Цены на жилье летом 2025 — что прогнозируют застройщики Украины

Строительство жилого дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости Украины входит в очередную фазу неопределенности. Несмотря на войну, сложную макроэкономическую ситуацию и ограничения в строительной сфере, спрос на жилье в ряде регионов растет. Вместо ожидаемого снижения, девелоперы готовятся к очередному подорожанию уже в ближайшее время.

Рост цен на недвижимость в 2024 году стал заметным трендом, и застройщики не видят оснований для его остановки, пишет "РБК-Украина".

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"Если в 2024 году в проектах компании DIM на бизнес и премиум класс рост стоимости был на уровне 10-15%, а на комфорт класс до 10%, то в 2025 году следует ожидать постепенный рост стоимости еще на 10-15%, в зависимости от класса", — отмечает управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

Почему цены не падают: объяснения девелоперов

Главная причина сдержанного, но стабильного роста — ограниченное предложение новостроек и относительная стабилизация спроса. Часть застройщиков сознательно не повышает цены, понимая, что рынок еще не готов к значительному подорожанию.

"С экономической точки зрения, мы должны были бы поднять цены уже сейчас. Но если рынок не готов — мы ждем. Подорожание все равно будет, но, вероятно, чуть позже", — прокомментировали в девелоперской компании ENSO.

Ситуацию осложняет ограниченное количество земельных участков под жилищное строительство после изменений в законодательство с января 2024 года. Это создает дефицит новых объектов и подталкивает стоимость вверх.

Факторы роста спроса: неочевидные факторы

Не только цены формируют рынок. В KAN Development отмечают, что спрос на жилье стабильно растет с начала весны и продолжит это делать летом:

"Активность на рынке нарастает. Мы видим увеличение объемов строительства и запуск новых проектов - это прямое следствие повышенного интереса к жилью", — отметили в компании.

Несмотря на рост стоимости, украинцы вкладывают в недвижимость как в способ сохранения средств на фоне инфляции и нестабильной банковской системы. Впрочем, экономическая ситуация остается нестабильной, и риск заморозки некоторых проектов не исчез.

Региональные особенности: где цены будут расти быстрее всего

Стоимость жилья в 2025 году демонстрирует существенные региональные различия. Самые высокие цены на новостройки фиксируются в Ужгороде (1 100 долл./кв.м), Киеве (1 290 долл./кв.м) и Львове (1 350 долл./кв.м). Самое доступное жилье — в Запорожье (610 долл./кв.м), Сумах (620 долл./кв.м) и Харькове (670 долл./кв.м).

Западные регионы Украины, в частности Львов, Ужгород и Ивано-Франковск, остаются лидерами по темпам роста цен. Во Львове цены на новостройки уже приближаются к киевским, а в отдельных проектах даже превышают их. По прогнозам компании "РИЕЛ", в 2025 году квадратный метр во Львове может достичь уровня столичных цен.

"Динамичное подорожание ожидается в западных регионах, в частности во Львове, где стоимость квадратного метра может приблизиться к киевскому уровню", — прогнозирует Ростислав Мельник из "РИЕЛ".

В то же время в прифронтовых регионах, таких как Харьков, Запорожье и Сумы, цены остаются самыми низкими из-за рисков безопасности. Однако даже там спрос на новостройки сохраняется, в частности благодаря государственным программам, таким как "єОселя".

Будущее рынка: что повлияет на цены летом 2025 года

Эксперты и застройщики сходятся во мнении, что рынок недвижимости летом 2025 года будет оставаться нестабильным из-за внешних факторов: ситуации на фронте, геополитического контекста и экономических условий.

В то же время ряд факторов может стимулировать рост спроса:

государственные программы. Расширение ипотечной программы "єОселя" может оживить рынок, особенно в сегменте готового жилья;

восстановление. После завершения войны потребность в жилье возрастет, что подтолкнет цены вверх;

инвестиционная привлекательность. Недвижимость остается одним из самых надежных активов в условиях экономической неопределенности.

"Начало весны уже показало позитивный тренд — рост спроса, который усилится летом. Увеличение объемов строительства и старт новых проектов подтверждают эти прогнозы", — отмечают в KAN Development.

Что будет после лета: перспективы на конец 2025 года

Лето 2025, скорее всего, не принесет ценового обвала. Но девелоперы предупреждают: ситуация может измениться в зависимости от хода войны, темпов восстановления экономики и политических решений.

"Настоящий рывок на рынке будет после завершения боевых действий. Спрос взлетит, а значит — и цены. Но для этого нужна прежде всего безопасность", — комментирует Мельник.

До конца года ожидается запуск новых инфраструктурных проектов и программ доступной ипотеки, что также окажет влияние на динамику цен. Но пока рынок остается чувствительным к любым внешним вызовам.

Как сообщалось, в 2025 году украинский рынок недвижимости активно оживает, при этом значительно меняются предпочтения покупателей. Вместо фокуса исключительно на размере жилья или престижности, сейчас в приоритете практичность, безопасность и комфорт. Эти измененные акценты формируют три выразительные тренды, определяющие будущее украинской недвижимости.

Отметим также, война в корне изменила жизнь миллионов украинцев, но не уменьшила их желание иметь качественное жилье. Несмотря на нестабильность, многие покупатели продолжают инвестировать в новостройки, особенно в Киеве. Интересно, что более половины спроса на первичном рынке столицы приходится на квартиры с так называемой европланировкой.