Самые выгодные регионы для инвестиций в недвижимость в Украине 2025

Возведение жилого дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский рынок недвижимости в 2025 году продолжает адаптироваться к вызовам войны, экономической нестабильности и изменений в демографических и социальных тенденциях. Несмотря на сложные условия, отдельные регионы демонстрируют значительный потенциал для инвесторов благодаря стабильности, развитию инфраструктуры и растущему спросу на жилье.

Перед тем как вкладывать средства в квадратные метры, инвестор должен взвесить ключевые факторы, которые формируют реальную рентабельность, пишет издание AIN.

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Экономическая ситуация

Инфляция, колебания валютных курсов и рост стоимости строительных материалов влияют на цены на недвижимость. В 2025 году ожидается дальнейший рост цен из-за инфляционных процессов, однако в стабильных регионах это может создавать возможности для долгосрочных инвестиций.

Демографические изменения

Внутренняя миграция, вызванная войной, сместила спрос на жилье в западные и центральные регионы. Урбанизация также способствует концентрации спроса в городах с развитой инфраструктурой.

Инфраструктурное развитие

Регионы с развитой транспортной сетью, медицинскими и образовательными учреждениями привлекают как местных жителей, так и инвесторов. Новые проекты, такие как транспортные развязки или коммерческие центры, повышают ценность недвижимости.

Ситуация с безопасностью

Регионы с относительно низким уровнем военных рисков остаются приоритетными для инвесторов и покупателей, что способствует росту спроса.

Тенденции рынка

Спрос смещается к компактным квартирам с ремонтом, автономным отоплением и стабильным интернетом из-за частых обесточиваний. Рынок аренды остается активным, особенно в крупных городах и туристических регионах.

Самые перспективные регионы для инвестиций в 2025 году

На основе анализа экономического развития, безопасности, инфраструктуры и спроса на недвижимость выделяем три региона, которые в 2025 году будут самыми выгодными для инвестиций.

Ивано-Франковская область: туристический магнит и безопасность

Ивано-Франковская область остается одним из самых безопасных регионов Украины, что привлекает как переселенцев, так и туристов. Горнолыжные курорты, такие как Буковель, Яблуница, Верховина и Татаров, создают стабильный спрос на краткосрочную аренду.

В то же время приток новых жителей поддерживает рынок долгосрочной аренды.

Средняя цена: 850 долл./кв. м на первичном рынке, что значительно ниже, чем в Киеве или Львове.

Преимущества: низкий уровень военных рисков, туристический потенциал, рост спроса на жилье из-за внутренней миграции.

Риски: сезонность туристического спроса может влиять на доходность краткосрочной аренды.

Львовская область: бизнес-хаб с европейским потенциалом

Львовская область, в частности город Львов, является экономическим и культурным центром. Развитый IT-сектор, бизнес-среда и близость к границам ЕС делают регион привлекательным для инвесторов. Львов имеет развитую инфраструктуру, включая международный аэропорт и качественную транспортную сеть.

Средняя цена: 1 100-1 200 долл./кв. м на первичном рынке.

Преимущества: стабильный спрос на жилье от IT-специалистов и бизнесменов, развитая инфраструктура, культурная привлекательность.

Риски: высокая конкуренция среди застройщиков и относительно высокий порог входа на рынок.

Винницкая область: стабильность и доступность

Винницкая область стабильно входит в рейтинги регионов с высоким качеством жизни. Винница привлекает инвесторов доступными ценами на недвижимость и растущим спросом на аренду из-за внутренней миграции.

Средняя цена: 883-970 долл./кв. м на первичном рынке.

Преимущества: доступная цена, стабильный рост спроса, развитая инфраструктура.

Риски: более медленный рост цен по сравнению с западными регионами.

Тенденции вторичного рынка

По данным DIM.RIA, вторичный рынок в Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областях демонстрирует значительный разрыв между спросом и предложением. В этих регионах спрос на вторичную недвижимость в 16-17 раз превышает количество новых объявлений, что создает благоприятные условия для инвесторов, которые планируют покупать объекты для перепродажи или аренды.

Что еще стоит знать украинцам

Украинский рынок недвижимости в 2025 году активно восстанавливается, однако запросы покупателей существенно изменились. В отличие от прошлого, когда важными были только площадь и этажность, сейчас основными критериями выбора стали практичность, безопасность и комфорт. Эти смещения в приоритетах формируют три ключевых тренда, определяющих сегодняшний вид украинской недвижимости.

Также мы рассказывали, что цены на однокомнатные квартиры являются важным показателем доступности жилья в европейских столицах. По состоянию на май 2025 года, рынок недвижимости Киева, Варшавы, Праги, Берлина и Софии демонстрирует разную динамику. В некоторых городах цены стабилизировались, тогда как в других наблюдается замедление роста или даже небольшое снижение.