Три ключевых тренда рынка недвижимости Украины в 2025 году

Мужчина и женщина рассматривают план квартиры. Фото: Freepik

Украинский рынок недвижимости в 2025 году демонстрирует заметное оживление, но вместе с этим меняются и приоритеты покупателей. Если раньше ключевыми факторами выбора были только квадратные метры или престижность высоких этажей, то сегодня акцент смещается на практичность, безопасность и комфорт. Сейчас наблюдается три четких тренда, которые уже формируют новое лицо украинской недвижимости.

Как отмечают эксперты по недвижимости, сейчас рынок демонстрирует, что покупатель изменился — он стал более осмотрительным, но в то же время более требовательным, пишет "РБК-Украина". Люди ориентируются на жилье, которое будет отвечать их реальным потребностям, а не абстрактным критериям "престижности".

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Среди украинцев сохраняется стабильный интерес к одно- и двухкомнатным квартирам комфорт-класса площадью 40-60 кв.м в новостройках. По данным застройщиков, 75% покупателей выбирают такие квартиры для собственного проживания, тогда как остальные инвестируют в недвижимость как способ сохранения капитала.

"Кстати, на рынок снова частично вернулись инвесторы и люди, для которых недвижимость становится единственным ликвидным активом для хранения финансов", — отмечает управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

В загородной недвижимости спрос сосредоточен на двухкомнатных квартирах площадью 75-100 кв.м. Здесь инвестиционная цель доминирует: около 60% покупателей покупают такое жилье для получения прибыли, и лишь 40% — для себя.

"Такие квартиры покупали за 'живые' деньги. Это преимущественно жилье комфорт-класса с бюджетом 60-90 тысяч долл. В ипотеку брали более просторные квартиры — двух- и трехкомнатные", — комментирует коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

В премиум-сегменте популярны квартиры площадью 60-90 кв.м, причем две трети покупателей выбирают их для собственного проживания. Интересным трендом является рост интереса к уникальным проектам, где инвесторы готовы вкладывать средства еще на этапе строительства.

Инвестиции вернулись, но стали более осторожными

В условиях нестабильной экономики и неопределенности инвесторы снова обратились к недвижимости как к ликвидному активу. Но подходы изменились: сегодня деньги вкладывают в проекты с глубокой идеей, безопасными решениями и перспективной локацией.

"На рынок снова частично вернулись инвесторы и люди, для которых недвижимость стала единственным ликвидным активом для хранения финансов", — подтверждает Насиковский.

Спрос в премиальном сегменте тоже набирает обороты: больше всего интересуются квартирами 60-90 кв. м. Две трети покупателей выбирают их для собственного проживания, остальные — в качестве инвестиции.

"Цены движутся в сторону роста, но покупатели готовы платить за качество, локацию и продуманную концепцию жилых комплексов", — добавляет директор по маркетингу Alliance Novobud Ирина Михалева.

Безопасность и инфраструктура стали критически важными

Покупатели в 2025 году стали значительно более требовательными к условиям проживания. Безопасность и автономность жилых комплексов вышли на первый план. Каждый второй клиент обращает внимание на наличие подземных паркингов, укрытий, систем контроля доступа, охраны, а также бесперебойного энергоснабжения и водоснабжения.

"Сейчас люди охотнее покупают жилье на нижних этажах домов, которые еще возводятся, чем в готовых домах на верхних этажах. Это сознательная инвестиция в будущие метры, люди уверены в росте стоимости недвижимости", — говорит СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.

Кроме того, покупатели предпочитают комплексы с развитой инфраструктурой: зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, школами, садиками и удобным транспортным сообщением.

"Покупатели теперь выбирают не точечную застройку, а полноценные эко-системы для комфортной жизни в формате live-work-play" (живи-работай-отдыхай)", — подчеркивает Насиковский.

Если раньше высокие этажи считались признаком престижа, то в 2025 году украинцы отдают предпочтение квартирам на нижних этажах, которые не зависят от лифтов.

"Преимущественно такое жилье покупают для себя в кредит или по программе рассрочки, поэтому квартиру берут часто 'на вырост'. Цены движутся в сторону роста, но несмотря на это, покупатели готовы платить за качество, локацию и продуманную концепцию жилых комплексов", — отмечает Михалева.

Это смещение также связано с дефицитом предложений двух- и трехкомнатных квартир в некоторых проектах, что стимулирует покупателей выбирать жилье на этапе строительства, рассчитывая на рост его стоимости.

Что еще стоит знать украинцам

Война кардинально изменила жизнь миллионов украинцев, однако стремление к комфортному жилью остается сильным. Несмотря на вызовы, многие продолжают инвестировать в новое жилье. В частности, на первичном рынке Киева более половины спроса приходится на квартиры с европейской планировкой.

Также отметим, украинский рынок жилья переживает кризис: хотя в 2024 году было сдано на четверть больше жилья, чем в предыдущем году, количество новых застроек стремительно падает. За последние три года количество разрешений на строительство в отдельных областях уменьшилось аж на 90%, что свидетельствует о значительных проблемах в отрасли.