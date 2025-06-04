Цены на квартиры в Варшаве и Кракове в июне 2025 — подробный обзор

Варшава. Фото: Freepik

Варшава и Краков — два самых популярных города Польши для инвестиций в недвижимость. Столица привлекает экономическими возможностями, а Краков — культурным наследием и туристическим потоком. В июне 2025 года рынок недвижимости в этих городах продолжает расти, отражая экономическое развитие Польши и спрос со стороны местных и иностранных покупателей.

По данным портала continentestate.com, в июне 2025 года Варшава остается самым дорогим городом Польши для покупки квартир, с ценами на 10-15% выше, чем в Кракове. Выбор между городами зависит от ваших целей: Варшава подходит для бизнес-инвестиций, а Краков — для тех, кто ценит культурную атмосферу и низкие цены.

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Цены на квартиры в Варшаве

По данным аналитиков, в июне средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет 15 500 злотых (147 250 грн). В престижных районах, таких как Śródmieście, Wola и Mokotów, цены достигают 18 000-20 000 злотых за кв. м (171 000-190 000 грн). В отдаленных районах, таких как Весола или Бялоленка, можно найти более дешевые варианты — от 9 500 до 11 000 злотых за квадрат (90 250-104 500 грн).

1-комнатные квартиры

Однокомнатные квартиры (кавалерки) площадью 25-35 кв. м в Варшаве стоят от 237 500 до 700 000 злотых (2 256 250-6 650 000 грн). Самые дорогие предложения сосредоточены в центре города, где небольшая студия может стоить 450 000-700 000 злотых (4 275 000-6 650 000 грн). Самые дешевые варианты — в районах Весола и Рембертув, где цены начинаются от 237 500 злотых (2 256 250 грн) за квартиру в новостройке.

2-комнатные квартиры

Двухкомнатные квартиры площадью 40-60 кв. м стоят от 600 000 до 1 200 000 злотых (5 700 000-11 400 000 грн). В престижных районах, таких как Żoliborz или Ochota, цены достигают верхней границы, тогда как в Бялоленце можно найти предложения за 600 000-750 000 злотых (5 700 000-7 125 000 грн).

3-комнатные квартиры

Трехкомнатные квартиры площадью 60-90 кв. м в Варшаве стоят от 900 000 до 1 800 000 злотых (8 550 000-17 100 000 грн). Самые дорогие предложения — в центре и на Воле, где цена за квадрат может превышать 20 000 злотых (190 000 грн). В отдаленных районах, таких как Targówek, цены ниже — от 900 000 злотых (8 550 000 грн).

Цены на квартиры в Кракове

Краков, второй по стоимости рынок недвижимости в Польше, предлагает несколько более низкие цены по сравнению с Варшавой. В июне 2025 года средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет 13 500 злотых (128 250 грн). В престижных районах, таких как Старый Город или Казимеж, цены достигают 16 000-18 000 злотых за кв. м (152 000-171 000 грн), тогда как в отдаленных районах, например, Новая Гута, можно найти предложения за 9 000-10 500 злотых за кв. м (85 500-99 750 грн).

1-комнатные квартиры

Однокомнатные квартиры в Кракове стоят от 225 000 до 560 000 злотых (2 137 500-5 320 000 грн). В центре города, например, в районе Старый Город, цены начинаются от 400 000 злотых (3 800 000 грн), тогда как в Новой Гуте можно найти студии за 225 000-300 000 злотых (2 137 500-2 850 000 грн).

2-комнатные квартиры

Двухкомнатные квартиры стоят от 520 000 до 960 000 злотых (4 940 000-9 120 000 грн). Самые дорогие предложения — в Казимеже и Григоре, где цены приближаются к 960 000 злотых (9 120 000 грн). В отдаленных районах, таких как Подгуже, можно найти квартиры за 520 000-650 000 злотых (4 940 000-6 175 000 грн).

3-комнатные квартиры

Трехкомнатные квартиры стоят от 780 000 до 1 440 000 злотых (7 410 000-13 680 000 грн). В престижных районах цены достигают верхней границы, тогда как в Новой Гуте или Броновице можно найти предложения за 780 000-900 000 злотых (7 410 000-8 550 000 грн).

Факторы, влияющие на цены

Расположение. Центральные районы обоих городов имеют самые высокие цены из-за развитой инфраструктуры и престижности. Тип недвижимости. Новостройки дороже вторичного рынка на 10-20%, но предлагают современную планировку и энергоэффективность. Спрос. Рост интереса к недвижимости в Польше, в частности от иностранных инвесторов, способствует повышению цен. Экономические факторы. Инфляция и рост стоимости строительных материалов в 2024-2025 годах подталкивают цены вверх.

Советы для покупателей

Варшава. Если бюджет ограничен, рассмотрите районы Бялоленка или Весола. Для инвестиций выбирайте Śródmieście или Wola из-за высокого спроса на аренду;

Краков. Новая Гута и Подгуже — идеальные для тех, кто ищет доступное жилье. Старый Город подойдет для инвестиций в туристическую аренду;

документы. Иностранцы могут свободно покупать квартиры в Польше, но для земельных участков требуется разрешение МВД;

кредиты. Польские банки охотно предоставляют ипотеку иностранцам при условии стабильного дохода и легального пребывания.

Как сообщалось, Польша привлекает все больше иностранных инвесторов в недвижимость, а украинцы стали лидерами среди покупателей в прошлом году. Они заключили рекордные 17 330 сделок, приобретя более 1 миллиона квадратных метров жилья. Такой масштабный интерес украинцев к польской недвижимости является значительным и даже удивляет экспертов.

Также мы рассказывали, что многие украинцы, проживающие в Польше и сдающие жилье в аренду, должны платить налоги с полученных доходов. Однако, не все арендодатели добросовестно декларируют свои доходы. Отныне налоговые органы будут использовать искусственный интеллект для выявления тех, кто скрывает доходы от аренды.