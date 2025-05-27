Ціни на будівельні роботи у 2025 — як змінилась вартість у І кварталі

Зведення житлового будинку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні продовжують зростати, і перший квартал 2025 року не став винятком. Зростання цін у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року склало 6,7%. Цей стрибок зачепив усі сегменти будівельної галузі, від житлових проєктів до інженерних споруд.

За даними Державної служби статистики, у січні-березні 2025 року зростання цін на будівельно-монтажні роботи розподілилося наступним чином:

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житлове будівництво: +7,2% порівняно з першим кварталом 2024 року. Попит на житло, зокрема в містах, де безпекова ситуація стабільніша, залишається високим, що підштовхує ціни;

нежитлове будівництво: +7%. Комерційні проєкти, такі як офісні центри та логістичні комплекси, зазнали зростання через інфляцію та підвищення вартості матеріалів;

інженерне будівництво: +6,3%. Інфраструктурні проєкти, включаючи мости та дороги, також подорожчали через зростання витрат на сировину та енергоносії.

Порівняно з попереднім кварталом (жовтень-грудень 2024 року), зростання цін склало 1,9% у житловому сегменті, 2,1% у нежитловому та 1,9% в інженерному. Це свідчить про стабільний, але помірний ріст цін у короткостроковій перспективі.

Річні тенденції: як змінювалися ціни за рік

За рік (з першого кварталу 2024 до першого кварталу 2025) ціни на будівельні роботи зросли на 6,8%. У розрізі сегментів:

житлове будівництво: +7,1%;

нежитлове будівництво: +7,2%;

інженерне будівництво: +6,4%.

Для порівняння, у 2024 році зростання цін на будівельно-монтажні роботи склало 7,9% порівняно з 2023 роком, а у 2023 році — 15,8% порівняно з 2022 роком. Це вказує на поступове уповільнення темпів зростання цін, хоча вони залишаються значними.

Експерти пов’язують це з інфляційними процесами, підвищенням вартості будівельних матеріалів (зокрема цементу, металу та деревини) та логістичними витратами.

Що саме подорожчало найбільше

Основними драйверами зростання цін стали:

будівельні матеріали. Цемент подорожчав на 8,5%, металоконструкції — на 9,2%, а деревина — на 6,8%. Це пов’язано з глобальними коливаннями цін на сировину та енергоносії;

трудові ресурси. Заробітна плата будівельників зросла на 7% через дефіцит кваліфікованих кадрів на ринку праці;

енергоносії. Витрати на електроенергію та паливо для будівельної техніки зросли на 10%, що вплинуло на загальну собівартість робіт.

Фактори зростання цін

Кілька ключових чинників сприяють зростанню вартості будівельних робіт:

Інфляція. Загальний рівень інфляції в Україні залишається високим, що впливає на всі сектори економіки. Логістичні виклики: Порушення ланцюгів постачання через геополітичні фактори та зростання цін на транспортування матеріалів. Попит на житло. У відносно безпечних регіонах попит на нове житло залишається стабільним, що стимулює забудовників підвищувати ціни. Відновлення інфраструктури. Активізація проєктів з відновлення пошкоджених об’єктів, зокрема доріг і мостів, також підштовхує витрати.

Чи варто чекати на здешевлення

Експерти очікують подальше зростання вартості внаслідок:

сезонного пожвавлення на ринку (традиційний весняно-літній пік будівництва);

перегляду зарплат у галузі;

потенційних змін у податковому регулюванні.

У 2025 році будівництво залишатиметься стратегічним сектором економіки, що отримує фінансування з боку держави, міжнародних партнерів і приватних інвесторів. Це підтримуватиме попит і створюватиме передумови для подальшого росту цін.

Що ще варто знати українцям

У травні 2025 року ринок первинного житла в Україні демонструє неоднозначну динаміку: попри помітне зростання цін у більшості регіонів (подекуди на понад 10%), у деяких областях спостерігалося їхнє зниження. Ця різноспрямованість формує досить строкату цінову картину на новобудови по всій країні.

Зазначимо, український ринок нерухомості демонструє подвійність: триваюча війна вимагає обережності, але водночас створює унікальні можливості. Попри загальну невизначеність, житлова нерухомість продовжує бути одним з найбільш надійних способів збереження капіталу. Це дозволяє тим, хто готовий ризикувати, знаходити вигідні інвестиційні перспективи.