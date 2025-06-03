Оренда нерухомості в Польщі — чого треба остерігатися власникам житла

Гаманець. Фото: Pexels

Чимало українців мешкають в Польщі, хтось навіть здає житло в оренду. Власники нерухомості не звільнені від податків, але далеко не всі орендодавці повідомляють контролюючий орган про доходи. Відтепер недобросовісних порушників відстежуватиме штучний інтелект.

Про це повідомило видання inPoland з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

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Посилені перевірки в Польщі

За даними Міністерства фінансів, 25% власників житла не інформують податкову службу про доходи від здачі нерухомості в оренду. Для боротьби з порушниками закону контролюючий орган планує використовувати нейромережу: ШІ порівнюватиме історію декларацій і банківських переказів з оголошеннями про оренду в інтернеті.

"Податківців можуть зацікавити призначення переказу, які містять фрази "оренда" чи "плата за квартиру". Приводом для перевірки може стати згадка про пошук винаймачів або розміщене в соцмережі фото нової квартири", — йдеться в матеріалі.

За допомогою сучасних алгоритмів інспектори звірятимуть інформацію в соціальних мережах і на спеціалізованих порталах (OLX, Otodom, Airbnb тощо) з фінансовими транзакціями громадян. Так знаходитимуть орендодавців, які не задекларували дохід і не сплатили обов’язкові податки.

Таке порушення тягне за собою відповідальність у вигляд штрафу — до 30 000 злотих (332 000 грн). А податкове грошове навантаження становить лише 8,5% для доходу до 100 000 злотих на рік, це фіксована ставка на зареєстрований прибуток. У разі перевищення ліміту доведеться платити ще 12,5% на суму надлишку.

Враховуючи, що середня оренда перебуває в діапазоні від 3 000 до 6 000 злотих на місяць (залежно від міста і розташування квартири), то податок обходиться у 3 060-6 120 злотих на рік.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для продавців на маркетплейсах (OLX, Rozetka і Prom) хочуть запровадити обов’язкове податкове навантаження. Українці сплачуватимуть 23% від доходу чи 10%, якщо підпадатимуть під пільгову категорію. Але ставки поки не затверджені.

Також ми писали, що український уряд не обговорює з ЄС підвищення податків в контексті потенційного вступу до союзу. Данило Гетманцев назвав наші ставки нижчими за європейські та не виключив, що їх можуть понизити після входження в ЄС.