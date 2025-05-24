Три веские причины купить недвижимость в Украине уже в 2025 году

Женщина и мужчина держат ключи. Фото: Freepik

Украинский рынок недвижимости в 2025 году остается ареной контрастов: война диктует осторожность, но одновременно открывает новые возможности для тех, кто готов действовать. Несмотря на неопределенность, жилье остается одним из самых надежных активов для сохранения капитала.

Покупка недвижимости в Украине в 2025 году — это решение, которое требует взвешенного подхода, но откладывать его не стоит, пишет издание Zaxid.net. Рост цен, вызванный спросом и себестоимостью строительства, а также перспективы послевоенного бума делают покупку выгодной инвестицией уже сейчас.

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Цены уже растут и продолжат это делать

По состоянию на весну 2025 года жилая недвижимость в Украине дорожает. И это не спекулятивное утверждение, а факт, подтвержденный аналитикой рынка. За три года войны цены на квартиры в более безопасных регионах выросли минимум на 20-30%.

И эта тенденция не только не прекратилась — она стабилизировалась и набрала четкий ритм. Эксперты прогнозируют: в 2025 году квадратный метр может подорожать еще на 5-15%, в зависимости от города и типа объекта. Это значит, что ожидание "лучших времен" превращается в отложенную потерю денег.

Покупка квартиры сейчас — это способ зафиксировать стоимость актива до того, как рынок станет недоступным для среднего покупателя.

Себестоимость строительства больше не позволяет удерживать цены

После начала полномасштабной войны девелоперы пытались удержать цены, жертвуя прибылью. Однако в 2025 году строительная отрасль больше не имеет возможности балансировать на грани рентабельности.

Себестоимость квадратного метра выросла из-за:

потери производственных мощностей;

инфляционного подорожания стройматериалов;

подорожания логистики;

роста расходов на оплату труда из-за дефицита кадров.

Все это постепенно закладывается в цену для конечного покупателя. Уже сегодня новостройки в Киеве, Львове, Ужгороде или Ивано-Франковске показывают стабильное подорожание. И это только начало — после победы рост будет более стремительным.

Послевоенное восстановление приведет к скачку цен

Чем ближе страна к победе — тем очевиднее, что рынок недвижимости ждет новая фаза. Инвестиции в реконструкцию, полноценное возвращение ВПЛ в родные города, рост спроса на жилье — все это обеспечит еще один этап подорожания.

Эксперты указывают: сразу после войны будет сформирована новая модель спроса. Иностранные инвесторы, украинцы из-за рубежа, военные с выплатами — все эти группы выйдут на рынок с готовностью покупать. При этом стоимость жилья подскочит не только из-за спроса, но и из-за подорожания материалов и нехватки новых строительных проектов в первые годы восстановления.

В 2025 году еще можно найти квартиры на выгодных условиях — с рассрочкой, по акционным ценам, даже ниже себестоимости. После победы это исчезнет с рынка, прогнозируют аналитики.

Что еще стоит знать украинцам

Война существенно изменила рынок недвижимости Украины, ведь за почти три года полномасштабной войны себестоимость строительства выросла на 90-115% в зависимости от класса жилья, и этот рост продолжается. Основными причинами являются не только повышение цен на материалы, но и острый дефицит квалифицированных кадров.

Также сообщалось, что украинский рынок недвижимости в 2025 году активно восстанавливается, но с интересными изменениями в приоритетах покупателей. Теперь выбор определяется не только площадью или престижностью высоких этажей, а практичностью, безопасностью и комфортом. Эти тренды уже формируют новое лицо украинской недвижимости.