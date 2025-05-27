Цены на строительные работы в 2025 — как изменилась стоимость в I квартале

Цены не стоят на месте — что подорожало для строителей
Цены на строительно-монтажные работы в Украине продолжают расти, и первый квартал 2025 года не стал исключением. Рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6,7%. Этот скачок затронул все сегменты строительной отрасли, от жилых проектов до инженерных сооружений.
По данным Государственной службы статистики, в январе-марте 2025 года рост цен на строительно-монтажные работы распределился следующим образом:
- жилищное строительство: +7,2% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Спрос на жилье, в частности в городах, где ситуация с безопасностью более стабильная, остается высоким, что подталкивает цены;
- нежилое строительство: +7%. Коммерческие проекты, такие как офисные центры и логистические комплексы, испытали рост из-за инфляции и повышения стоимости материалов;
- инженерное строительство: +6,3%. Инфраструктурные проекты, включая мосты и дороги, также подорожали из-за роста затрат на сырье и энергоносители.
По сравнению с предыдущим кварталом (октябрь-декабрь 2024 года), рост цен составил 1,9% в жилом сегменте, 2,1% в нежилом и 1,9% в инженерном. Это свидетельствует о стабильном, но умеренном росте цен в краткосрочной перспективе.
Годовые тенденции: как менялись цены за год
За год (с первого квартала 2024 до первого квартала 2025) цены на строительные работы выросли на 6,8%. В разрезе сегментов:
- жилищное строительство: +7,1%;
- нежилое строительство: +7,2%;
- инженерное строительство: +6,4%.
Для сравнения, в 2024 году рост цен на строительно-монтажные работы составил 7,9% по сравнению с 2023 годом, а в 2023 году — 15,8% по сравнению с 2022 годом. Это указывает на постепенное замедление темпов роста цен, хотя они остаются значительными.
Эксперты связывают это с инфляционными процессами, повышением стоимости строительных материалов (в частности цемента, металла и древесины) и логистическими затратами.
Что именно подорожало больше всего
Основными драйверами роста цен стали:
- строительные материалы. Цемент подорожал на 8,5%, металлоконструкции — на 9,2%, а древесина — на 6,8%. Это связано с глобальными колебаниями цен на сырье и энергоносители;
- трудовые ресурсы. Заработная плата строителей выросла на 7% из-за дефицита квалифицированных кадров на рынке труда;
- энергоносители. Расходы на электроэнергию и топливо для строительной техники выросли на 10%, что повлияло на общую себестоимость работ.
Факторы роста цен
Несколько ключевых факторов способствуют росту стоимости строительных работ:
- Инфляция. Общий уровень инфляции в Украине остается высоким, что влияет на все секторы экономики.
- Логистические вызовы: Нарушение цепей поставок из-за геополитических факторов и рост цен на транспортировку материалов.
- Спрос на жилье. В относительно безопасных регионах спрос на новое жилье остается стабильным, что стимулирует застройщиков повышать цены.
- Восстановление инфраструктуры. Активизация проектов по восстановлению поврежденных объектов, в частности дорог и мостов, также подталкивает расходы.
Стоит ли ждать удешевления
Эксперты ожидают дальнейший рост стоимости вследствие:
- сезонного оживления на рынке (традиционный весенне-летний пик строительства);
- пересмотра зарплат в отрасли;
- потенциальных изменений в налоговом регулировании.
В 2025 году строительство будет оставаться стратегическим сектором экономики, получающим финансирование со стороны государства, международных партнеров и частных инвесторов. Это будет поддерживать спрос и создавать предпосылки для дальнейшего роста цен.
Что еще стоит знать украинцам
В мае 2025 года рынок первичного жилья в Украине демонстрирует неоднозначную динамику: несмотря на заметный рост цен в большинстве регионов (иногда более чем на 10%), в некоторых областях наблюдалось их снижение. Эта разнонаправленность формирует достаточно пеструю ценовую картину на новостройки по всей стране.
Отметим, украинский рынок недвижимости демонстрирует двойственность: продолжающаяся война требует осторожности, но в то же время создает уникальные возможности. Несмотря на общую неопределенность, жилая недвижимость продолжает быть одним из самых надежных способов сохранения капитала. Это позволяет тем, кто готов рисковать, находить выгодные инвестиционные перспективы.
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