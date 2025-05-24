Три вагомі причини купити нерухомість в Україні вже у 2025 році

Жінка та чоловік тримають ключи. Фото: Freepik

Український ринок нерухомості у 2025 році залишається ареною контрастів: війна диктує обережність, але водночас відкриває нові можливості для тих, хто готовий діяти. Попри невизначеність, житло залишається одним із найнадійніших активів для збереження капіталу.

Купівля нерухомості в Україні у 2025 році — це рішення, яке потребує зваженого підходу, але відкладати його не варто, пише видання Zaxid.net. Зростання цін, спричинене попитом і собівартістю будівництва, а також перспективи післявоєнного буму роблять покупку вигідною інвестицією вже зараз.

Реклама

Читайте також:

Ціни вже зростають і продовжать це робити

Станом на весну 2025 року житлова нерухомість в Україні дорожчає. І це не спекулятивне твердження, а факт, підтверджений аналітикою ринку. За три роки війни ціни на квартири в безпечніших регіонах зросли щонайменше на 20-30%.

І ця тенденція не лише не припинилася — вона стабілізувалася та набрала чіткого ритму. Експерти прогнозують: у 2025 році квадратний метр може подорожчати ще на 5-15%, залежно від міста й типу об’єкта. Це означає, що очікування "кращих часів" перетворюється на відкладену втрату грошей.

Купівля квартири зараз — це спосіб зафіксувати вартість активу до того, як ринок стане недоступним для середнього покупця.

Собівартість будівництва більше не дозволяє утримувати ціни

Після початку повномасштабної війни девелопери намагалися втримати ціни, жертвуючи прибутками. Проте у 2025 році будівельна галузь більше не має можливості балансувати на межі рентабельності.

Собівартість квадратного метра зросла через:

втрату виробничих потужностей;

інфляційне подорожчання будматеріалів;

здорожчання логістики;

зростання витрат на оплату праці через дефіцит кадрів.

Усе це поступово закладається в ціну для кінцевого покупця. Вже сьогодні новобудови в Києві, Львові, Ужгороді чи Івано-Франківську показують стабільне подорожчання. І це тільки початок — після перемоги зростання буде стрімкішим.

Післявоєнне відновлення призведе до стрибка цін

Чим ближче країна до перемоги — тим очевидніше, що ринок нерухомості чекає нова фаза. Інвестиції в реконструкцію, повноцінне повернення ВПО до рідних міст, зростання попиту на житло — усе це забезпечить ще один етап подорожчання.

Експерти зазначають: одразу після війни буде сформовано нову модель попиту. Іноземні інвестори, українці з-за кордону, військові з виплатами — усі ці групи вийдуть на ринок із готовністю купувати. Водночас вартість житла підскочить не лише через попит, а й через подорожчання матеріалів і браку нових будівельних проєктів у перші роки відновлення.

У 2025 році ще можна знайти квартири на вигідних умовах — із розстрочкою, акційними цінами, навіть нижче собівартості. Після перемоги це зникне з ринку, прогнозують аналітики.

Що ще варто знати українцям

Війна суттєво змінила ринок нерухомості України, адже за майже три роки повномасштабної війни собівартість будівництва зросла на 90-115% залежно від класу житла, і це зростання триває. Основними причинами є не тільки підвищення цін на матеріали, а й гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Також повідомлялось, що український ринок нерухомості у 2025 році активно відновлюється, але з цікавими змінами у пріоритетах покупців. Тепер вибір визначається не тільки площею чи престижністю високих поверхів, а практичністю, безпекою та комфортом. Ці тренди вже формують нові обличчя української нерухомості.