Кому не вигідно продавати квартиру в Україні у травні 2025 року

Жінка та чоловік з іграшковим будинком. Фото: Freepik

Продаж квартири — це завжди складне рішення, яке залежить від особистих обставин, ринкових умов та економічної ситуації в країні. У травні 2025 року, коли Україна продовжує жити в умовах воєнного стану, ринок нерухомості зазнає значних змін. Для одних продаж може стати вигідним кроком, тоді як для інших — фінансовою помилкою.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто ж з українців має утриматися від продажу квартири зараз і чому.

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Власники житла в зонах активних бойових дій

Для тих, чиї квартири розташовані в регіонах, наближених до зон бойових дій, продаж у травні 2025 року може бути невигідним через низький попит і значне зниження цін. За даними експертів, у таких містах, як Харків чи Запоріжжя, ціни на нерухомість залишаються нижчими, ніж до війни, через безпекові ризики.

Продавши квартиру зараз, власник може отримати значно менше, ніж за кілька років, коли ситуація стабілізується. Наприклад, у 2022 році ціни в прифронтових містах упали вдвічі, і відновлення ринку ще не завершилося.

Учасники програми іпотечного кредитування

Українці, які взяли іпотеку за програмою "єОселя" чи іншими державними ініціативами, можуть зіткнутися з фінансовими втратами, якщо вирішать продати квартиру. У травні 2025 року програма "єОселя" набирає популярності, що стимулює попит на новобудови.

Однак продаж квартири, придбаної в іпотеку, може спричинити додаткові витрати на погашення кредиту, штрафи чи втрату частини вкладених коштів. Якщо ви не завершили виплати, краще зачекати, поки ринок стане стабільнішим.

Власники квартир у новобудовах на етапі будівництва

Ті, хто інвестував у первинний ринок, зокрема в квартири на стадії "котловану", повинні добре подумати перед продажем. У травні 2025 року пропозиція новобудов залишається обмеженою через війну, а попит на готове житло зростає.

Продаж квартири на ранній стадії будівництва зазвичай відбувається за нижчою ціною, ніж після введення будинку в експлуатацію. Зачекати рік-два може бути вигідніше, адже ціни на готові об’єкти зростають швидше.

Власники з прописаними особами

Продаж квартири, у якій прописані сторонні особи, може ускладнити угоду та знизити її привабливість для покупців. У 2025 році багато українців перебувають за кордоном, і виписати всіх прописаних може бути проблематично.

Покупці часто уникають таких об’єктів через юридичні ризики, що змушує власників знижувати ціну. Якщо ви не можете вирішити питання з пропискою, краще відкласти продаж до кращих часів.

Ті, хто планує інвестувати в нерухомість за кордоном

Багато українців, які виїхали за кордон, розглядають продаж квартир в Україні для придбання житла в Європі чи інших країнах. Проте в травні 2025 року це може бути не найкращим рішенням. За даними Євростату, ціни на нерухомість у країнах ЄС, таких як Польща чи Німеччина, залишаються високими, тоді як в Україні гривня девальвує, а ціни на квартири зростають повільно. Продаж зараз може не дати достатньо коштів для вигідної покупки за кордоном.

Власники з боргами за комунальні послуги

Квартири з боргами за комунальні послуги втрачають привабливість на ринку. У 2025 році покупці ретельно перевіряють юридичну чистоту об’єктів, і наявність боргів може значно знизити ціну або відлякати потенційних клієнтів. Якщо у вас є заборгованість, краще спочатку її погасити, щоб не втрачати кошти на знижках.

Ті, хто чекає на зростання цін

Ринок нерухомості в Україні демонструє повільне відновлення. У квітні 2025 року в містах, таких як Київ, ціни на однокімнатні квартири зросли на кілька відсотків. Експерти прогнозують, що після завершення активної фази війни ціни можуть різко піти вгору через відкладений попит. Якщо у вас немає термінової потреби в грошах, продаж у травні може бути передчасним.

Поради для тих, хто все ж хоче продати

Якщо ви вирішили продавати квартиру, дотримуйтесь кількох правил:

оновіть документи. Переконайтеся, що немає юридичних обтяжень чи проблем із правом власності;

враховуйте ринкові тенденції. У травні попит на вторинний ринок може бути нижчим, ніж восени, коли ринок оживає;

встановіть реалістичну ціну. Враховуйте стан квартири, район і поточні ринкові умови.

Що робити замість продажу

Здати в оренду — особливо актуально у великих містах.

Зачекати до осені — імовірний новий імпульс попиту, зокрема через повернення українців.

Розглянути програму "єОселя" — якщо є плани купувати інше житло, це може дати фінансовий ресурс без поспішного продажу.

Як повідомлялось, з початку війни в Україні купівля та продаж нерухомого майна регулюються жорсткими обмеженнями. Ці заходи спрямовані насамперед на зміцнення національної безпеки. Також вони мають на меті унеможливити потрапляння в українську економіку фінансових ресурсів, що можуть бути пов'язані з державою-агресором.

Зазначимо, зміна життєвих обставин, прагнення заробити на перепродажі або фінансові труднощі можуть змусити власників продавати щойно придбане житло. Нерідко власники квартир стикаються з необхідністю терміново продати нещодавно куплене помешкання. Різноманітні фактори, від особистих змін до бажання отримати прибуток, можуть призвести до такого рішення.