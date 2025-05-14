Украинцы массово вкладывают в недвижимость в одном из государств Евросоюза — детали

Варшава. Фото: Freepik

Польша стала настоящим магнитом для иностранных инвесторов в недвижимость, а украинцы уверенно заняли первое место среди покупателей в прошлом году. Рекордные 17 330 сделок на общую площадь более 1 млн кв. м свидетельствуют о небывалом спросе. Рост интереса к польской недвижимости со стороны граждан Украины уже давно не вызывает удивления, но масштабы этого процесса поражают уже даже экспертов.

По данным издания Rzeczpospolita, в прошлом году количество сделок по покупке недвижимости иностранцами выросло на 3 000 по сравнению с 2023 годом, когда было заключено более 14 000 контрактов. Доля иностранцев на рынке выросла с 6% в 2023 году до примерно 10% в 2024 году из-за общего падения продаж.

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Кроме украинцев, активными покупателями были белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь приобретенного объекта составляет 58 кв. м, что указывает на популярность компактных квартир, пригодных как для проживания, так и для инвестиций.

"Многие украинцы, которые приехали в Польшу после начала полномасштабной войны, принадлежат к среднему классу и имеют достаточный финансовый ресурс для инвестирования", — говорит старший агент агентства недвижимости Hamilton May Патрик Пьета.

Где именно покупают квартиры

Лидером по количеству проданных объектов для иностранцев остается Варшава — здесь куплено 3 535 квартир. На втором месте — Краков (1 523 сделки), далее — Вроцлав (1 491 квартира). Активно скупают недвижимость в Мазовецком, Нижнесилезском и Малопольском воеводствах.

Также заметен рост активности в Поморском воеводстве. Несмотря на необходимость отдельного разрешения на приобретение объектов в приграничной зоне, именно там иностранцы приобрели 364 жилых и коммерческих объекта.

Что привлекает украинцев в польской недвижимости

Цены — один из главных факторов для инвесторов. По словам Пьеты, жилье в Варшаве для многих выглядит выгодным — квадратный метр в столице Польши стоит в среднем 15 000-50 000 злотых (примерно 3 500-11 600 евро), что дешевле, чем в довоенном Киеве.

"Для них Варшава — дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже", — отмечает эксперт.

Часто украинцы покупают новостройки как инвестицию или с прицелом на постоянное проживание. Еще одна особенность: большинство сделок заключаются без ипотеки — наличными. Это подчеркивает уровень финансовой состоятельности новой волны украинских покупателей.

Кредиты тоже берут — но выборочно

Несмотря на предпочтение наличных расчетов, часть граждан Украины пользуется государственной программой "Безопасный кредит 2%". За год было выдано 3 044 кредита иностранцам, из них 2 215 — украинцам. Для многих это шанс приобрести жилье в надежной европейской юрисдикции.

Законодательство — на стороне покупателей

Еще одна причина популярности Польши — относительная простота покупки. Закон позволяет иностранцам беспрепятственно покупать жилье для собственных нужд, если объект не расположен в приграничной зоне. Это значительно упрощает процесс и уменьшает бюрократические риски.

В то же время не все заявки удовлетворяются. В 2024 году польское МВД отказало в 143 случаях. Причины — отсутствие подтверждения источников финансирования или риски для национальной безопасности.

Вызовы и перспективы

Несмотря на упрощенные процедуры, покупка недвижимости иностранцами в Польше не всегда проходит гладко. Отказы МВД в Поморском воеводстве показывают, что власти тщательно проверяют источники финансирования.

Кроме того, рост доли иностранных покупателей вызывает дискуссии в польском обществе. Некоторые X-посты выражают беспокойство, что "украинские агентства перебирают рынок", пишут журналисты. Однако экономисты считают, что приток иностранного капитала стимулирует развитие строительной отрасли.

Ранее мы рассказывали об условиях и нюансах покупки квартиры в Польше. Ведь стабильный рынок, доступные цены и прозрачные процедуры делают покупку жилья в этой стране реальной перспективой.

Также сообщалось, что найдя приют за рубежом, украинцы должны внимательно следить за сроком действия своих документов, поскольку их нарушение может привести к принудительному выдворению. Среди распространенных причин депортации является несоблюдение миграционных законов страны пребывания. К сожалению, и в Польше украинцы могут столкнуться с риском депортации в случае нарушения соответствующих правил.