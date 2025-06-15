Льготная ипотека в Германии — какие условия для украинцев в 2025 году

Мюнхен традиционно самый дорогой город в Германии. Фото: Freepik

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году многие украинцы нашли убежище в Германии. Сначала аренда жилья была основным решением, но со временем все больше людей задумываются над покупкой собственного жилья. Германия предлагает возможности для иностранцев, в частности украинцев, оформить ипотеку, в том числе льготную.

Немецкий рынок недвижимости остается одним из самых дорогих в Европе, но цены растут медленно, пишет Finance.ua. Средняя цена квадратного метра составляет 4 161 евро, что немного выше прошлогоднего показателя. Самые дорогие города — традиционно те, что с высоким уровнем жизни:

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Мюнхен — более 7 400 евро/кв. м;

Франкфурт-на-Майне — более 5 800 евро/кв. м;

Гамбург, Штутгарт — около 5 300 евро/кв. м.

Однако есть и более доступные регионы: Дуйсбург, Бохум, Вупперталь, Эссен, Дортмунд — от 2 400 до 3 000 евро/кв. м. Именно в таких городах многие украинцы ищут возможность для старта по приобретению собственного жилья.

Ипотека для иностранцев: что нужно знать украинцам

Хотя немецкие банки строго относятся к заемщикам, украинцы могут получить ипотеку на недвижимость — даже без гражданства Германии.

Основные условия:

Ставка: от 3,5% до 5% годовых. Срок: от 5 до 20 лет. Первый взнос: в среднем — 50% стоимости жилья.

Источник дохода: стабильное трудоустройство в Германии

Украинцам, которые только недавно устроились на работу или не имеют постоянного вида на жительство, банк может отказать. Однако есть примеры, когда получить ипотеку удавалось даже в условиях временного статуса, если уровень дохода стабильный и достаточный.

Банки очень внимательно проверяют кредитную историю, источники дохода и планы заемщика. Это нормально. Но если человек работает, платит налоги и не имеет задолженностей — дверь открыта.

Требования банков: кто реально может претендовать на ипотеку

Вот типичные критерии, которые банки требуют от заемщика:

трудоустройство в Германии: минимум 3 месяца;

доход: не менее 3 000 евро в месяц;

возраст: 21-65 лет;

статус в стране: наличие вида на жительство или гражданства.

Чем стабильнее эти показатели — тем больше шансов получить положительное решение. Стоит отметить, что люди старше 50 лет имеют более низкие шансы на одобрение.

Baukindergeld: как воспользоваться льготой для семей с детьми

Правительство Германии создало специальную программу поддержки семей с детьми, которые покупают недвижимость — Baukindergeld. Это не кредит, а финансовая помощь, которую государство выплачивает безвозвратно. Условия участия достаточно просты:

Семья купила жилье после 1 января 2018 года. По крайней мере один ребенок в семье в возрасте до 18 лет. Семья постоянно проживает в приобретенном жилье.

Сумма помощи составляет 100 евро в месяц на каждого ребенка, а в целом — 12 000 евро на одного ребенка (выплачивается в течение 10 лет).

Для украинских беженцев, которые остаются в Германии надолго, это реальная возможность частично компенсировать расходы на жилье.

Долгосрочные нюансы: что важно помнить

Инвестиция в жилье в Германии — это игра в долгую. Например, если вы продадите квартиру или дом до 10 лет после покупки, придется уплатить налог в 25% с прибыли от продажи.

Также стоит помнить, что покупка недвижимости не дает автоматического права на проживание в стране. Это чисто финансовая операция, а не инструмент легализации.

Как сообщалось, в Германии дача — это не просто место для релакса, а реальная возможность обзавестись собственным участком земли. Благодаря разветвленной сети дачных кооперативов (Kleingartenverein) вы можете получить свой "зеленый уголок" практически даром, заплатив всего от 50 до 100 евро, а иногда и вообще бесплатно.

Также мы рассказывали, что покупка недвижимости в Европе продолжает привлекать инвесторов, которые ищут выгодные варианты как для проживания, так и для инвестиций. По состоянию на июнь 2025 года, многие европейские страны предлагают доступные квартиры.