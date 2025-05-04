Купівля квартири у Польщі: які документи та умови для українців у 2025

Вроцлав. Фото: Freepik

Польща залишається привабливим напрямком для українців, які прагнуть інвестувати в нерухомість або закріпитися в ЄС. Стабільний ринок, доступні ціни та прозорі процедури роблять купівлю житла в Польщі реальною перспективою. Але, як і у будь-якій країні, тут є різні нюанси та підводне каміння при укладанні угод з купівлі квартири.

Як пише портал inPoland, українці мають право купувати квартири в багатоквартирних будинках без спеціальних дозволів — це спрощує процес і робить його доступним для багатьох. Однак є винятки:

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будинки з земельними ділянками. Потрібен дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Польщі, який діє 2 роки. Для його отримання перевіряються зв’язки з Польщею: наявність родичів-громадян Польщі, карти побиту, роботи чи бізнесу;

нерухомість у прикордонних зонах. Також вимагає дозволу, оскільки ці території мають стратегічне значення.

Процес отримання дозволу може тривати кілька місяців, тому варто подати заяву заздалегідь і підготувати документи, що підтверджують вашу інтеграцію в польське суспільство.

Як оплатити купівлю нерухомості

Оплата нерухомості в Польщі здійснюється виключно безготівково і в польських злотих. Для цього потрібно відкрити рахунок у польському банку. Якщо сума угоди перевищує 15 000 євро, банк вимагатиме підтвердження походження коштів. Підійдуть такі документи:

довідка про доходи (зарплата, бізнес);

документи про продаж майна в Україні;

виписка з банківського рахунку чи депозиту.

Зазначимо, що польська податкова служба може протягом 5 років запросити додаткові підтвердження джерел фінансування, тому зберігайте всі документи.

Чи потрібна згода подружжя

Якщо ви перебуваєте в шлюбі, для купівлі нерухомості необхідна згода чоловіка чи дружини. Її можна оформити через нотаріальну довіреність, якщо особистий візит до Польщі неможливий. Це стандартна вимога, яка захищає права обох сторін у шлюбі.

Іпотека для українців: реальність чи міф

Отримання іпотечного кредиту в Польщі для українців можливе, але потребує виконання кількох умов:

карта побиту: тимчасова або постійна;

офіційний дохід: стабільна робота в Польщі з підтвердженням доходів;

номер PESEL і прописка в Польщі;

кредитна історія: банки перевіряють, чи немає у вас прострочених позик чи інших зобов’язань.

Іпотечні ставки у 2025 році починаються від 7% річних, а початковий внесок становить 10-20% від вартості житла. Наприклад, для квартири вартістю 400 000 злотих (приблизно 100 000 євро) потрібно мати 40 000-80 000 злотих власних коштів.

Додаткові витрати: до чого бути готовим

Купівля нерухомості в Польщі передбачає певні додаткові витрати, зокрема:

2% податок PCC (на житло з вторинного ринку);

нотаріальні збори — орієнтовно 1 000-3 000 злотих;

реєстраційні витрати — близько 200 злотих;

комісія рієлтора — залежить від агентства і може коливатись у межах 1-3% від суми угоди.

Як повідомлялось, мільйони українців знайшли прихисток у Польщі, з них значна частина вже досить освоїлася, щоб розглядати можливість придбання власної нерухомості. Однак реальність накопичення на квартиру в польських містах залежить від багатьох факторів. Ключовими аспектами є обране місто, рівень доходів та вміння ефективно заощаджувати кошти.

Також зазначимо, що українці продовжують лідирувати серед іноземців за кількістю купленої житлової нерухомості в Польщі. Так, у 2024 році вони придбали майже 9 тисяч квартир, що на 25% більше, ніж попереднього року. Така значна активність свідчить не лише про підвищений інтерес до польського ринку, але й про намір українців надовго оселитися та інтегруватися в Польщі.