Где в Украине сдали больше всего квартир в 2025 году — топ регионов

Строительство набирает обороты — где стало больше новых квартир
Несмотря на войну и экономические вызовы, в первом квартале 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию более 28 тысяч новых квартир. Это свидетельствует не только о восстановлении строительной отрасли, но и о растущей потребности в жилье — особенно в относительно безопасных регионах страны. Но рост был неравномерным.
По данным Государственной службы статистики, в январе-марте 2025 года в Украине официально введено в эксплуатацию 28 432 квартиры. Из них 8 462 — в одноквартирных жилых домах (преимущественно частное строительство), а 19 970 — в многоквартирных (новостройки, жилые комплексы).
Активнее всего застраивали следующие регионы:
- Киевская область — 5 472 квартиры. Здесь фиксируется активное пригородное строительство: Буча, Ирпень, Бровары, Вышгород;
- Киев — 4 076. Столица держит темп, хотя часть застроек приостановлена или замедлена из-за войны;
- Одесская область — 3 488. Город-курорт и портовые населенные пункты сохраняют спрос на недвижимость;
- Львовская область — 3 076. Западные области традиционно привлекают внутренних переселенцев;
- Винницкая область — 2 409. Здесь активно развивается малоэтажная застройка.
Эти области стали центрами притяжения не только для инвесторов, но и для украинцев, которые ищут более безопасное место жительства.
Регионы с наименьшим количеством новых квартир
Зато в некоторых областях зафиксировано мизерное количество сданного жилья.
- Херсонская область — 16 квартир. Масштабы разрушений, угрозы со стороны врага и сложная логистика не позволяют активизировать строительство;
- Донецкая область — 40. Боевые действия продолжают парализовать жилищное восстановление;
- Николаевская область — 49;
- Кировоградская область — 60;
- Сумская область — 75.
В этих регионах инвесторы до сих пор не чувствуют достаточных гарантий безопасности или спроса.
Площадь имеет значение: сколько квадратных метров сдали в эксплуатацию
Общая площадь нового жилья в Украине за отчетный период составила почти 2,3 миллиона кв. м, из которых 1,15 млн кв. м — в одноквартирных домах. Еще 1,04 млн кв. м — это жилая площадь квартир в целом.
Распределение площадей по регионам повторяет общий тренд:
- Киевская область — более 444 000 кв. м;
- Киев — более 282 000 кв. м;
- Одесская область — более 199 000 кв. м.
Обращает на себя внимание пропорционально большая площадь, которую вводят в эксплуатацию в пригородах столицы. Это свидетельствует о смещении фокуса жилищного строительства с централизованной урбанистики в пригородные кластеры, формирующие новую географию жилья после 2022 года.
Что влияет на региональные дисбалансы
На количество новых квартир влияют как объективные, так и субъективные факторы:
- Безопасность: регионы, приближенные к линии фронта или подвергшиеся разрушениям, практически не восстанавливают жилой фонд.
- Миграция: в западных и центральных областях зафиксирован высокий спрос на жилье из-за внутреннего перемещения.
- Экономика: регионы с более сильной экономической основой имеют больший потенциал для строительства.
- Местные власти: некоторые ОГА способствуют развитию строительства, оказывая поддержку застройщикам.
Что дальше
Специалисты прогнозируют, что в следующих кварталах доля новостроек в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях будет расти. Вероятно, повышенную активность также проявят Тернопольская, Ивано-Франковская и Черкасская области. Спрос на жилье в более безопасных регионах стимулирует застройщиков, а местные власти стремятся создать условия для жилищного восстановления.
Если ситуация на южном направлении стабилизируется, на вторую половину года прогнозируется оживление в Николаевской и частично Запорожской областях.
Как сообщалось, украинский рынок недвижимости снова столкнулся с неопределенностью. Несмотря на продолжающуюся войну, сложную экономическую ситуацию и ограничения в строительстве, спрос на жилье в некоторых регионах растет. Девелоперы, вместо снижения цен, готовятся к дальнейшему подорожанию недвижимости уже в ближайшее время.
Также мы рассказывали, что приемка квартиры от застройщика — это решающий момент, наступающий после выбора, оплаты жилья и завершения строительства. К сожалению, часто выявляются различные недостатки — от мелких до существенных нарушений строительных норм. Чтобы защитить свои права и избежать дальнейших проблем, важно действовать благоразумно, опираясь на условия договора, действующее законодательство и заранее продуманную стратегию.
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