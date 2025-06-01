Кто не платит налог на недвижимость в Украине в 2025 году — льготы и условия

Мужчина с калькулятором. Фото: Freepik

Налог на недвижимость в Украине, известный как "налог на лишние метры", является важным элементом местных бюджетов. В 2025 году правила его уплаты остаются актуальными, но ряд категорий граждан освобождены от этой обязанности.

В 2025 году налог на недвижимость должны платить владельцы квартир площадью более 60 кв. м, домов — более 120 кв. м, или комбинированной жилой недвижимости — более 180 кв. м, отмечают в Государственной налоговой службе Украины.

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Размер налога зависит от местных ставок, которые не могут превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. В 2025 году это — 106,5 грн. Таким образом, за квартиру 75 кв. м с максимальной ставкой придется уплатить около 1 597,5 грн.

Налог уплачивается за предыдущий год. Квитанция приходит до 1 июля, а оплатить ее нужно в течение 60 дней. В случае ее отсутствия стоит обращаться в налоговую.

Кто не платит: льготы и исключения на 2025 год

Несмотря на общий принцип обязательности налога, в законодательстве есть ряд исключений. Государство предусмотрело ряд категорий граждан, которые полностью освобождены от этого финансового бремени.

Жилье в пределах нормы

Лица, чья недвижимость не превышает установленные законом метражи (60 кв. м для квартиры, 120 кв. м — для дома), не платят налог. Это самая массовая категория освобожденных.

Граждане, которые пострадали из-за войны

Жилье в зоне боевых действий или под оккупацией РФ - автоматически освобождено от налога. Разрушенное или непригодное для проживания жилье также не облагается налогом. Это исключение действует даже в случае официальной регистрации права собственности.

Участники боевых действий

Украинцы со статусом участника боевых действий полностью освобождаются от налога, независимо от площади жилья. Льгота распространяется как на военнослужащих, так и на добровольцев, имеющих соответствующие документы.

Уязвимые дети и семьи

Освобождаются от уплаты:

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

детдома семейного типа;

дети с инвалидностью, если проживают с одним из родителей;

многодетные или приемные семьи с 5 и более детьми.

В этих случаях налоговые льготы рассматриваются индивидуально, однако имеют стабильную практику освобождения.

Учреждения образования, культуры и религии

Религиозные организации, школы, университеты, музеи и т.д. не платят налог на жилую площадь, которой владеют и которая используется в соответствии с целевым назначением.

Пенсионеры и другие исключения: мифы и реальность

Одно из самых распространенных заблуждений — убеждение, что пенсионеры освобождены от налога на недвижимость. На самом деле это не так. В 2025 году для них действует льгота только на земельный налог — по достижении 60 лет.

Что касается жилой недвижимости — пенсионеры, как и другие граждане, платят налог, если превышают площадь.

Может ли местная власть изменить правила

Органы местного самоуправления имеют право увеличить пороговую площадь, которая не облагается налогом. Также они могут вводить дополнительные льготы для отдельных категорий (например, ветеранов, волонтеров, инвалидов).

Однако эти изменения касаются только территории конкретной общины, поэтому важно обращаться в местный совет для уточнения.

Что еще стоит знать украинцам

Украинцы значительно увеличили уплату налога на недвижимость. За первый квартал 2025 года они перечислили в бюджет более 2,5 миллиарда гривен, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди регионов, которые больше всего присоединились к этой сумме, выделяется Одесская область.

Также мы сообщали, что в 2025 году Украина ввела обновленные правила налогообложения операций с недвижимостью, непосредственно касающиеся как продавцов, так и покупателей. Эти изменения включают, в частности, повышение военного сбора и пересмотр условий применения льгот. Всем участникам рынка теперь необходимо тщательно планировать свои сделки, учитывая новые налоговые обязательства.