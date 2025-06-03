Где в Украине сдали больше всего квартир в 2025 году — топ регионов

Строительство жилых домов в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Несмотря на войну и экономические вызовы, в первом квартале 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию более 28 тысяч новых квартир. Это свидетельствует не только о восстановлении строительной отрасли, но и о растущей потребности в жилье — особенно в относительно безопасных регионах страны. Но рост был неравномерным.

По данным Государственной службы статистики, в январе-марте 2025 года в Украине официально введено в эксплуатацию 28 432 квартиры. Из них 8 462 — в одноквартирных жилых домах (преимущественно частное строительство), а 19 970 — в многоквартирных (новостройки, жилые комплексы).

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Активнее всего застраивали следующие регионы:

Киевская область — 5 472 квартиры. Здесь фиксируется активное пригородное строительство: Буча, Ирпень, Бровары, Вышгород;

Киев — 4 076. Столица держит темп, хотя часть застроек приостановлена или замедлена из-за войны;

Одесская область — 3 488. Город-курорт и портовые населенные пункты сохраняют спрос на недвижимость;

Львовская область — 3 076. Западные области традиционно привлекают внутренних переселенцев;

Винницкая область — 2 409. Здесь активно развивается малоэтажная застройка.

Эти области стали центрами притяжения не только для инвесторов, но и для украинцев, которые ищут более безопасное место жительства.

Регионы с наименьшим количеством новых квартир

Зато в некоторых областях зафиксировано мизерное количество сданного жилья.

Херсонская область — 16 квартир. Масштабы разрушений, угрозы со стороны врага и сложная логистика не позволяют активизировать строительство;

Донецкая область — 40. Боевые действия продолжают парализовать жилищное восстановление;

Николаевская область — 49;

Кировоградская область — 60;

Сумская область — 75.

В этих регионах инвесторы до сих пор не чувствуют достаточных гарантий безопасности или спроса.

Площадь имеет значение: сколько квадратных метров сдали в эксплуатацию

Общая площадь нового жилья в Украине за отчетный период составила почти 2,3 миллиона кв. м, из которых 1,15 млн кв. м — в одноквартирных домах. Еще 1,04 млн кв. м — это жилая площадь квартир в целом.

Распределение площадей по регионам повторяет общий тренд:

Киевская область — более 444 000 кв. м;

Киев — более 282 000 кв. м;

Одесская область — более 199 000 кв. м.

Обращает на себя внимание пропорционально большая площадь, которую вводят в эксплуатацию в пригородах столицы. Это свидетельствует о смещении фокуса жилищного строительства с централизованной урбанистики в пригородные кластеры, формирующие новую географию жилья после 2022 года.

Что влияет на региональные дисбалансы

На количество новых квартир влияют как объективные, так и субъективные факторы:

Безопасность: регионы, приближенные к линии фронта или подвергшиеся разрушениям, практически не восстанавливают жилой фонд. Миграция: в западных и центральных областях зафиксирован высокий спрос на жилье из-за внутреннего перемещения. Экономика: регионы с более сильной экономической основой имеют больший потенциал для строительства. Местные власти: некоторые ОГА способствуют развитию строительства, оказывая поддержку застройщикам.

Что дальше

Специалисты прогнозируют, что в следующих кварталах доля новостроек в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях будет расти. Вероятно, повышенную активность также проявят Тернопольская, Ивано-Франковская и Черкасская области. Спрос на жилье в более безопасных регионах стимулирует застройщиков, а местные власти стремятся создать условия для жилищного восстановления.

Если ситуация на южном направлении стабилизируется, на вторую половину года прогнозируется оживление в Николаевской и частично Запорожской областях.

Как сообщалось, украинский рынок недвижимости снова столкнулся с неопределенностью. Несмотря на продолжающуюся войну, сложную экономическую ситуацию и ограничения в строительстве, спрос на жилье в некоторых регионах растет. Девелоперы, вместо снижения цен, готовятся к дальнейшему подорожанию недвижимости уже в ближайшее время.

Также мы рассказывали, что приемка квартиры от застройщика — это решающий момент, наступающий после выбора, оплаты жилья и завершения строительства. К сожалению, часто выявляются различные недостатки — от мелких до существенных нарушений строительных норм. Чтобы защитить свои права и избежать дальнейших проблем, важно действовать благоразумно, опираясь на условия договора, действующее законодательство и заранее продуманную стратегию.