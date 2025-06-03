Де в Україні здали найбільше квартир у 2025 році — топ регіонів

Зведення житлових будинків у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Попри війну та економічні виклики, у першому кварталі 2025 року в Україні ввели в експлуатацію понад 28 тисяч нових квартир. Це свідчить не лише про відновлення будівельної галузі, а й про наростальну потребу в житлі — особливо у відносно безпечних регіонах країни. Але зростання було нерівномірним.

За даними Державної служби статистики, у січні-березні 2025 року в Україні офіційно введено в експлуатацію 28 432 квартири. З них 8 462 — в одноквартирних житлових будинках (переважно приватне будівництво), а 19 970 — у багатоквартирних (новобудови, житлові комплекси).

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Найактивніше забудовували такі регіони:

Київська область — 5 472 квартири. Тут фіксується активне передміське будівництво: Буча, Ірпінь, Бровари, Вишгород;

Київ — 4 076. Столиця тримає темп, хоча частина забудов призупинена або уповільнена через війну;

Одеська область — 3 488. Місто-курорт і портові населені пункти зберігають попит на нерухомість;

Львівська область — 3 076. Західні області традиційно приваблює внутрішніх переселенців;

Вінницька область — 2 409. Тут активно розвивається малоповерхова забудова.

Ці області стали центрами тяжіння не лише для інвесторів, а й для українців, які шукають безпечніше місце проживання.

Регіони з найменшою кількістю нових квартир

Натомість у деяких областях зафіксовано мізерну кількість зданого житла.

Херсонська область — 16 квартир. Масштаби руйнувань, загрози з боку ворога та складна логістика не дозволяють активізувати будівництво;

Донецька область — 40. Бойові дії й далі паралізують житлове відновлення;

Миколаївська область — 49;

Кіровоградська область — 60;

Сумська область — 75.

У цих регіонах інвестори досі не відчувають достатніх гарантій безпеки або попиту.

Площа має значення: скільки квадратних метрів здали в експлуатацію

Загальна площа новозбудованого житла в Україні за звітний період склала майже 2,3 мільйона кв. м, з яких 1,15 млн кв. м — в одноквартирних будинках. Ще 1,04 млн кв. м — це житлова площа квартир загалом.

Розподіл площ за регіонами повторює загальний тренд:

Київська область — понад 444 000 кв. м;

Київ — понад 282 000 кв. м;

Одеська область — понад 199 000 кв. м.

Привертає до себе увагу пропорційно велика площа, яку вводять в експлуатацію в передмістях столиці. Це свідчить про зміщення фокуса житлового будівництва з централізованої урбаністики до приміських кластерів, що формують нову географію житла після 2022 року.

Що впливає на регіональні дисбаланси

На кількість нових квартир впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники:

Безпека: регіони, наближені до лінії фронту або які зазнали руйнувань, практично не відновлюють житловий фонд. Міграція: у західних і центральних областях зафіксовано високий попит на житло через внутрішнє переміщення. Економіка: регіони з сильнішою економічною основою мають більший потенціал для будівництва. Місцева влада: деякі ОВА сприяють розвитку будівництва, надаючи підтримку забудовникам.

Що далі

Фахівці прогнозують, що в наступних кварталах частка новобудов у Київській, Львівській, Одеській і Вінницькій областях зростатиме. Ймовірно, підвищену активність також проявлять Тернопільщина, Івано-Франківщина та Черкащина. Попит на житло в безпечніших регіонах стимулює забудовників, а місцева влада прагне створити умови для житлового відновлення.

Якщо ситуація на південному напрямку стабілізується, на другу половину року прогнозується пожвавлення у Миколаївській та частково Запорізькій областях.

Як повідомлялось, український ринок нерухомості знову зіткнувся з невизначеністю. Попри триваючу війну, складну економічну ситуацію та обмеження в будівництві, попит на житло в деяких регіонах зростає. Девелопери, замість зниження цін, готуються до подальшого подорожчання нерухомості вже найближчим часом.

Також ми розповідали, що приймання квартири від забудовника — це вирішальний момент, що настає після вибору, оплати житла та завершення будівництва. На жаль, часто виявляються різноманітні недоліки – від дрібних до суттєвих порушень будівельних норм. Щоб захистити свої права й уникнути подальших проблем, важливо діяти розсудливо, спираючись на умови договору, чинне законодавство та заздалегідь продуману стратегію.