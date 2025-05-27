Ціни на житло влітку 2025 — що прогнозують забудовники України

Зведення житлового будинку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок нерухомості України входить у чергову фазу невизначеності. Попри війну, складну макроекономічну ситуацію та обмеження в будівельній сфері, попит на житло у низці регіонів зростає. Замість очікуваного зниження, девелопери готуються до чергового подорожчання вже найближчим часом.

Зростання цін на нерухомість у 2024 році стало помітним трендом, і забудовники не бачать підстав для його зупинки, пише "РБК-Україна".

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"Якщо у 2024 році в проєктах компанії DIM на бізнес та преміумклас зростання вартості було на рівні 10-15%, а на комфорт клас до 10%, то у 2025 році слід очікувати поступове зростання вартості ще на 10-15%, залежно від класу", — зазначає керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Чому ціни не падають: пояснення девелоперів

Головна причина стриманого, але стабільного зростання — обмежена пропозиція новобудов і відносна стабілізація попиту. Частина забудовників свідомо не підвищує ціни, розуміючи, що ринок ще не готовий до значного подорожчання.

"З економічної точки зору, ми мали б підняти ціни вже зараз. Але якщо ринок не готовий — ми чекаємо. Здорожчання все одно буде, але, ймовірно, трохи пізніше", — прокоментували в девелоперській компанії ENSO.

Ситуацію ускладнює обмежена кількість земельних ділянок під житлове будівництво після змін до законодавства з січня 2024 року. Це створює дефіцит нових об'єктів і підштовхує вартість вгору.

Чинники зростання попиту: неочевидні фактори

Не лише ціни формують ринок. У KAN Development зазначають, що попит на житло стабільно зростає від початку весни й продовжить це робити влітку:

"Активність на ринку наростає. Ми бачимо збільшення обсягів будівництва та запуск нових проєктів — це прямий наслідок підвищеного інтересу до житла", — зазначили в компанії.

Попри зростання вартості, українці вкладають у нерухомість як у спосіб збереження коштів на тлі інфляції й нестабільної банківської системи. Утім, економічна ситуація залишається нестабільною, і ризик замороження деяких проєктів не зник.

Регіональні особливості: де ціни зростатимуть найшвидше

Вартість житла у 2025 році демонструє суттєві регіональні відмінності. Найвищі ціни на новобудови фіксуються в Ужгороді (1 100 дол./кв.м), Києві (1 290 дол./кв.м) і Львові (1 350 дол./кв.м). Найдоступніше житло — у Запоріжжі (610 дол./кв.м), Сумах (620 дол./кв.м) і Харкові (670 дол./кв.м).

Західні регіони України, зокрема Львів, Ужгород та Івано-Франківськ, залишаються лідерами за темпами зростання цін. У Львові ціни на новобудови вже наближаються до київських, а в окремих проєктах навіть перевищують їх. За прогнозами компанії "РІЕЛ", у 2025 році квадратний метр у Львові може досягти рівня столичних цін.

"Найдинамічніше подорожчання очікується у західних регіонах, зокрема у Львові, де вартість квадратного метра може наблизитися до київського рівня", — прогнозує Ростислав Мельник із "РІЕЛ".

Водночас у прифронтових регіонах, таких як Харків, Запоріжжя та Суми, ціни залишаються найнижчими через безпекові ризики. Проте навіть там попит на новобудови зберігається, зокрема завдяки державним програмам, таким як "єОселя".

Майбутнє ринку: що вплине на ціни влітку 2025

Експерти та забудовники сходяться на думці, що ринок нерухомості влітку 2025 року залишатиметься нестабільним через зовнішні фактори: ситуацію на фронті, геополітичний контекст і економічні умови.

Водночас низка факторів може стимулювати зростання попиту:

державні програми. Розширення іпотечної програми "єОселя" може пожвавити ринок, особливо в сегменті готового житла;

відбудова. Після завершення війни потреба в житлі зросте, що підштовхне ціни вгору;

інвестиційна привабливість. Нерухомість залишається одним із найнадійніших активів в умовах економічної невизначеності.

"Початок весни вже показав позитивний тренд — зростання попиту, який посилиться влітку. Збільшення обсягів будівництва та старт нових проєктів підтверджують ці прогнози", — зазначають у KAN Development.

Що буде після літа: перспективи на кінець 2025

Літо 2025, найімовірніше, не принесе цінового обвалу. Але девелопери попереджають: ситуація може змінитися залежно від перебігу війни, темпів відновлення економіки та політичних рішень.

"Справжній ривок на ринку буде після завершення бойових дій. Попит злетить, а отже — й ціни. Але для цього потрібна передусім безпека", — коментує Мельник.

До кінця року очікується запуск нових інфраструктурних проєктів і програм доступної іпотеки, що також матиме вплив на динаміку цін. Але поки що ринок залишається чутливим до будь-яких зовнішніх викликів.

Як повідомлялось, у 2025 році український ринок нерухомості активно оживає, при цьому значно змінюються вподобання покупців. Замість фокуса виключно на розмірі житла чи престижності, зараз у пріоритеті практичність, безпека та комфорт. Ці змінені акценти формують три виразні тренди, що визначають майбутнє української нерухомості.

Зазначимо також, війна докорінно змінила життя мільйонів українців, але не зменшила їхнього бажання мати якісне житло. Попри нестабільність, багато покупців продовжують інвестувати в новобудови, особливо в Києві. Цікаво, що понад половина попиту на первинному ринку столиці припадає на квартири з так званим європлануванням.