По цене проездного билета — как купить дачу в Германии за 50 евро

Почти бесплатно — как купить дачу в Германии за 50 евро
В Германии дача — это не только место для отдыха, но и доступный способ иметь собственный уголок природы. Благодаря развитой системе дачных кооперативов (Kleingartenverein) можно стать владельцем участка за символическую цену — от 50 до 100 евро, а иногда даже бесплатно.
Как рассказала Елена Лисович в своем Instagram, в Германии дачи — это не прихоть или прихоть, а полноценная часть городской культуры. В каждом более-менее крупном городе есть десятки Kleingartenverein - садовых кооперативов, где семьи проводят уикенды, выращивают овощи и просто отдыхают на природе.
"Немцы очень любят дачу, и поэтому в каждом городе есть много дачных кооперативов", — объясняет Лисович.
Особенность этой системы — в строгом соблюдении правил. Если владелец пренебрегает уходом за участком, кооператив имеет право предложить его другому желающему. Именно так и появляются те самые "дачи за 100 евро".
Почему дачи отдают почти даром
Ключевая причина — нехватка времени и желания у немцев ухаживать за участками. Особенно это касается пожилых людей или семей, которые переезжают в другие регионы.
По словам Лисович, цены на дачи в Германии очень различаются в зависимости от состояния.
"Стоимость может колебаться от нуля до 5-7 тысяч евро. Например, дачу, за которой не ухаживали пару лет, можно купить за 50 или 100 евро, или получить бесплатно. Как это сделали мы и многие наши знакомые", — подчеркивает она.
В таких случаях новому владельцу придется убирать, чинить дом и восстанавливать сад. Но взамен он получает пространство для отдыха и садоводства за символическую плату.
Где искать бесплатные или дешевые дачи
Есть два основных способа:
- обращение в кооператив напрямую. Нужно найти на карте Google Maps слово Kleingartenverein, выбрать ближайший кооператив и посетить его;
- объявления онлайн. В приложении eBay Kleinanzeigen, в разделе Immobilien → Garten, часто публикуют участки с низкими ценами или даже с пометкой "zu verschenken" (бесплатно).
Какие обязанности имеет новый владелец
Немецкая дача — это не частная территория без правил. Ее нельзя использовать как постоянное жилье, а иногда — даже ночевать на ней.
Среди главных требований:
- уход за участком. Нужно регулярно косить траву, обрезать деревья, убирать;
- 30% площади должно быть засажено овощами, фруктами или ягодами;
- тихие часы — полная аналогия с многоквартирными домами. Запрещена громкая уборка, музыка или другие звуки в обеденное время;
- 6-10 часов в год нужно посвятить совместным работам на территории кооператива;
- сжигать листья или траву запрещено. Весь мусор вывозится централизованно.
"Основное правило владения дачей — это соблюдение чистоты и порядка на ней", — подчеркивает Лисович.
Кооперативы также предлагают аренду инструментов за небольшую плату, что значительно облегчает уход за участком.
Почему это актуально именно сейчас
Из-за роста цен на аренду в Германии все больше мигрантов и местных ищут возможность иметь "свое пространство" для отдыха. И дачи стали идеальным вариантом — даже несмотря на ограничения.
"Чтобы купить дачу, надо просто прийти в дачный кооператив в приемные часы", — советует Лисович.
И добавляет, что объявления часто исчезают за несколько часов — конкуренция растет.
На что обращать внимание перед покупкой
Перед тем как оформить сделку, стоит выяснить:
- нет ли задолженностей по участку (иногда бывают долги по взносам);
- какие правила действуют в конкретном кооперативе;
- согласован ли домик по нормам (иногда старые постройки нуждаются в реконструкции).
Ранее мы рассказывали, почему в Германии штрафуют за ночевку на собственной даче. Ведь для многих украинцев поездка на дачу с ночевкой является привычной и любимой традицией, позволяющей отдохнуть от города и провести время с близкими. Однако в Германии ситуация кардинально отличается: немецкое законодательство запрещает ночевку на собственных или арендованных дачах. Это обусловлено комплексом правовых, социальных и коммунальных особенностей страны.
Также отметим, приобретение собственного жилья в Германии является значительной целью для многих украинцев, которые поселились там в поисках стабильности. Однако, время, необходимое для накопления на квартиру, в значительной степени зависит не только от уровня дохода, но и от конкретного города проживания. Эта разница может измеряться годами.
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