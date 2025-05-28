Квартири в Ужгороді до 30 000 доларів — чи можна купити у травні 2025

Ужгород. Фото: Сергій Кузнєв/Facebook

Ужгород — місто з одним із найстабільніших ринків житла в Україні. Воно приваблює своєю мальовничою природою, близькістю до Карпат і кордонів зі Словаччиною та Угорщиною. Завдяки відносній стабільності в регіоні та зростанню попиту з боку переселенців, ринок нерухомості в Ужгороді активно розвивається. Ціни на житло тут залишаються одними з найвищих в Україні, поступаючись лише Києву та Львову.

Ринок нерухомості Ужгорода у травні 2025 року демонструє зростання цін, спричинене високим попитом і обмеженою пропозицією. За даними порталу ЛУН, середня ціна за квадратний метр на вторинному ринку становить 1 480 доларів, а на первинному — від 650 до 1 800 доларів залежно від району, стану квартири та класу житлового комплексу.

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Що відбувається з цінами

Станом на травень 2025 року, середні ціни на квартири в Ужгороді такі:

1-кімнатні квартири: від 28 000 дол. до 43 000 дол.;

2-кімнатні квартири: від 35 000 дол. до 55 000 дол.;

3-кімнатні квартири: від 45 000 дол. до 70 000 дол.

Ціни зростають щомісяця на 1-2%, особливо на вторинному ринку. В новобудовах дешева нерухомість зникла ще у 2023 році, а у 2025 році квадратний метр коштує:

у центрі — 950-1 800 дол.;

у районах зі старим фондом — 750-900 дол.;

на околицях — 650-750 дол.

Середні ціни на вторинному ринку Ужгорода. Графіка: ЛУН

Чи реально купити квартиру до 30 000 дол. в Ужгороді

Знайти квартиру в Ужгороді за 30 000 дол. можливо, але вибір обмежений. Основні варіанти:

малосімейки та смартквартири . Наприклад, у районі Шахта є пропозиції площею 18-25 кв. м за 19 000-25 000 дол. Такі квартири часто потребують капітального ремонту;

. Наприклад, у районі Шахта є пропозиції площею 18-25 кв. м за 19 000-25 000 дол. Такі квартири часто потребують капітального ремонту; новобудови на етапі будівництва . ЖК "Тиса Renovation" або "Садовий SMART" пропонують однокімнатні квартири за 28 000-30 000 доларів, але з відтермінуванням заселення до 2025-2026 років;

. ЖК "Тиса Renovation" або "Садовий SMART" пропонують однокімнатні квартири за 28 000-30 000 доларів, але з відтермінуванням заселення до 2025-2026 років; напівособняки . У районі Краснодонців є однокімнатні квартири з двориком за 30 000 дол., з електричним або дров’яним опаленням;

. У районі Краснодонців є однокімнатні квартири з двориком за 30 000 дол., з електричним або дров’яним опаленням; квартири з незавершеним ремонтом . Наприклад, на вул. Острівна (центр) є однокімнатні квартири за 31 500 дол., які потребують вкладень у ремонт;

. Наприклад, на вул. Острівна (центр) є однокімнатні квартири за 31 500 дол., які потребують вкладень у ремонт; переуступка. Покупка за перевідступом в новобудовах дозволяє зекономити, але потребує перевірки документів.

Поради для покупців

Первинний ринок — купівля на етапі будівництва вигідніша, але ризикована. Обов’язково перевіряйте репутацію забудовника та юридичні документи. Вторинний ринок — квартири до 30 000 доларів зазвичай потребують ремонту. Оцінюйте стан комунікацій і потенційні витрати. Інвестиція — малосімейки та смартквартири в районах Краснодонців чи Минаю підходять для здачі в оренду, адже попит на оренду в Ужгороді високий (17 700 грн/міс.). Розтермінування — деякі забудовники пропонують розтермінування при першому внеску від 30%, що полегшує купівлю.

Прогнози на 2025 рік

Експерти прогнозують зростання цін на нерухомість в Ужгороді на 3-5% на вторинному ринку та 6-10% на первинному через високий попит і курс долара (45 грн/дол.). Обмежена пропозиція в центральних районах і зростання вартості будматеріалів також сприяють подорожчанню.

Як повідомлялось, у 2025 році український ринок нерухомості активно відновлюється, водночас змінюються й пріоритети покупців. Тепер вибір визначається не тільки площею чи престижністю поверху, а насамперед практичністю, безпекою та комфортом. Ці нові вимоги формують три основні тренди, що вже сьогодні змінюють вигляд української нерухомості.

Також ми розповідали, що український ринок нерухомості все ще пристосовується до наслідків війни, економічних коливань та змін у суспільстві. Попри ці труднощі, деякі регіони України виглядають дуже привабливими для інвестицій. Їхня стабільність, розвиток інфраструктури та наростальний попит на житло створюють значний потенціал.