Как лето 2025 изменит рынок недвижимости в Украине — прогнозы и перспективы

Люди в квартире. Фото: Freepik

Рынок недвижимости Украины продолжает адаптироваться к сложным условиям войны, экономической нестабильности и изменениям в законодательстве. Лето обещает стать периодом активного роста спроса и цен, особенно на первичном рынке. В то же время вторичный рынок остается привлекательным для тех, кто стремится к быстрому заселению.

После некоторой стабилизации в весенние месяцы рынок недвижимости входит в новую фазу роста, пишет "РБК-Украина". Застройщики говорят о заметной активизации спроса и прогнозируют дальнейший рост цен.

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По словам управляющего партнера группы DIM Александра Насиковского, в прошлом году цены на бизнес- и премиум-класс выросли на 10-15%, а в сегменте "комфорт" — до 10%. В 2025-м же можно ожидать еще один скачок на уровне 10-15%.

Подобные прогнозы подтверждают и в компании РИЕЛ. По словам CEO Ростислава Мельника, самое заметное подорожание ожидается во Львове — цены могут приблизиться к киевским. Но рынок будет оставаться нестабильным, ведь остается зависимым от ситуации на фронте и международного контекста.

Девелоперы сдерживают цены, но надолго — вряд ли

Несмотря на готовность к росту цен, некоторые застройщики все еще не решаются на резкие шаги.

"С экономической точки зрения, повышение уже назрело. Но рынок пока не готов - рост отложится, но не отменится", — отмечают в девелоперской компании ENSO.

Позицию осторожного оптимизма поддерживают и в KAN Development. Там указывают на оживление весеннего спроса и ожидают усиления этого тренда летом. Компания готовится к старту новых проектов, что свидетельствует о вере в перспективы рынка.

Первичка наращивает преимущества

Конкуренция между первичным и вторичным рынками обостряется, но новостройки постепенно вытесняют вторичку благодаря современным технологиям и гибким условиям покупки.

В новых ЖК внедряют энергонезависимость — резервное электропитание, автономное отопление, лифты с независимым питанием. И это стало весомым аргументом после блэкаутов и роста рисков безопасности.

"Компонент безопасности не на стороне вторичного рынка, особенно панельных домов советской застройки", — указывают в Alliance Novobud.

В компании добавляют: молодежь все чаще выбирает новые комплексы с инклюзивностью, современными подъездами и общественными пространствами.

Еще одно преимущество новостроек — рассрочки на 3-5 лет с минимальным первым взносом. В то время как покупка квартиры на вторичке предполагает оплату полной стоимости сразу.

Но и вторичка не сдает позиций: все решает момент входа

Несмотря на все преимущества первичного рынка, вторичка остается привлекательной для тех, кто стремится к "заселению здесь и сейчас".

"Доля покупателей действительно ориентируется на вторичное жилье из-за отсутствия рисков недостроя, наличия мебели и более низкой цены", — отмечает Насиковский

Впрочем, с началом лета наблюдается постепенный отток покупателей из вторички в новостройки — особенно в среднем и бизнес-сегментах. Здесь важную роль играет государственная поддержка первички — именно ее чаще всего охватывают программы льготного кредитования, отмечают эксперты.

Что еще стоит знать украинцам

Цены на строительно-монтажные работы в Украине продолжают расти, и первый квартал 2025 года подтвердил эту тенденцию. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рост составил 6,7%. Это значительное повышение коснулось всех направлений строительной отрасли — от жилищного строительства до инженерных проектов.

Также мы рассказывали, что в мае 2025 года рынок первичного жилья в Украине показывает неоднозначные тенденции. В большинстве регионов наблюдается рост цен, иногда значительный — более 10%. Однако, некоторые области зафиксировали снижение стоимости новостроек, что создает неравномерную ценовую картину по всей стране.