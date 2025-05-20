Кому не выгодно продавать квартиру в Украине в мае 2025 года

Женщина и мужчина с игрушечным домом. Фото: Freepik

Продажа квартиры — это всегда сложное решение, которое зависит от личных обстоятельств, рыночных условий и экономической ситуации в стране. В мае 2025 года, когда Украина продолжает жить в условиях военного положения, рынок недвижимости претерпит значительные изменения. Для одних продажа может стать выгодным шагом, тогда как для других — финансовой ошибкой.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто же из украинцев должен воздержаться от продажи квартиры сейчас и почему.

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Владельцы жилья в зонах активных боевых действий

Для тех, чьи квартиры расположены в регионах, приближенных к зонам боевых действий, продажа в мае 2025 года может быть невыгодной из-за низкого спроса и значительного снижения цен. По данным экспертов, в таких городах, как Харьков или Запорожье, цены на недвижимость остаются ниже, чем до войны, из-за рисков безопасности.

Продав квартиру сейчас, владелец может получить значительно меньше, чем через несколько лет, когда ситуация стабилизируется. Например, в 2022 году цены в прифронтовых городах упали вдвое, и восстановление рынка еще не завершилось.

Участники программы ипотечного кредитования

Украинцы, которые взяли ипотеку по программе "єОселя" или другим государственным инициативам, могут столкнуться с финансовыми потерями, если решат продать квартиру. В мае 2025 года программа "єОселя" набирает популярность, что стимулирует спрос на новостройки.

Однако продажа квартиры, приобретенной в ипотеку, может повлечь дополнительные расходы на погашение кредита, штрафы или потерю части вложенных средств. Если вы не завершили выплаты, лучше подождать, пока рынок станет более стабильным.

Владельцы квартир в новостройках на этапе строительства

Те, кто инвестировал в первичный рынок, в частности в квартиры на стадии "котлована", должны хорошо подумать перед продажей. В мае 2025 года предложение новостроек остается ограниченным из-за войны, а спрос на готовое жилье растет.

Продажа квартиры на ранней стадии строительства обычно происходит по более низкой цене, чем после ввода дома в эксплуатацию. Подождать год-два может быть выгоднее, ведь цены на готовые объекты растут быстрее.

Собственники с прописанными лицами

Продажа квартиры, в которой прописаны посторонние лица, может усложнить сделку и снизить ее привлекательность для покупателей. В 2025 году многие украинцы находятся за границей, и выписать всех прописанных может быть проблематично.

Покупатели часто избегают таких объектов из-за юридических рисков, что вынуждает владельцев снижать цену. Если вы не можете решить вопрос с пропиской, лучше отложить продажу до лучших времен.

Те, кто планирует инвестировать в недвижимость за границей

Многие украинцы, которые выехали за границу, рассматривают продажу квартир в Украине для приобретения жилья в Европе или других странах. Однако в мае 2025 года это может быть не лучшим решением. По данным Евростата, цены на недвижимость в странах ЕС, таких как Польша или Германия, остаются высокими, тогда как в Украине гривна девальвирует, а цены на квартиры растут медленно. Продажа сейчас может не дать достаточно средств для выгодной покупки за рубежом.

Владельцы с долгами за коммунальные услуги

Квартиры с долгами за коммунальные услуги теряют привлекательность на рынке. В 2025 году покупатели тщательно проверяют юридическую чистоту объектов, и наличие долгов может значительно снизить цену или отпугнуть потенциальных клиентов. Если у вас есть задолженность, лучше сначала ее погасить, чтобы не терять средства на скидках.

Те, кто ждет роста цен

Рынок недвижимости в Украине демонстрирует медленное восстановление. В апреле 2025 года в городах, таких как Киев, цены на однокомнатные квартиры выросли на несколько процентов. Эксперты прогнозируют, что после завершения активной фазы войны цены могут резко пойти вверх из-за отложенного спроса. Если у вас нет срочной потребности в деньгах, продажа в мае может быть преждевременной.

Советы для тех, кто все же хочет продать

Если вы решили продавать квартиру, следуйте нескольким правилам:

обновите документы. Убедитесь, что нет юридических обременений или проблем с правом собственности;

учитывайте рыночные тенденции. В мае спрос на вторичный рынок может быть ниже, чем осенью, когда рынок оживает;

установите реалистичную цену. Учитывайте состояние квартиры, район и текущие рыночные условия.

Что делать вместо продажи

Сдать в аренду — особенно актуально в крупных городах.

Подождать до осени — вероятен новый импульс спроса, в том числе из-за возвращения украинцев.

Рассмотреть программу "єОселя" — если есть планы покупать другое жилье, это может дать финансовый ресурс без поспешной продажи.

Как сообщалось, с начала войны в Украине покупка и продажа недвижимого имущества регулируются жесткими ограничениями. Эти меры направлены прежде всего на укрепление национальной безопасности. Также они имеют целью исключить попадание в украинскую экономику финансовых ресурсов, которые могут быть связаны с государством-агрессором.

Отметим, изменение жизненных обстоятельств, стремление заработать на перепродаже или финансовые трудности могут заставить владельцев продавать только что приобретенное жилье. Нередко владельцы квартир сталкиваются с необходимостью срочно продать недавно купленное жилье. Различные факторы, от личных изменений до желания получить прибыль, могут привести к такому решению.