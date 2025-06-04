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Варшава чи Краків — де вигідніше купувати квартиру у червні

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Дата публікації: 4 червня 2025 11:05
Ціни на квартири у Варшаві та Кракові у червні 2025 — детальний огляд
Варшава. Фото: Freepik

Варшава та Краків — два найпопулярніші міста Польщі для інвестицій у нерухомість. Столиця приваблює економічними можливостями, а Краків — культурною спадщиною та туристичним потоком. У червні 2025 року ринок нерухомості в цих містах продовжує зростати, відображаючи економічний розвиток Польщі та попит з боку місцевих і іноземних покупців.

За даними порталу continentestate.com, у червні 2025 року Варшава залишається найдорожчим містом Польщі для купівлі квартир, з цінами на 10-15% вищими, ніж у Кракові. Вибір між містами залежить від ваших цілей: Варшава підходить для бізнес-інвестицій, а Краків — для тих, хто цінує культурну атмосферу та нижчі ціни.

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Ціни на квартири у Варшаві

За даними аналітиків, у червні середня ціна за квадратний метр у новобудовах становить 15 500 злотих (147 250 грн). У престижних районах, таких як Śródmieście, Wola та Mokotów, ціни досягають 18 000-20 000 злотих за кв. м (171 000-190 000 грн). У віддалених районах, таких як Весола чи Бялоленка, можна знайти дешевші варіанти — від 9 500 до 11 000 злотих за квадрат (90 250-104 500 грн).

1-кімнатні квартири

Однокімнатні квартири (кавалерки) площею 25-35 кв. м у Варшаві коштують від 237 500 до 700 000 злотих (2 256 250-6 650 000 грн). Найдорожчі пропозиції зосереджені в центрі міста, де невелика студія може коштувати 450 000-700 000 злотих (4 275 000-6 650 000 грн). Найдешевші варіанти — у районах Весола та Рембертув, де ціни починаються від 237 500 злотих (2 256 250 грн) за квартиру в новобудові.

2-кімнатні квартири

Двокімнатні квартири площею 40-60 кв. м коштують від 600 000 до 1 200 000 злотих (5 700 000-11 400 000 грн). У престижних районах, таких як Żoliborz чи Ochota, ціни сягають верхньої межі, тоді як у Бялоленці можна знайти пропозиції за 600 000-750 000 злотих (5 700 000-7 125 000 грн).

3-кімнатні квартири

Трикімнатні квартири площею 60-90 кв. м у Варшаві коштують від 900 000 до 1 800 000 злотих (8 550 000-17 100 000 грн). Найдорожчі пропозиції — у центрі та на Волі, де ціна за квадрат може перевищувати 20 000 злотих (190 000 грн). У віддалених районах, таких як Targówek, ціни нижчі — від 900 000 злотих (8 550 000 грн).

Ціни на квартири у Кракові

Краків, другий за вартістю ринок нерухомості в Польщі, пропонує дещо нижчі ціни порівняно з Варшавою. У червні 2025 року середня ціна за квадратний метр у новобудовах становить 13 500 злотих (128 250 грн). У престижних районах, таких як Старе Місто чи Казімеж, ціни сягають 16 000-18 000 злотих за кв. м (152 000-171 000 грн), тоді як у віддалених районах, наприклад, Нова Гута, можна знайти пропозиції за 9 000-10 500 злотих за кв. м (85 500-99 750 грн).

1-кімнатні квартири

Однокімнатні квартири у Кракові коштують від 225 000 до 560 000 злотих (2 137 500-5 320 000 грн). У центрі міста, наприклад, у районі Старе Місто, ціни починаються від 400 000 злотих (3 800 000 грн), тоді як у Новій Гуті можна знайти студії за 225 000-300 000 злотих (2 137 500-2 850 000 грн).

2-кімнатні квартири

Двокімнатні квартири коштують від 520 000 до 960 000 злотих (4 940 000-9 120 000 грн). Найдорожчі пропозиції — у Казімежі та Григорі, де ціни наближаються до 960 000 злотих (9 120 000 грн). У віддалених районах, таких як Подгуже, можна знайти квартири за 520 000-650 000 злотих (4 940 000-6 175 000 грн).

3-кімнатні квартири

Трикімнатні квартири коштують від 780 000 до 1 440 000 злотих (7 410 000-13 680 000 грн). У престижних районах ціни сягають верхньої межі, тоді як у Новій Гуті чи Броновіце можна знайти пропозиції за 780 000-900 000 злотих (7 410 000-8 550 000 грн).

Фактори, що впливають на ціни

  1. Розташування. Центральні райони обох міст мають найвищі ціни через розвинену інфраструктуру та престижність.
  2. Тип нерухомості. Новобудови дорожчі за вторинний ринок на 10-20%, але пропонують сучасне планування та енергоефективність.
  3. Попит. Зростання інтересу до нерухомості в Польщі, зокрема від іноземних інвесторів, сприяє підвищенню цін.
  4. Економічні фактори. Інфляція та зростання вартості будівельних матеріалів у 2024-2025 роках підштовхують ціни вгору.

Поради для покупців

  • Варшава. Якщо бюджет обмежений, розгляньте райони Бялоленка або Весола. Для інвестицій обирайте Śródmieście або Wola через високий попит на оренду;
  • Краків. Нова Гута та Подгуже — ідеальні для тих, хто шукає доступне житло. Старе Місто підійде для інвестицій у туристичну оренду;
  • документи. Іноземці можуть вільно купувати квартири в Польщі, але для земельних ділянок потрібен дозвіл МВС;
  • кредити. Польські банки охоче надають іпотеку іноземцям за умови стабільного доходу та легального перебування.

Як повідомлялось, Польща приваблює дедалі більше іноземних інвесторів у нерухомість, а українці стали лідерами серед покупців минулого року. Вони уклали рекордні 17 330 угод, придбавши понад 1 мільйон квадратних метрів житла. Такий масштабний інтерес українців до польської нерухомості є значним і навіть дивує експертів.

Також ми розповідали, що багато українців, які проживають у Польщі та здають житло в оренду, повинні сплачувати податки з отриманих доходів. Однак, не всі орендодавці добросовісно декларують свої прибутки. Відтепер податкові органи використовуватимуть штучний інтелект для виявлення тих, хто приховує доходи від оренди.

Польща нерухомість ціни на квартири купити квартиру українці в Польщі
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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