV.
Сколько выплачивают в 2025 году
С 1 января 2025 года размер пособия на детей в Германии должен был вырасти с 250 до 255 евро в месяц на каждого ребенка. Выплаты перечисляются автоматически, поэтому новые заявления подавать не нужно. Деньги, как и раньше, будет выплачивать Familienkasse — ведомство по вопросам семейных выплат.
Сумма денежной помощи зависит от количества детей в семье и в 2025 году составляет:
- 1 ребенок — 255 евро/месяц;
- 2 детей — 510 евро/месяц;
- 3 детей — 765 евро/месяц.
Когда и как вырастут выплаты
Размер денежной помощи на детей в Германии должен вырасти с 1 января 2026 года. Поэтому семьи с детьми будут получать такие суммы:
- 1 ребенок — 259 евро/месяц, или 3 108 евро/год;
- 2 детей — 518 евро/месяц, или 6 216 евро/год;
- 3 детей — 777 евро/месяц, или 9 324 евро/год.
Деньги, как и раньше, будут поступать ежемесячно — даты зависят от последней цифры номера Kindergeld. Если это 0, то выплат следует ожидать в первой декаде месяца, если 5 — во второй, если 9 — в третьей.
Налоговые льготы на детей в Германии — что изменится
Кроме Kindergeld, немецкое правительство также планирует пересмотреть налоговые льготы на детей, которые в 2025 году составляют:
- пособие на ребенка — 6 672 евро в год,
- пособие по уходу — 9 600 евро.
В 2026 году эти показатели вырастут до 6 828 евро и 9 756 евро соответственно. Налоговые льготы рассчитываются автоматически — государство сравнивает выгодность Kindergeld и налоговых отчислений, выбирая оптимальный вариант для семьи.
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