Ціни на квартири у Варшаві та Кракові у червні 2025 — детальний огляд

Варшава. Фото: Freepik

Варшава та Краків — два найпопулярніші міста Польщі для інвестицій у нерухомість. Столиця приваблює економічними можливостями, а Краків — культурною спадщиною та туристичним потоком. У червні 2025 року ринок нерухомості в цих містах продовжує зростати, відображаючи економічний розвиток Польщі та попит з боку місцевих і іноземних покупців.

За даними порталу continentestate.com, у червні 2025 року Варшава залишається найдорожчим містом Польщі для купівлі квартир, з цінами на 10-15% вищими, ніж у Кракові. Вибір між містами залежить від ваших цілей: Варшава підходить для бізнес-інвестицій, а Краків — для тих, хто цінує культурну атмосферу та нижчі ціни.

Реклама

Читайте також:

Ціни на квартири у Варшаві

За даними аналітиків, у червні середня ціна за квадратний метр у новобудовах становить 15 500 злотих (147 250 грн). У престижних районах, таких як Śródmieście, Wola та Mokotów, ціни досягають 18 000-20 000 злотих за кв. м (171 000-190 000 грн). У віддалених районах, таких як Весола чи Бялоленка, можна знайти дешевші варіанти — від 9 500 до 11 000 злотих за квадрат (90 250-104 500 грн).

1-кімнатні квартири

Однокімнатні квартири (кавалерки) площею 25-35 кв. м у Варшаві коштують від 237 500 до 700 000 злотих (2 256 250-6 650 000 грн). Найдорожчі пропозиції зосереджені в центрі міста, де невелика студія може коштувати 450 000-700 000 злотих (4 275 000-6 650 000 грн). Найдешевші варіанти — у районах Весола та Рембертув, де ціни починаються від 237 500 злотих (2 256 250 грн) за квартиру в новобудові.

2-кімнатні квартири

Двокімнатні квартири площею 40-60 кв. м коштують від 600 000 до 1 200 000 злотих (5 700 000-11 400 000 грн). У престижних районах, таких як Żoliborz чи Ochota, ціни сягають верхньої межі, тоді як у Бялоленці можна знайти пропозиції за 600 000-750 000 злотих (5 700 000-7 125 000 грн).

3-кімнатні квартири

Трикімнатні квартири площею 60-90 кв. м у Варшаві коштують від 900 000 до 1 800 000 злотих (8 550 000-17 100 000 грн). Найдорожчі пропозиції — у центрі та на Волі, де ціна за квадрат може перевищувати 20 000 злотих (190 000 грн). У віддалених районах, таких як Targówek, ціни нижчі — від 900 000 злотих (8 550 000 грн).

Ціни на квартири у Кракові

Краків, другий за вартістю ринок нерухомості в Польщі, пропонує дещо нижчі ціни порівняно з Варшавою. У червні 2025 року середня ціна за квадратний метр у новобудовах становить 13 500 злотих (128 250 грн). У престижних районах, таких як Старе Місто чи Казімеж, ціни сягають 16 000-18 000 злотих за кв. м (152 000-171 000 грн), тоді як у віддалених районах, наприклад, Нова Гута, можна знайти пропозиції за 9 000-10 500 злотих за кв. м (85 500-99 750 грн).

1-кімнатні квартири

Однокімнатні квартири у Кракові коштують від 225 000 до 560 000 злотих (2 137 500-5 320 000 грн). У центрі міста, наприклад, у районі Старе Місто, ціни починаються від 400 000 злотих (3 800 000 грн), тоді як у Новій Гуті можна знайти студії за 225 000-300 000 злотих (2 137 500-2 850 000 грн).

2-кімнатні квартири

Двокімнатні квартири коштують від 520 000 до 960 000 злотих (4 940 000-9 120 000 грн). Найдорожчі пропозиції — у Казімежі та Григорі, де ціни наближаються до 960 000 злотих (9 120 000 грн). У віддалених районах, таких як Подгуже, можна знайти квартири за 520 000-650 000 злотих (4 940 000-6 175 000 грн).

3-кімнатні квартири

Трикімнатні квартири коштують від 780 000 до 1 440 000 злотих (7 410 000-13 680 000 грн). У престижних районах ціни сягають верхньої межі, тоді як у Новій Гуті чи Броновіце можна знайти пропозиції за 780 000-900 000 злотих (7 410 000-8 550 000 грн).

Фактори, що впливають на ціни

Розташування. Центральні райони обох міст мають найвищі ціни через розвинену інфраструктуру та престижність. Тип нерухомості. Новобудови дорожчі за вторинний ринок на 10-20%, але пропонують сучасне планування та енергоефективність. Попит. Зростання інтересу до нерухомості в Польщі, зокрема від іноземних інвесторів, сприяє підвищенню цін. Економічні фактори. Інфляція та зростання вартості будівельних матеріалів у 2024-2025 роках підштовхують ціни вгору.

Поради для покупців

Варшава. Якщо бюджет обмежений, розгляньте райони Бялоленка або Весола. Для інвестицій обирайте Śródmieście або Wola через високий попит на оренду;

Краків. Нова Гута та Подгуже — ідеальні для тих, хто шукає доступне житло. Старе Місто підійде для інвестицій у туристичну оренду;

документи. Іноземці можуть вільно купувати квартири в Польщі, але для земельних ділянок потрібен дозвіл МВС;

кредити. Польські банки охоче надають іпотеку іноземцям за умови стабільного доходу та легального перебування.

Як повідомлялось, Польща приваблює дедалі більше іноземних інвесторів у нерухомість, а українці стали лідерами серед покупців минулого року. Вони уклали рекордні 17 330 угод, придбавши понад 1 мільйон квадратних метрів житла. Такий масштабний інтерес українців до польської нерухомості є значним і навіть дивує експертів.

Також ми розповідали, що багато українців, які проживають у Польщі та здають житло в оренду, повинні сплачувати податки з отриманих доходів. Однак, не всі орендодавці добросовісно декларують свої прибутки. Відтепер податкові органи використовуватимуть штучний інтелект для виявлення тих, хто приховує доходи від оренди.