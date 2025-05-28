Квартиры в Ужгороде до 30 000 долларов — можно ли купить в мае 2025 года

Миссия выполнима — купить квартиру в Ужгороде до 30 000 долларов
Ужгород — город с одним из самых стабильных рынков жилья в Украине. Он привлекает своей живописной природой, близостью к Карпатам и границам со Словакией и Венгрией. Благодаря относительной стабильности в регионе и росту спроса от переселенцев, рынок недвижимости в Ужгороде активно развивается. Цены на жилье здесь остаются одними из самых высоких в Украине, уступая лишь Киеву и Львову.
Рынок недвижимости Ужгорода в мае 2025 года демонстрирует рост цен, вызванный высоким спросом и ограниченным предложением. По данным портала ЛУН, средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке составляет 1 480 долларов, а на первичном — от 650 до 1 800 долларов в зависимости от района, состояния квартиры и класса жилого комплекса.
Что происходит с ценами
По состоянию на май 2025 года, средние цены на квартиры в Ужгороде следующие:
- 1-комнатные квартиры: от 28 000 долл. до 43 000 долл;
- 2-комнатные квартиры: от 35 000 долл. до 55 000 долл;
- 3-комнатные квартиры: от 45 000 долл. до 70 000 долл.
Цены растут ежемесячно на 1-2%, особенно на вторичном рынке. В новостройках дешевая недвижимость исчезла еще в 2023 году, а в 2025 году квадратный метр стоит:
- в центре — 950-1 800 долл;
- в районах со старым фондом — 750-900 долл;
- на окраинах — 650-750 долл.
Реально ли купить квартиру до 30 000 долл. в Ужгороде
Найти квартиру в Ужгороде за 30 000 долл. возможно, но выбор ограничен. Основные варианты:
- малосемейки и смарт-квартиры. Например, в районе Шахта есть предложения площадью 18-25 кв. м за 19 000-25 000 долл. Такие квартиры часто нуждаются в капитальном ремонте;
- новостройки на этапе строительства. ЖК "Тиса Renovation" или "Садовый SMART" предлагают однокомнатные квартиры за 28 000-30 000 долларов, но с отсрочкой заселения до 2025-2026 годов;
- полуособняки. В районе Краснодонцев есть однокомнатные квартиры с двориком за 30 000 долл., с электрическим или дровяным отоплением;
- квартиры с незавершенным ремонтом. Например, на ул. Островная (центр) есть однокомнатные квартиры за 31 500 долл., требующие вложений в ремонт;
- переуступка. Покупка по переуступке в новостройках позволяет сэкономить, но требует проверки документов.
Советы для покупателей
- Первичный рынок — покупка на этапе строительства более выгодная, но рискованная. Обязательно проверяйте репутацию застройщика и юридические документы.
- Вторичный рынок — квартиры до 30 000 долларов обычно нуждаются в ремонте. Оценивайте состояние коммуникаций и потенциальные расходы.
- Инвестиция — малосемейки и смарт-квартиры в районах Краснодонцев или Миная подходят для сдачи в аренду, ведь спрос на аренду в Ужгороде высокий (17 700 грн/мес.).
- Рассрочка — некоторые застройщики предлагают рассрочку при первом взносе от 30%, что облегчает покупку.
Прогнозы на 2025 год
Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в Ужгороде на 3-5% на вторичном рынке и 6-10% на первичном из-за высокого спроса и курса доллара (45 грн/долл.). Ограниченное предложение в центральных районах и рост стоимости стройматериалов также способствуют подорожанию.
Как сообщалось, в 2025 году украинский рынок недвижимости активно восстанавливается, при этом меняются и приоритеты покупателей. Теперь выбор определяется не только площадью или престижностью этажа, а прежде всего практичностью, безопасностью и комфортом. Эти новые требования формируют три основных тренда, которые уже сегодня меняют облик украинской недвижимости.
Также мы рассказывали, что украинский рынок недвижимости все еще приспосабливается к последствиям войны, экономическим колебаниям и изменениям в обществе. Несмотря на эти трудности, некоторые регионы Украины выглядят очень привлекательными для инвестиций. Их стабильность, развитие инфраструктуры и растущий спрос на жилье создают значительный потенциал.
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