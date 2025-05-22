За ціною проїзного квитка — як купити дачу в Німеччині за 50 євро

Дачний кооператив у Гамбурзі. Фото: bildarchiv-hamburg.com

У Німеччині дача — це не лише місце для відпочинку, а й доступний спосіб мати власний куточок природи. Завдяки розвиненій системі дачних кооперативів (Kleingartenverein) можна стати власником ділянки за символічну ціну — від 50 до 100 євро, а іноді навіть безплатно.

Як розповіла Олена Лісович у своєму Instagram, у Німеччині дачі — це не примха чи забаганка, а повноцінна частина міської культури. У кожному більш-менш великому місті є десятки Kleingartenverein — садових кооперативів, де родини проводять вікенди, вирощують овочі й просто відпочивають на природі.

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"Німці дуже полюбляють дачу, і тому в кожному місті є багато дачних кооперативів", — пояснює Лісович.

Особливість цієї системи — у суворому дотриманні правил. Якщо власник нехтує доглядом за ділянкою, кооператив має право запропонувати її іншому охочому. Саме так і з’являються ті самі "дачі за 100 євро".

Чому дачі віддають майже задарма

Ключова причина — брак часу та бажання в німців доглядати за ділянками. Особливо це стосується людей похилого віку або родин, які переїжджають в інші регіони.

За словами Лісович, ціни на дачі у Німеччині дуже різняться залежно від стану.

"Вартість може коливатися від нуля до 5–7 тисяч євро. Наприклад, дачу, яку не доглядали пару років, можна купити за 50 або 100 євро, або отримати безоплатно. Як це зробили ми і багато наших знайомих", — наголошує вона.

У таких випадках новому власнику доведеться прибирати, лагодити будинок і відновлювати сад. Але натомість він отримує простір для відпочинку та садівництва за символічну плату.

Де шукати безоплатні або дешеві дачі

Є два основні способи:

звернення до кооперативу напряму. Потрібно знайти на карті Google Maps слово Kleingartenverein, обрати найближчий кооператив і завітати туди;

оголошення онлайн. У застосунку eBay Kleinanzeigen, у розділі Immobilien → Garten, часто публікують ділянки з низькими цінами або навіть з позначкою "zu verschenken" (безоплатно).

Які обов’язки має новий власник

Німецька дача — це не приватна територія без правил. Її не можна використовувати як постійне житло, а іноді — навіть ночувати на ній.

Серед головних вимог:

догляд за ділянкою. Потрібно регулярно косити траву, обрізати дерева, прибирати;

30% площі має бути засаджено овочами, фруктами або ягодами;

тихі години — повна аналогія з багатоквартирними будинками. Заборонено гучне прибирання, музику чи інші звуки в обідній час;

6-10 годин на рік потрібно присвятити спільним роботам на території кооперативу;

спалювати листя чи траву заборонено. Усе сміття вивозиться централізовано.

"Основне правило володіння дачею — це дотримання чистоти і порядку на ній", — підкреслює Лісович.

Кооперативи також пропонують оренду інструментів за невелику плату, що значно полегшує догляд за ділянкою.

Чому це актуально саме зараз

Через зростання цін на оренду в Німеччині дедалі більше мігрантів та місцевих шукають можливість мати "свій простір" для відпочинку. І дачі стали ідеальним варіантом — навіть попри обмеження.

"Щоб купити дачу, треба просто прийти в дачний кооператив у прийомні години", — радить Лісович.

Та додає, що оголошення часто зникають за кілька годин — конкуренція зростає.

На що звертати увагу перед купівлею

Перед тим як оформити угоду, варто з’ясувати:

чи немає заборгованостей по ділянці (іноді бувають борги за внески);

які правила діють у конкретному кооперативі;

чи будиночок узгоджений за нормами (іноді старі споруди потребують реконструкції).

Раніше ми розповідали, чому в Німеччині штрафують за ночівлю на власній дачі. Адже для багатьох українців поїздка на дачу з ночівлею є звичною та улюбленою традицією, що дозволяє відпочити від міста та провести час з близькими. Однак у Німеччині ситуація кардинально відрізняється: німецьке законодавство забороняє ночівлю на власних або орендованих дачах. Це зумовлено комплексом правових, соціальних та комунальних особливостей країни.

Також зазначимо, придбання власного житла в Німеччині є значною ціллю для багатьох українців, які оселилися там, шукаючи стабільності. Проте, час, необхідний для накопичення на квартиру, значною мірою залежить не тільки від рівня доходу, а й від конкретного міста проживання. Ця різниця може вимірюватися роками.