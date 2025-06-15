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Головна Нерухомість Пільгова іпотека в Німеччині — як українцям купити квартиру

Пільгова іпотека в Німеччині — як українцям купити квартиру

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Дата публікації: 15 червня 2025 15:15
Пільгова іпотека в Німеччині — які умови для українців у 2025 році
Мюнхен традиційно найдорожче місто у Німеччині. Фото: Freepik
Ключові моменти Іпотека для іноземців: що потрібно знати українцям Джерело доходу: стабільне працевлаштування в Німеччині Вимоги банків: хто реально може претендувати на іпотеку Baukindergeld: як скористатися пільгою для родин з дітьми Довгострокові нюанси: що важливо пам’ятати

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато українців знайшли притулок у Німеччині. Спочатку оренда житла була основним рішенням, але з часом дедалі більше людей замислюються над купівлею власного помешкання. Німеччина пропонує можливості для іноземців, зокрема українців, оформити іпотеку, у тому числі пільгову.

Німецький ринок нерухомості залишається одним із найдорожчих у Європі, але ціни зростають повільно, пише Finance.ua. Середня ціна квадратного метра становить 4 161 євро, що трохи вище за тогорічний показник. Найдорожчі міста — традиційно ті, що з високим рівнем життя:

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  • Мюнхен — понад 7 400 євро/кв. м;
  • Франкфурт-на-Майні — понад 5 800 євро/кв. м;
  • Гамбург, Штутгарт — близько 5 300 євро/кв. м.

Однак є й більш доступні регіони: Дуйсбург, Бохум, Вупперталь, Ессен, Дортмунд — від 2 400 до 3 000 євро/кв. м. Саме в таких містах багато українців шукають можливість для старту з придбання власного житла.

Іпотека для іноземців: що потрібно знати українцям

Хоча німецькі банки суворо ставляться до позичальників, українці можуть отримати іпотеку на нерухомість — навіть без громадянства Німеччини.

Основні умови:

  1. Ставка: від 3,5% до 5% річних.
  2. Термін: від 5 до 20 років.
  3. Перший внесок: у середньому — 50% вартості житла.

Джерело доходу: стабільне працевлаштування в Німеччині

Українцям, які лише нещодавно влаштувалися на роботу або не мають постійної посвідки на проживання, банк може відмовити. Однак є приклади, коли отримати іпотеку вдавалося навіть за умов тимчасового статусу, якщо рівень доходу стабільний і достатній.

Банки дуже уважно перевіряють кредитну історію, джерела доходу і плани позичальника. Це нормально. Але якщо людина працює, платить податки та не має заборгованостей — двері відчинені.

Вимоги банків: хто реально може претендувати на іпотеку

Ось типові критерії, які банки вимагають від позичальника:

  • працевлаштування в Німеччині: мінімум 3 місяці;
  • дохід: не менше 3 000 євро на місяць;
  • вік: 21-65 років;
  • статус у країні: наявність дозволу на проживання або громадянства.

Чим стабільніші ці показники — тим більше шансів отримати позитивне рішення. Варто зазначити, що особи віком понад 50 років мають нижчі шанси на схвалення.

Baukindergeld: як скористатися пільгою для родин з дітьми

Уряд Німеччини створив спеціальну програму підтримки сімей із дітьми, які купують нерухомість — Baukindergeld. Це не кредит, а фінансова допомога, яку держава виплачує безповоротно. Умови участі досить прості:

  1. Сім’я купила житло після 1 січня 2018 року.
  2. Принаймні одна дитина у родині віком до 18 років.
  3. Сім’я постійно мешкає у придбаному житлі.

Сума допомоги становить 100 євро на місяць на кожну дитину, а загалом — 12 000 євро на одну дитину (виплачується протягом 10 років).

Для українських біженців, які залишаються в Німеччині надовго, це реальна нагода частково компенсувати витрати на житло.

Довгострокові нюанси: що важливо пам’ятати

Інвестиція в житло в Німеччині — це гра в довгу. Наприклад, якщо ви продасте квартиру або будинок до 10 років після купівлі, доведеться сплатити податок у 25% з прибутку від продажу.

Також варто пам’ятати, що купівля нерухомості не надає автоматичного права на проживання в країні. Це суто фінансова операція, а не інструмент легалізації.

Як повідомлялось, у Німеччині дача — це не просто місце для релаксу, а реальна можливість завестися власною ділянкою землі. Завдяки розгалуженій мережі дачних кооперативів (Kleingartenverein) ви можете отримати свій "зелений куточок" практично задарма, сплативши лише від 50 до 100 євро, а інколи й узагалі безплатно.

Також ми розповідали, що купівля нерухомості в Європі продовжує приваблювати інвесторів, котрі шукають вигідні варіанти як для проживання, так і для інвестицій. Станом на червень 2025 року, багато європейських країн пропонують доступні квартири. 

Німеччина іпотека українці нерухомість ціни на квартири купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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