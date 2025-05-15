Купити квартиру в Німеччині — скільки років треба працювати українцям

Мюнхен. Фото: Freepik

Купівля власного житла в Німеччині — амбітна мета для багатьох українців, які переїхали до цієї країни в пошуках стабільності, безпеки й нових можливостей. Однак скільки саме часу доведеться працювати, аби назбирати на квартиру, залежить не лише від зарплати, а й від міста проживання. Різниця — в роки.

Нерухомість у ФРН давно вважається однією з найдорожчих у Європі, особливо в містах із розвиненою інфраструктурою, високим попитом на оренду та стабільною економікою, повідомляє "24 Канал".

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На середину травня 2025 року ціни на житло в Німеччині коливаються в таких межах:

Мюнхен — 7 411,78 євро/кв. м;

Франкфурт-на-Майні — 5 986,56 євро/кв. м;

Гамбург — 5 342,13 євро/кв. м;

Штутгарт — 5 162,53 євро/кв. м;

Кельн — 5 041,36 євро/кв. м;

Берлін — 4 895,05 євро/кв. м;

Дюссельдорф — 4 796,54 євро/кв. м;

Ганновер — 3 854,99 євро/кв. м;

Дрезден — 3 771,17 євро/кв. м;

Дортмунд — 3 111,61 євро/кв. м.

У менших містах та селах квадратний метр може коштувати в межах 2 500 євро, однак рівень зарплат у таких регіонах зазвичай також нижчий.

Зарплати в Німеччині: де платять більше

Середня місячна зарплата в Німеччині також залежить від міста. За актуальними даними, українці, які отримують середню зарплату в різних містах, мають такі доходи:

Мюнхен — 4 746,58 євро/міс;

Франкфурт-на-Майні — 4 711,58 євро/міс;

Штутгарт — 4 638 євро/міс;

Дюссельдорф — 4 314,5 євро/міс;

Гамбург — 4 186 євро/міс;

Кельн — 4 136,75 євро/міс;

Ганновер — 3 994,16 євро/міс;

Берлін — 3 923 євро/міс;

Дортмунд — 3 846,42 євро/міс;

Дрезден — 3 485,92 євро/міс.

Розрахунок базується на брутто-зарплаті. Після сплати податків та внесків на соціальне страхування "на руки" працівник отримує приблизно 60-70% від цієї суми.

Як швидко можна відкласти на квартиру: реалії й математика

Для розрахунків припустимо, що українець відкладає 50% своєї середньої зарплати на квартиру площею 50 кв.м. Це амбітна, але реалістична мета за умови економного способу життя. Ось скільки років знадобиться в різних містах:

Мюнхен — 13 років;

Франкфурт-на-Майні — майже 11 років;

Гамбург — майже 11 років;

Берлін — понад 10 років;

Кельн — більш ніж 10 років;

Штутгарт — понад 9 років;

Дюссельдорф — понад 9 років;

Ганновер — понад 8 років;

Дрезден — 9 років;

Дортмунд — менш як 7 років.

Ці розрахунки враховують лише базові витрати на покупку квартири без додаткових витрат. У реальності терміни можуть бути довшими, особливо якщо врахувати інфляцію чи зростання цін на нерухомість.

Також ці цифри ще більше зростуть, якщо врахувати податки, витрати на оренду житла, харчування, транспорт, медицину та інші щомісячні обов’язкові платежі.

Чи можна пришвидшити шлях до власного житла

Покупка квартири в Німеччині — довготривалий процес, особливо якщо розраховувати винятково на власні заощадження. Але є кілька шляхів скоротити цей час.

Пошук нерухомості в менших містах. У містах на кшталт Дортмунда чи Лейпцига ціни нижчі, а зарплати залишаються конкурентними.

Придбання житла у кредит. Банки в Німеччині пропонують кредити з низькими відсотками (1-2% річних), що може скоротити час накопичення. Однак потрібна історія проживання, працевлаштування й кредитоспроможність.

Спільна покупка. Купівля житла парою або родиною дозволяє об’єднати фінансові ресурси.

Оренда з правом викупу. Деякі забудовники пропонують такі програми, де частина орендної плати йде на погашення вартості житла.

Раніше ми розповідали, скільки років треба працювати українцям, щоб купити житло у Польщі. Купівля квартири в польських містах є складним, але цілком досяжним завданням для тих, хто має стабільний заробіток і готовий до довгострокового планування. Успіх у цьому питанні визначається індивідуальними фінансовими можливостями та цінами на нерухомість у конкретному регіоні.

Також зазначимо, українці, які перебувають у Німеччині, повинні зареєструвати своє місце проживання. Ця офіційна прописка потрібна для важливих процедур, таких як відкриття рахунку в банку, оренда житла та оформлення документів, включаючи дозвіл на проживання. Несвоєчасна реєстрація може призвести до штрафних санкцій.