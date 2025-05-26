Найвигідніші регіони для інвестицій у нерухомість в Україні 2025

Зведення житлового будинку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український ринок нерухомості у 2025 році продовжує адаптуватися до викликів війни, економічної нестабільності та змін у демографічних і соціальних тенденціях. Попри складні умови, окремі регіони демонструють значний потенціал для інвесторів завдяки стабільності, розвитку інфраструктури та наростальному попиту на житло.

Перед тим як вкладати кошти у квадратні метри, інвестор має зважити ключові чинники, які формують реальну рентабельність, пише видання AIN.

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Економічна ситуація

Інфляція, коливання валютних курсів та зростання вартості будівельних матеріалів впливають на ціни на нерухомість. У 2025 році очікується подальше зростання цін через інфляційні процеси, однак у стабільних регіонах це може створювати можливості для довгострокових інвестицій.

Демографічні зміни

Внутрішня міграція, спричинена війною, змістила попит на житло до західних і центральних регіонів. Урбанізація також сприяє концентрації попиту в містах із розвиненою інфраструктурою.

Інфраструктурний розвиток

Регіони з розвиненою транспортною мережею, медичними та освітніми закладами приваблюють як місцевих жителів, так і інвесторів. Нові проєкти, такі як транспортні розв’язки чи комерційні центри, підвищують цінність нерухомості.

Безпекова ситуація

Регіони з відносно низьким рівнем воєнних ризиків залишаються пріоритетними для інвесторів і покупців, що сприяє зростанню попиту.

Тенденції ринку

Попит зміщується до компактних квартир із ремонтом, автономним опаленням та стабільним інтернетом через часті знеструмлення. Ринок оренди залишається активним, особливо у великих містах і туристичних регіонах.

Найперспективніші регіони для інвестицій у 2025 році

На основі аналізу економічного розвитку, безпеки, інфраструктури та попиту на нерухомість виокремлюємо три регіони, які у 2025 році будуть найвигіднішими для інвестицій.

Івано-Франківська область: туристичний магніт і безпека

Івано-Франківська область залишається одним із найбезпечніших регіонів України, що приваблює як переселенців, так і туристів. Гірськолижні курорти, такі як Буковель, Яблуниця, Верховина та Татарів, створюють стабільний попит на короткострокову оренду.

Водночас приплив нових мешканців підтримує ринок довгострокової оренди.

Середня ціна: 850 дол./кв. м на первинному ринку, що значно нижче, ніж у Києві чи Львові.

Переваги: низький рівень воєнних ризиків, туристичний потенціал, зростання попиту на житло через внутрішню міграцію.

Ризики: сезонність туристичного попиту може впливати на дохідність короткострокової оренди.

Львівська область: бізнес-хаб із європейським потенціалом

Львівська область, зокрема місто Львів, є економічним і культурним центром. Розвинений IT-сектор, бізнес-середовище та близькість до кордонів ЄС роблять регіон привабливим для інвесторів. Львів має розвинену інфраструктуру, включаючи міжнародний аеропорт і якісну транспортну мережу.

Середня ціна: 1 100-1 200 дол./кв. м на первинному ринку.

Переваги: стабільний попит на житло від IT-фахівців і бізнесменів, розвинена інфраструктура, культурна привабливість.

Ризики: висока конкуренція серед забудовників і відносно високий поріг входу на ринок.

Вінницька область: стабільність і доступність

Вінницька область стабільно входить до рейтингів регіонів із високою якістю життя. Вінниця приваблює інвесторів доступними цінами на нерухомість і зростальним попитом на оренду через внутрішню міграцію.

Середня ціна: 883-970 дол./кв. м на первинному ринку.

Переваги: доступна ціна, стабільне зростання попиту, розвинена інфраструктура.

Ризики: повільніше зростання цін порівняно з західними регіонами.

Тенденції вторинного ринку

За даними DIM.RIA, вторинний ринок у Вінницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях демонструє значний розрив між попитом і пропозицією. У цих регіонах попит на вторинну нерухомість у 16-17 разів перевищує кількість нових оголошень, що створює сприятливі умови для інвесторів, які планують купувати об’єкти для перепродажу чи оренди.

Що ще варто знати українцям

Український ринок нерухомості у 2025 році активно відновлюється, однак запити покупців суттєво змінилися. На відміну від минулого, коли важливими були лише площа та поверховість, зараз основними критеріями вибору стали практичність, безпека та комфорт. Ці зміщення у пріоритетах формують три ключові тренди, що визначають сьогоднішній вигляд української нерухомості.

Також ми розповідали, що ціни на однокімнатні квартири є важливим показником доступності житла в європейських столицях. Станом на травень 2025 року, ринок нерухомості Києва, Варшави, Праги, Берліна та Софії демонструє різну динаміку. У деяких містах ціни стабілізувалися, тоді як в інших спостерігається уповільнення зростання або навіть невелике зниження.