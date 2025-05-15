Купить квартиру в Германии — сколько лет надо работать украинцам

Мюнхен. Фото: Freepik

Покупка собственного жилья в Германии — амбициозная цель для многих украинцев, которые переехали в эту страну в поисках стабильности, безопасности и новых возможностей. Однако сколько именно времени придется работать, чтобы накопить на квартиру, зависит не только от зарплаты, но и от города проживания. Разница — в годах.

Недвижимость в ФРГ давно считается одной из самых дорогих в Европе, особенно в городах с развитой инфраструктурой, высоким спросом на аренду и стабильной экономикой, сообщает "24 Канал".

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На середину мая 2025 года цены на жилье в Германии колеблются в таких пределах:

Мюнхен — 7 411,78 евро/кв. м;

Франкфурт-на-Майне — 5 986,56 евро/кв. м;

Гамбург — 5 342,13 евро/кв. м;

Штутгарт — 5 162,53 евро/кв. м;

Кельн — 5 041,36 евро/кв. м;

Берлин — 4 895,05 евро/кв. м;

Дюссельдорф — 4 796,54 евро/кв. м;

Ганновер — 3 854,99 евро/кв. м;

Дрезден — 3 771,17 евро/кв. м;

Дортмунд — 3 111,61 евро/кв. м.

В меньших городах и селах квадратный метр может стоить в пределах 2 500 евро, однако уровень зарплат в таких регионах обычно также ниже.

Зарплаты в Германии: где платят больше

Средняя месячная зарплата в Германии также зависит от города. По актуальным данным, украинцы, которые получают среднюю зарплату в разных городах, имеют такие доходы:

Мюнхен — 4 746,58 евро/мес;

Франкфурт-на-Майне — 4 711,58 евро/мес;

Штутгарт — 4 638 евро/мес;

Дюссельдорф — 4 314,5 евро/мес;

Гамбург — 4 186 евро/мес;

Кельн — 4 136,75 евро/мес;

Ганновер — 3 994,16 евро/мес;

Берлин — 3 923 евро/мес;

Дортмунд — 3 846,42 евро/мес;

Дрезден — 3 485,92 евро/мес.

Расчет базируется на брутто-зарплате. После уплаты налогов и взносов на социальное страхование "на руки" работник получает примерно 60-70% от этой суммы.

Как быстро можно отложить на квартиру: реалии и математика

Для расчетов предположим, что украинец откладывает 50% своей средней зарплаты на квартиру площадью 50 кв.м. Это амбициозная, но реалистичная цель при условии экономного образа жизни. Вот сколько лет понадобится в разных городах:

Мюнхен — 13 лет;

Франкфурт-на-Майне — почти 11 лет;

Гамбург — почти 11 лет;

Берлин — более 10 лет;

Кельн — более чем 10 лет;

Штутгарт — более 9 лет;

Дюссельдорф — более 9 лет;

Ганновер — более 8 лет;

Дрезден — 9 лет;

Дортмунд — менее 7 лет.

Эти расчеты учитывают только базовые затраты на покупку квартиры без дополнительных расходов. В реальности сроки могут быть длиннее, особенно если учесть инфляцию или рост цен на недвижимость.

Также эти цифры еще больше возрастут, если учесть налоги, расходы на аренду жилья, питание, транспорт, медицину и другие ежемесячные обязательные платежи.

Можно ли ускорить путь к собственному жилью

Покупка квартиры в Германии — длительный процесс, особенно если рассчитывать исключительно на собственные сбережения. Но есть несколько путей сократить это время.

Поиск недвижимости в меньших городах. В городах вроде Дортмунда или Лейпцига цены ниже, а зарплаты остаются конкурентными.

Приобретение жилья в кредит. Банки в Германии предлагают кредиты с низкими процентами (1-2% годовых), что может сократить время накопления. Однако нужна история проживания, трудоустройства и кредитоспособность.

Совместная покупка. Покупка жилья парой или семьей позволяет объединить финансовые ресурсы.

Аренда с правом выкупа. Некоторые застройщики предлагают такие программы, где часть арендной платы идет на погашение стоимости жилья.

Ранее мы рассказывали, сколько лет надо работать украинцам, чтобы купить жилье в Польше. Покупка квартиры в польских городах является сложной, но вполне достижимой задачей для тех, кто имеет стабильный заработок и готов к долгосрочному планированию. Успех в этом вопросе определяется индивидуальными финансовыми возможностями и ценами на недвижимость в конкретном регионе.

Также отметим, украинцы, которые находятся в Германии, должны зарегистрировать свое место жительства. Эта официальная прописка нужна для важных процедур, таких как открытие счета в банке, аренда жилья и оформление документов, включая вид на жительство. Несвоевременная регистрация может привести к штрафным санкциям.