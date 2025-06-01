Інвестиції в житло під час війни в Україні — скільки можна заробити у 2025

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Попри війну, постійні обстріли та невизначеність, ринок житлової нерухомості в Україні не тільки вижив, а й залучив нову хвилю інвесторів. Всупереч ризикам, пов’язаним з воєнним станом, інвестори знаходять можливості для прибутку, купуючи житло для перепродажу чи оренди.

До 2022 року основну динаміку демонстрував первинний ринок, пише "РБК-Україна". Забудовники запускали масштабні проєкти, а інвестори купували житло на етапі котловану. Сьогодні ситуація докорінно змінилася.

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"Сьогодні первинний ринок більше мертвий, ніж живий. Люди дуже бояться туди вкладати", — зазначає власник агентства нерухомості Андрій Романов.

За його словами, будівництво масово зупиняється, об'єкти заморожуються, а гарантії завершення — відсутні. Це знижує привабливість новобудов як інвестиційного інструменту.

У результаті центр уваги перемістився на вторинний ринок. Тут активізувались угоди, особливо на тлі державних програм "єОселя" та "єВідновлення". Але, як зазначає Романов, лише третина угод у Києві проходить за цими програмами — решта 70% припадає на готівкові операції.

Попит є. Але на що саме

Найбільш ходовий товар — двокімнатні квартири в будинках радянської забудови поблизу метро. Їх ціна коливається в межах 55-60 тисяч доларів. Чому саме вони? Бо мають просту логістику, вже придатні для проживання і доступні за ціною. Натомість новобудови з ремонтом стартують від 80 тисяч доларів за однокімнатну квартиру — це значно звужує аудиторію покупців.

Західні області України — лідери за кількістю новобудов. Проте, як прогнозує Романов, після перемоги ринок знову сконцентрується в Києві, де ціни можуть зрости на 30% до довоєнного рівня. І саме тут відкриваються вікна можливостей.

Кому вдалося заробити на житлі під час війни

Інвестори на ринку сьогодні — не міф, а чітко окреслена група. За словами експертки з нерухомості Олени Бондарук, є три ключові категорії:

Засновники будівельних компаній, які скуповують кілька квартир у комплексі та перепродають після ремонту. IT-фахівці, які конвертують високі доходи в нерухомість. Звичайні українці, які, вдало продавши власне житло, реінвестують у нові об’єкти.

Скільки можна заробити реально

Найбільш популярна стратегія — покупка квартири з ремонтом (або без), реновація за 15-20 тисяч доларів і продаж із націнкою до 100 тисяч доларів. Таким чином чистий прибуток становить до 15-20 тисяч доларів на одній угоді. І це після сплати 10% податків.

Інвестиції в нерухомість можуть приносити значний прибуток, особливо якщо використовувати схему перевідступ прав. Наприклад, у ЖК "Варшавський 2" однокімнатну квартиру площею 44-46 кв. м можна придбати за 55 тисяч доларів, зробити ремонт за 20 тисяч доларів і продати за 90-95 тисяч доларів.

"Чистий прибуток — близько 30% за 3-4 місяці", — зазначає Бондарук.

Навіть після сплати податків (5% ПДФО та 5% військового збору) інвестор отримує близько 15 тисяч доларів з однієї квартири.

А схема переуступки дозволяє економити на податках. Перевідступ коштує 500-1 500 доларів, тоді як оформлення власності може обійтися в понад 6 тисяч доларів.

"Професійні інвестори продають десятки об’єктів на рік, адже переуступка не фіксується як право власності. На 5 квартирах можна заробити до 100 тисяч доларів, а за рік — до 150-200 тисяч", — додає Бондарук.

У спальних районах популярні євродвушки вартістю 50-60 тисяч доларів. Після ремонту за 20 тисяч доларів їх перепродають за 95-100 тисяч доларів, що забезпечує прибуток навіть після сплати податків.

Оренда також залишається вигідною: квартири в центральних районах окупаються за 8-10 років, що є привабливим показником.

Ризики та як їх мінімізувати

Інвестування під час війни пов’язане з високими ризиками, зокрема через можливі ракетні удари та нестабільність будівельного ринку. Щоб знизити ризики, експерти радять:

Обирати надійних забудовників. Перевіряйте репутацію компанії, її попередні проєкти та відповідність договорів законодавству (Закон України "Про інвестиційну діяльність"). Фокусуватися на безпечних регіонах. Західні області України, такі як Львів чи Івано-Франківськ, вважаються менш ризиковими. Використовувати перевідступ. Це зменшує податкове навантаження та спрощує процес перепродажу. Аналізувати попит. Житло поблизу метро чи в розвинених районах має вищий попит і ліквідність

Що ще варто знати українцям

Ринок нерухомості України наразі переживає період адаптації через військові дії, економічні виклики та законодавчі зміни. Очікується, що влітку попит і ціни зростуть, особливо на первинному ринку. Водночас вторинний ринок залишається чудовим варіантом для тих, хто шукає житло для швидкого заселення.

Також ми повідомляли, що у травні 2025 року ринок первинного житла в Україні демонструє неоднозначну динаміку. Хоча більшість регіонів фіксують зростання цін, подекуди навіть стрімке (понад 10%), у деяких областях спостерігається їхнє зниження. Ця ситуація формує нерівномірну цінову карту новобудов по всій країні.