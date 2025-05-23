Три ключові тренди ринку нерухомості України у 2025 році

Чоловік та жінка розглядають план квартири. Фото: Freepik

Український ринок нерухомості у 2025 році демонструє помітне пожвавлення, але разом із цим змінюються і пріоритети покупців. Якщо раніше ключовими факторами вибору були лише квадратні метри чи престижність високих поверхів, то сьогодні акцент зміщується на практичність, безпеку та комфорт. Зараз спостерігається три чіткі тренди, які вже формують нове обличчя української нерухомості.

Як зазначають експерти з нерухомості, зараз ринок демонструє, що покупець змінився — він став більш обачним, але водночас вимогливішим, пише "РБК-Україна". Люди орієнтуються на житло, яке відповідатиме їхнім реальним потребам, а не абстрактним критеріям "престижності".

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Серед українців зберігається стабільний інтерес до одно- та двокімнатних квартир комфорт-класу площею 40-60 кв.м у новобудовах. За даними забудовників, 75% покупців обирають такі квартири для власного проживання, тоді як решта інвестують у нерухомість як спосіб збереження капіталу.

"До речі, на ринок знову частково повернулись інвестори та люди, для яких нерухомість стає єдиним ліквідним активом для зберігання фінансів", — зазначає керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

У заміській нерухомості попит зосереджений на двокімнатних квартирах площею 75-100 кв.м. Тут інвестиційна мета домінує: близько 60% покупців купують таке житло для отримання прибутку, і лише 40% — для себе.

"Такі квартири купували за 'живі' гроші. Це переважно житло комфорт-класу з бюджетом 60-90 тисяч дол. В іпотеку брали просторіші квартири — дво- та трикімнатні", — коментує комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

У преміум-сегменті популярні квартири площею 60-90 кв.м, причому дві третини покупців обирають їх для власного проживання. Цікавим трендом є зростання інтересу до унікальних проєктів, де інвестори готові вкладати кошти ще на етапі будівництва.

Інвестиції повернулись, але стали обережнішими

В умовах нестабільної економіки та невизначеності інвестори знову звернулися до нерухомості як до ліквідного активу. Але підходи змінились: сьогодні гроші вкладають у проєкти з глибокою ідеєю, безпековими рішеннями та перспективною локацією.

"На ринок знову частково повернулись інвестори та люди, для яких нерухомість стала єдиним ліквідним активом для зберігання фінансів", — підтверджує Насіковський.

Попит у преміальному сегменті теж набирає обертів: найбільше цікавляться квартирами 60-90 кв. м. Дві третини покупців обирають їх для власного проживання, решта — як інвестицію.

"Ціни рухаються в бік зростання, але покупці готові платити за якість, локацію та продуману концепцію житлових комплексів", — додає директорка з маркетингу Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Безпека та інфраструктура стали критично важливими

Покупці у 2025 році стали значно вибагливішими до умов проживання. Безпека та автономність житлових комплексів вийшли на перший план. Кожен другий клієнт звертає увагу на наявність підземних паркінгів, укриттів, систем контролю доступу, охорони, а також безперебійного енергопостачання та водозабезпечення.

"Зараз люди охочіше купують житло на нижніх поверхах будинків, які ще зводяться, ніж у готових будинках на верхніх поверхах. Це свідома інвестиція в майбутні метри, люди впевнені у зростанні вартості нерухомості", — каже СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

Крім того, покупці надають перевагу комплексам із розвиненою інфраструктурою: зеленими зонами, дитячими та спортивними майданчиками, школами, садочками та зручним транспортним сполученням.

"Покупці тепер вибирають не точкову забудову, а повноцінні еко-системи для комфортного життя у форматі live-work-play" (живи-працюй-відпочивай)", — підкреслює Насіковський.

Якщо раніше високі поверхи вважалися ознакою престижу, то у 2025 році українці віддають перевагу квартирам на нижніх поверхах, які не залежать від ліфтів.

"Переважно таке житло купують для себе в кредит чи за програмою розтермінування, тож квартиру беруть часто 'на виріст'. Ціни рухаються в бік зростання, та попри це, покупці готові платити за якість, локацію та продуману концепцію житлових комплексів", — зазначає Міхальова.

Цей зсув також пов’язаний із дефіцитом пропозицій дво- та трикімнатних квартир у деяких проєктах, що стимулює покупців обирати житло на етапі будівництва, розраховуючи на зростання його вартості.

Що ще варто знати українцям

Війна кардинально змінила життя мільйонів українців, проте прагнення до комфортного житла залишається сильним. Попри виклики, багато хто продовжує інвестувати в нове житло. Зокрема, на первинному ринку Києва понад половина попиту припадає на квартири з європейським плануванням.

Також зазначимо, український ринок житла переживає кризу: хоча у 2024 році було здано на чверть більше житла, ніж попереднього року, кількість нових забудов стрімко падає. За останні три роки кількість дозволів на будівництво в окремих областях зменшилася аж на 90%, що свідчить про значні проблеми у галузі.