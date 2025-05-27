Цены на строительные работы в 2025 — как изменилась стоимость в I квартале

Строительство жилого дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на строительно-монтажные работы в Украине продолжают расти, и первый квартал 2025 года не стал исключением. Рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6,7%. Этот скачок затронул все сегменты строительной отрасли, от жилых проектов до инженерных сооружений.

По данным Государственной службы статистики, в январе-марте 2025 года рост цен на строительно-монтажные работы распределился следующим образом:

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жилищное строительство: +7,2% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Спрос на жилье, в частности в городах, где ситуация с безопасностью более стабильная, остается высоким, что подталкивает цены;

нежилое строительство: +7%. Коммерческие проекты, такие как офисные центры и логистические комплексы, испытали рост из-за инфляции и повышения стоимости материалов;

инженерное строительство: +6,3%. Инфраструктурные проекты, включая мосты и дороги, также подорожали из-за роста затрат на сырье и энергоносители.

По сравнению с предыдущим кварталом (октябрь-декабрь 2024 года), рост цен составил 1,9% в жилом сегменте, 2,1% в нежилом и 1,9% в инженерном. Это свидетельствует о стабильном, но умеренном росте цен в краткосрочной перспективе.

Годовые тенденции: как менялись цены за год

За год (с первого квартала 2024 до первого квартала 2025) цены на строительные работы выросли на 6,8%. В разрезе сегментов:

жилищное строительство: +7,1%;

нежилое строительство: +7,2%;

инженерное строительство: +6,4%.

Для сравнения, в 2024 году рост цен на строительно-монтажные работы составил 7,9% по сравнению с 2023 годом, а в 2023 году — 15,8% по сравнению с 2022 годом. Это указывает на постепенное замедление темпов роста цен, хотя они остаются значительными.

Эксперты связывают это с инфляционными процессами, повышением стоимости строительных материалов (в частности цемента, металла и древесины) и логистическими затратами.

Что именно подорожало больше всего

Основными драйверами роста цен стали:

строительные материалы. Цемент подорожал на 8,5%, металлоконструкции — на 9,2%, а древесина — на 6,8%. Это связано с глобальными колебаниями цен на сырье и энергоносители;

трудовые ресурсы. Заработная плата строителей выросла на 7% из-за дефицита квалифицированных кадров на рынке труда;

энергоносители. Расходы на электроэнергию и топливо для строительной техники выросли на 10%, что повлияло на общую себестоимость работ.

Факторы роста цен

Несколько ключевых факторов способствуют росту стоимости строительных работ:

Инфляция. Общий уровень инфляции в Украине остается высоким, что влияет на все секторы экономики. Логистические вызовы: Нарушение цепей поставок из-за геополитических факторов и рост цен на транспортировку материалов. Спрос на жилье. В относительно безопасных регионах спрос на новое жилье остается стабильным, что стимулирует застройщиков повышать цены. Восстановление инфраструктуры. Активизация проектов по восстановлению поврежденных объектов, в частности дорог и мостов, также подталкивает расходы.

Стоит ли ждать удешевления

Эксперты ожидают дальнейший рост стоимости вследствие:

сезонного оживления на рынке (традиционный весенне-летний пик строительства);

пересмотра зарплат в отрасли;

потенциальных изменений в налоговом регулировании.

В 2025 году строительство будет оставаться стратегическим сектором экономики, получающим финансирование со стороны государства, международных партнеров и частных инвесторов. Это будет поддерживать спрос и создавать предпосылки для дальнейшего роста цен.

Что еще стоит знать украинцам

В мае 2025 года рынок первичного жилья в Украине демонстрирует неоднозначную динамику: несмотря на заметный рост цен в большинстве регионов (иногда более чем на 10%), в некоторых областях наблюдалось их снижение. Эта разнонаправленность формирует достаточно пеструю ценовую картину на новостройки по всей стране.

Отметим, украинский рынок недвижимости демонстрирует двойственность: продолжающаяся война требует осторожности, но в то же время создает уникальные возможности. Несмотря на общую неопределенность, жилая недвижимость продолжает быть одним из самых надежных способов сохранения капитала. Это позволяет тем, кто готов рисковать, находить выгодные инвестиционные перспективы.