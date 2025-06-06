Найдешевші квартири в Європі у червні 2025 року — ціни та міста для покупки

Болгарія. Фото: Freepik

Купівля нерухомості в Європі залишається привабливою для інвесторів, які шукають доступні варіанти для життя чи інвестицій. У червні 2025 року низка європейських країн пропонує бюджетні квартири, які поєднують вигідну ціну, комфорт і потенціал для зростання вартості.

Редакція Новини.LIVE розповідає про п’ять країн із найнижчими цінами на житло та особливості ринків нерухомості.

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Болгарія: найдоступніше житло в ЄС

Болгарія залишається лідером за доступністю нерухомості в Європейському Союзі. За даними порталу Numbeo, середня ціна за квадратний метр тут коливається від 630 до 800 євро для вторинного житла, а в столиці Софії — від 1 000 до 2 000 євро у центрі міста. Наприклад:

у Варні однокімнатна квартира площею 31 кв. м коштує близько 19 500 євро;

у Бургасі квартира 40 кв. м на Сонячному березі доступна за 19 300 євро;

у Софії двокімнатна квартира (50 кв. м) у передмісті коштує від 40 000 євро.

Софія. Фото: Freepik

Болгарія пропонує низькі податки на нерухомість (0,15-0,3% від вартості) та розвинену туристичну інфраструктуру, що робить її ідеальною для інвестицій у курортне житло. Проте іноземці не можуть володіти землею, лише квартирами чи будинками без ділянки.

Румунія: бюджетні квартири з перспективами

Румунія посідає друге місце за доступністю житла в Європі. Середня ціна за квадратний метр становить 700-1 000 євро у регіонах і 1 200-1 500 євро у Бухаресті. Приклади цін:

у Бухаресті двокімнатна квартира (46 кв. м) коштує від 58 900 євро;

у Яссах чи Тімішоарі однокімнатна квартира (35 кв. м) доступна за 28 000-35 000 євро;

у сільській місцевості будинки площею 100 кв. м можна знайти за 50 000 євро.

Бухарест. Фото: Freepik

Варто зазначити, що Бухарест активно розвивається, залучаючи іноземні інвестиції в інфраструктуру. Однак купівля нерухомості не дає права на посвідку на проживання, що може бути мінусом для мігрантів.

Польща: доступність і стабільність

Польща приваблює інвесторів стабільною економікою та помірними цінами. Середня ціна за квадратний метр становить 1 975 євро, але за межами Варшави можна знайти пропозиції від 1 000 євро/кв. м. Наприклад:

у Лодзі однокімнатна квартира (35 кв. м) коштує від 40 000 євро;

у Варшаві квартири стартують від 50 000-60 000 євро за 30-35 кв. м;

у Кракові двокімнатна квартира (50 кв. м) доступна за 70 000 євро.

Лодзь. Фото: Tomasz Stańczak

Польща пропонує високий рівень життя, розвинену інфраструктуру та доступ до Шенгенської зони. А нерухомість у містах, таких як Лодзь чи Краків, має високий потенціал для оренди.

Латвія: недороге житло в Шенгені

Латвія — ідеальний варіант для тих, хто шукає доступне житло в Північній Європі. У Ризі ціни на новобудови стартують від 1 500 євро/кв. м, але за межами столиці можна знайти пропозиції від 300 євро/кв. м. Приклади:

у Даугавпілсі однокімнатна квартира (30 кв. м) коштує від 12 000 євро;

у Ризі квартира площею 40 кв. м доступна за 40 000-60 000 євро;

у Юрмалі двокімнатна квартира (50 кв. м) коштує від 70 000 євро.

Рига. Фото: britannica.com

Купівля нерухомості від 250 000 євро дає право на посвідку на проживання, що приваблює інвесторів. Латвія також є членом ЄС і Шенгенської зони.

Албанія: нова зірка ринку нерухомості

Албанія, хоч і не є членом ЄС, стрімко набирає популярність завдяки низьким цінам і туристичному потенціалу. Середня ціна за квадратний метр становить 600-900 євро, а в Тирані — від 1 000 євро. Середні ціни на квартири тут такі:

у Тирані однокімнатна квартира (40 кв. м) коштує від 40 000 євро;

у Дурресі квартира біля моря (35 кв. м) доступна за 25 000-30 000 євро;

у Вльорі двокімнатна квартира (50 кв. м) коштує від 45 000 євро.

Албанія. Фото: Freepik

Албанія пропонує мальовничі пляжі, низькі податки та наростальний туристичний сектор. Житло біля моря ідеально підходить для здачі в оренду туристам.

Що ще варто знати українцям

Варшава та Краків залишаються лідерами польського ринку нерухомості для інвестицій. Варшава приваблює інвесторів завдяки своїм широким економічним можливостям, тоді як Краків виділяється багатою культурною спадщиною та постійним туристичним потоком. Станом на червень 2025 року, ринок нерухомості в обох містах демонструє стабільне зростання, що свідчить про міцний економічний розвиток Польщі та високий попит як серед місцевих, так і серед іноземних покупців.

Також ми розповідали, що придбати власне житло в Англії — амбітна ціль для українців, які там працюють, але вона пов'язана зі значними труднощами. Високі ціни на нерухомість та регіональні відмінності у доходах і витратах перетворюють цей процес на справжній виклик.