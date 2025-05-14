Українці масово вкладають у нерухомість в одній з держав Євросоюзу — деталі

Варшава. Фото: Freepik

Польща стала справжнім магнітом для іноземних інвесторів у нерухомість, а українці впевнено посіли перше місце серед покупців минулого року. Рекордні 17 330 угод на загальну площу понад 1 млн кв. м свідчать про небувалий попит. Зростання інтересу до польської нерухомості з боку громадян України вже давно не викликає здивування, проте масштаби цього процесу вражають навіть експертів.

За даними видання Rzeczpospolita, минулого року кількість угод з купівлі нерухомості іноземцями виросла на 3 000 порівняно з 2023 роком, коли було укладено понад 14 000 контрактів. Частка іноземців на ринку зросла з 6% у 2023 році до приблизно 10% у 2024 році через загальне падіння продажів.

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Крім українців, активними покупцями були білоруси, росіяни, індійці, британці та в’єтнамці. Середня площа придбаного об’єкта становить 58 кв. м, що вказує на популярність компактних квартир, придатних як для проживання, так і для інвестицій.

"Чимало українців, які приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни, належать до середнього класу і мають достатній фінансовий ресурс для інвестування", — каже старший агент агентства нерухомості Hamilton May Патрік П’єта.

Де саме купують квартири

Лідером за кількістю проданих об’єктів для іноземців залишається Варшава — тут куплено 3 535 квартир. На другому місці — Краків (1 523 угоди), далі — Вроцлав (1 491 квартира). Активно скуповують нерухомість у Мазовецькому, Нижньосілезькому та Малопольському воєводствах.

Також помітне зростання активності у Поморському воєводстві. Попри необхідність окремого дозволу на придбання об’єктів у прикордонній зоні, саме там іноземці придбали 364 житлові та комерційні об’єкти.

Що приваблює українців у польській нерухомості

Ціни — один із головних факторів для інвесторів. За словами П'єти, житло у Варшаві для багатьох виглядає вигідним — квадратний метр у столиці Польщі коштує в середньому 15 000-50 000 злотих (приблизно 3 500-11 600 євро), що дешевше, ніж у довоєнному Києві.

"Для них Варшава — дешева. Тому що, наприклад, у Києві до війни було дорожче", — наголошує експерт.

Часто українці купують новобудови як інвестицію або з прицілом на постійне проживання. Ще одна особливість: більшість угод укладаються без іпотеки — готівкою. Це підкреслює рівень фінансової спроможності нової хвилі українських покупців.

Кредити теж беруть — але вибірково

Попри перевагу готівкових розрахунків, частина громадян України користується державною програмою "Безпечний кредит 2%". За рік було видано 3 044 кредити іноземцям, із них 2 215 — українцям. Для багатьох це шанс придбати житло в надійній європейській юрисдикції.

Законодавство — на боці покупців

Ще одна причина популярності Польщі — відносна простота покупки. Закон дозволяє іноземцям безперешкодно купувати житло для власних потреб, якщо об’єкт не розташований у прикордонній зоні. Це значно спрощує процес і зменшує бюрократичні ризики.

Водночас не всі заявки задовольняються. У 2024 році польське МВС відмовило у 143 випадках. Причини — відсутність підтвердження джерел фінансування або ризики для національної безпеки.

Виклики та перспективи

Попри спрощені процедури, покупка нерухомості іноземцями у Польщі не завжди проходить гладко. Відмови МВС у Поморському воєводстві показують, що влада прискіпливо перевіряє джерела фінансування.

Крім того, зростання частки іноземних покупців викликає дискусії в польському суспільстві. Деякі X-пости висловлюють занепокоєння, що "українські агенції перебирають ринок", пишуть журналісти. Проте економісти вважають, що приплив іноземного капіталу стимулює розвиток будівельної галузі.

Раніше ми розповідали про умови та нюанси купівлі квартири у Польщі. Адже стабільний ринок, доступні ціни та прозорі процедури роблять купівлю житла в цій країні реальною перспективою.

Також повідомлялось, що знайшовши прихисток за кордоном, українці повинні уважно стежити за терміном дії своїх документів, оскільки їх порушення може призвести до примусової депортації. Серед поширених причин є недотримання міграційних законів країни перебування. На жаль, і в Польщі українці можуть зіткнутися з ризиком депортації у разі порушення відповідних правил.