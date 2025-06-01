Хто не сплачує податок на нерухомість в Україні у 2025 році — пільги та умови

Чоловік з калькулятором. Фото: Freepik

Податок на нерухомість в Україні, відомий як "податок на зайві метри", є важливим елементом місцевих бюджетів. У 2025 році правила його сплати залишаються актуальними, але низка категорій громадян звільнені від цього обов’язку.

У 2025 році податок на нерухомість мають сплачувати власники квартир площею понад 60 кв. м, будинків — понад 120 кв. м, або комбінованої житлової нерухомості — понад 180 кв. м, наголошують у Державній податковій службі України.

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Розмір податку залежить від місцевих ставок, які не можуть перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. У 2025 році це — 106,5 грн. Таким чином, за квартиру 75 кв. м із максимальною ставкою доведеться сплатити близько 1 597,5 грн.

Податок сплачується за попередній рік. Квитанція надходить до 1 липня, а сплатити її потрібно протягом 60 днів. У разі її відсутності варто звертатися до податкової.

Хто не платить: пільги й винятки на 2025 рік

Незважаючи на загальний принцип обов’язковості податку, у законодавстві є низка винятків. Держава передбачила низку категорій громадян, які повністю звільнені від цього фінансового тягаря.

Житло в межах норми

Особи, чия нерухомість не перевищує встановлені законом метражі (60 кв. м для квартири, 120 кв. м — для будинку), не сплачують податку. Це наймасовіша категорія звільнених.

Громадяни, які постраждали через війну

Житло в зоні бойових дій або під окупацією РФ — автоматично звільнене від податку. Зруйноване чи непридатне для проживання житло також не оподатковується. Цей виняток діє навіть у разі офіційної реєстрації права власності.

Учасники бойових дій

Українці зі статусом учасника бойових дій повністю звільняються від податку, незалежно від площі житла. Пільга поширюється як на військовослужбовців, так і на добровольців, що мають відповідні документи.

Вразливі діти та родини

Звільняються від сплати:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

дитбудинки сімейного типу;

діти з інвалідністю, якщо проживають із одним із батьків;

багатодітні або прийомні сім’ї з 5 і більше дітьми.

У цих випадках податкові пільги розглядаються індивідуально, однак мають стабільну практику звільнення.

Установи освіти, культури та релігії

Релігійні організації, школи, університети, музеї тощо не сплачують податок на житлову площу, якою володіють і яка використовується відповідно до цільового призначення.

Пенсіонери та інші винятки: міфи й реальність

Одна з найпоширеніших помилок — переконання, що пенсіонери звільнені від податку на нерухомість. Насправді це не так. У 2025 році для них діє пільга лише на земельний податок — після досягнення 60 років.

Щодо житлової нерухомості — пенсіонери, як і інші громадяни, сплачують податок, якщо перевищують площу.

Чи може місцева влада змінити правила

Органи місцевого самоврядування мають право збільшити порогову площу, яка не оподатковується. Також вони можути запроваджувати додаткові пільги для окремих категорій (наприклад, ветеранів, волонтерів, інвалідів).

Проте ці зміни стосуються лише території конкретної громади, тож важливо звертатися до місцевої ради для уточнення.

Що ще варто знати українцям

Українці значно збільшили сплату податку на нерухомість. За перший квартал 2025 року вони перерахували до бюджету понад 2,5 мільярда гривень, що на 17,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед регіонів, що найбільше долучилися до цієї суми, виділяється Одеська область.

Також ми повідомляли, що у 2025 році Україна запровадила оновлені правила оподаткування операцій з нерухомістю, що безпосередньо стосуються як продавців, так і покупців. Ці зміни включають, зокрема, підвищення військового збору та перегляд умов застосування пільг. Всім учасникам ринку тепер необхідно ретельніше планувати свої угоди, враховуючи нові податкові зобов'язання.