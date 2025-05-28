Квартиры в Ужгороде до 30 000 долларов — можно ли купить в мае 2025 года

Ужгород. Фото: Сергей Кузнев/Facebook

Ужгород — город с одним из самых стабильных рынков жилья в Украине. Он привлекает своей живописной природой, близостью к Карпатам и границам со Словакией и Венгрией. Благодаря относительной стабильности в регионе и росту спроса от переселенцев, рынок недвижимости в Ужгороде активно развивается. Цены на жилье здесь остаются одними из самых высоких в Украине, уступая лишь Киеву и Львову.

Рынок недвижимости Ужгорода в мае 2025 года демонстрирует рост цен, вызванный высоким спросом и ограниченным предложением. По данным портала ЛУН, средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке составляет 1 480 долларов, а на первичном — от 650 до 1 800 долларов в зависимости от района, состояния квартиры и класса жилого комплекса.

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Что происходит с ценами

По состоянию на май 2025 года, средние цены на квартиры в Ужгороде следующие:

1-комнатные квартиры: от 28 000 долл. до 43 000 долл;

2-комнатные квартиры: от 35 000 долл. до 55 000 долл;

3-комнатные квартиры: от 45 000 долл. до 70 000 долл.

Цены растут ежемесячно на 1-2%, особенно на вторичном рынке. В новостройках дешевая недвижимость исчезла еще в 2023 году, а в 2025 году квадратный метр стоит:

в центре — 950-1 800 долл;

в районах со старым фондом — 750-900 долл;

на окраинах — 650-750 долл.

Средние цены на вторичном рынке Ужгорода. Графика: ЛУН

Реально ли купить квартиру до 30 000 долл. в Ужгороде

Найти квартиру в Ужгороде за 30 000 долл. возможно, но выбор ограничен. Основные варианты:

малосемейки и смарт-квартиры . Например, в районе Шахта есть предложения площадью 18-25 кв. м за 19 000-25 000 долл. Такие квартиры часто нуждаются в капитальном ремонте;

. Например, в районе Шахта есть предложения площадью 18-25 кв. м за 19 000-25 000 долл. Такие квартиры часто нуждаются в капитальном ремонте; новостройки на этапе строительства . ЖК "Тиса Renovation" или "Садовый SMART" предлагают однокомнатные квартиры за 28 000-30 000 долларов, но с отсрочкой заселения до 2025-2026 годов;

. ЖК "Тиса Renovation" или "Садовый SMART" предлагают однокомнатные квартиры за 28 000-30 000 долларов, но с отсрочкой заселения до 2025-2026 годов; полуособняки . В районе Краснодонцев есть однокомнатные квартиры с двориком за 30 000 долл., с электрическим или дровяным отоплением;

. В районе Краснодонцев есть однокомнатные квартиры с двориком за 30 000 долл., с электрическим или дровяным отоплением; квартиры с незавершенным ремонтом . Например, на ул. Островная (центр) есть однокомнатные квартиры за 31 500 долл., требующие вложений в ремонт;

. Например, на ул. Островная (центр) есть однокомнатные квартиры за 31 500 долл., требующие вложений в ремонт; переуступка. Покупка по переуступке в новостройках позволяет сэкономить, но требует проверки документов.

Советы для покупателей

Первичный рынок — покупка на этапе строительства более выгодная, но рискованная. Обязательно проверяйте репутацию застройщика и юридические документы. Вторичный рынок — квартиры до 30 000 долларов обычно нуждаются в ремонте. Оценивайте состояние коммуникаций и потенциальные расходы. Инвестиция — малосемейки и смарт-квартиры в районах Краснодонцев или Миная подходят для сдачи в аренду, ведь спрос на аренду в Ужгороде высокий (17 700 грн/мес.). Рассрочка — некоторые застройщики предлагают рассрочку при первом взносе от 30%, что облегчает покупку.

Прогнозы на 2025 год

Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в Ужгороде на 3-5% на вторичном рынке и 6-10% на первичном из-за высокого спроса и курса доллара (45 грн/долл.). Ограниченное предложение в центральных районах и рост стоимости стройматериалов также способствуют подорожанию.

Как сообщалось, в 2025 году украинский рынок недвижимости активно восстанавливается, при этом меняются и приоритеты покупателей. Теперь выбор определяется не только площадью или престижностью этажа, а прежде всего практичностью, безопасностью и комфортом. Эти новые требования формируют три основных тренда, которые уже сегодня меняют облик украинской недвижимости.

Также мы рассказывали, что украинский рынок недвижимости все еще приспосабливается к последствиям войны, экономическим колебаниям и изменениям в обществе. Несмотря на эти трудности, некоторые регионы Украины выглядят очень привлекательными для инвестиций. Их стабильность, развитие инфраструктуры и растущий спрос на жилье создают значительный потенциал.