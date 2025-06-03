Аренда недвижимости в Польше — чего надо остерегаться владельцам жилья

Кошелек. Фото: Pexels

Немало украинцев проживают в Польше, кто-то даже сдает жилье в аренду. Владельцы недвижимости не освобождены от налогов, но далеко не все арендодатели сообщают в контролирующий орган о доходах. Отныне недобросовестных нарушителей будет отслеживать искусственный интеллект.

Об этом сообщило издание inPoland со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

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Усиленные проверки в Польше

По данным Министерства финансов, 25% владельцев жилья не информируют налоговую службу о доходах от сдачи недвижимости в аренду. Для борьбы с нарушителями закона контролирующий орган планирует использовать нейросеть: ИИ будет сравнивать историю деклараций и банковских переводов с объявлениями об аренде в интернете.

"Налоговиков могут заинтересовать назначения перевода, которые содержат фразы "аренда" или "плата за квартиру". Поводом для проверки может стать упоминание о поиске съемщиков или размещенное в соцсети фото новой квартиры", — говорится в материале.

С помощью современных алгоритмов инспекторы будут сверять информацию в социальных сетях и на специализированных порталах (OLX, Otodom, Airbnb и т.д.) с финансовыми транзакциями граждан. Так будут находить арендодателей, которые не задекларировали доход и не уплатили обязательные налоги.

Подобное нарушение влечет за собой ответственность в виде штрафа — до 30 000 злотых (332 000 грн). А налоговая денежная нагрузка составляет лишь 8,5% для дохода до 100 000 злотых в год, это фиксированная ставка на зарегистрированную прибыль. В случае превышения лимита придется платить еще 12,5% на сумму излишка.

Учитывая, что средняя аренда находится в диапазоне от 3 000 до 6 000 злотых в месяц (в зависимости от города и расположения квартиры), то налог обходится в 3 060-6 120 злотых в год.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для продавцов на маркетплейсах (OLX, Rozetka и Prom) хотят ввести обязательную налоговую нагрузку. Украинцы будут платить 23% от дохода или 10%, если будут подпадать под льготную категорию. Но ставки пока не утверждены.

Также мы писали, что украинское правительство не обсуждает с ЕС повышение налогов в контексте потенциального вступления в союз. Даниил Гетманцев назвал наши ставки ниже европейских и не исключил, что их могут снизить после вхождения в ЕС.