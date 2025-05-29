Як літо 2025 змінить ринок нерухомості в Україні — прогнози та перспективи

Літо 2025 підігріє ціни на квартири — що чекати від ринку
Ринок нерухомості України продовжує адаптуватися до складних умов війни, економічної нестабільності та змін у законодавстві. Літо обіцяє стати періодом активного зростання попиту та цін, особливо на первинному ринку. Водночас вторинний ринок залишається привабливим для тих, хто прагне швидкого заселення.
Після деякої стабілізації у весняні місяці ринок нерухомості входить у нову фазу зростання, пише "РБК-Україна". Забудовники говорять про помітну активізацію попиту та прогнозують подальше зростання цін.
За словами керуючого партнера групи DIM Олександра Насіковського, минулого року ціни на бізнес- і преміумклас зросли на 10-15%, а в сегменті "комфорт" — до 10%. У 2025-му ж можна очікувати ще один стрибок на рівні 10-15%.
Подібні прогнози підтверджують і в компанії РІЕЛ. За словами CEO Ростислава Мельника, найпомітніше подорожчання очікується у Львові — ціни можуть наблизитися до київських. Але ринок залишатиметься нестабільним, адже залишається залежним від ситуації на фронті та міжнародного контексту.
Девелопери стримують ціни, але надовго — навряд
Попри готовність до зростання цін, деякі забудовники все ще не наважуються на різкі кроки.
"З економічної точки зору, підвищення вже назріло. Але ринок поки не готовий — зростання відкладеться, але не скасується", — зазначають у девелоперській компанії ENSO.
Позицію обережного оптимізму підтримують і в KAN Development. Там вказують на пожвавлення весняного попиту й очікують посилення цього тренду влітку. Компанія готується до старту нових проєктів, що свідчить про віру в перспективи ринку.
Первинка нарощує переваги
Конкуренція між первинним і вторинним ринками загострюється, але новобудови поступово витісняють вторинку завдяки сучасним технологіям і гнучким умовам покупки.
У нових ЖК впроваджують енергонезалежність — резервне електроживлення, автономне опалення, ліфти з незалежним живленням. І це стало вагомим аргументом після блекаутів та зростання безпекових ризиків.
"Безпековий компонент не на боці вторинного ринку, особливо панельних будинків радянської забудови", — вказують в Alliance Novobud.
У компанії додають: молодь дедалі частіше обирає нові комплекси з інклюзивністю, сучасними під’їздами та громадськими просторами.
Ще одна перевага новобудов — розстрочки на 3-5 років з мінімальним першим внеском. У той час як купівля квартири на вторинці передбачає оплату повної вартості відразу.
Але й вторинка не здає позицій: усе вирішує момент входу
Попри всі переваги первинного ринку, вторинка залишається привабливою для тих, хто прагне "заселення тут і зараз".
"Частка покупців справді орієнтується на вторинне житло через відсутність ризиків недобудови, наявність меблів та нижчу ціну", — зазначає Насіковський
Втім, із початком літа спостерігається поступовий відтік покупців з вторинки до новобудов — особливо у середньому та бізнес-сегментах. Тут важливу роль відіграє державна підтримка первинки — саме її найчастіше охоплюють програми пільгового кредитування, наголошують експерти.
Що ще варто знати українцям
Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні продовжують зростати, і перший квартал 2025 року підтвердив цю тенденцію. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, зростання склало 6,7%. Це значне підвищення торкнулося всіх напрямків будівельної галузі — від житлового будівництва до інженерних проєктів.
Також ми розповідали, що у травні 2025 року ринок первинного житла в Україні показує неоднозначні тенденції. У більшості регіонів спостерігається зростання цін, подекуди значне — понад 10%. Однак, деякі області зафіксували зниження вартості новобудов, що створює нерівномірну цінову картину по всій країні.
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