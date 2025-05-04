Покупка квартиры в Польше: какие документы и условия для украинцев в 2025 году

Вроцлав. Фото: Freepik

Польша остается привлекательным направлением для украинцев, которые стремятся инвестировать в недвижимость или закрепиться в ЕС. Стабильный рынок, доступные цены и прозрачные процедуры делают покупку жилья в Польше реальной перспективой. Но, как и в любой стране, здесь есть различные нюансы и подводные камни при заключении сделок по покупке квартиры.

Как пишет портал inPoland, украинцы имеют право покупать квартиры в многоквартирных домах без специальных разрешений — это упрощает процесс и делает его доступным для многих. Однако есть исключения:

Реклама

Читайте также:

дома с земельными участками. Нужно разрешение от Министерства внутренних дел Польши, которое действует 2 года. Для его получения проверяются связи с Польшей: наличие родственников-граждан Польши, карты побыту, работы или бизнеса;

недвижимость в приграничных зонах. Также требует разрешения, поскольку эти территории имеют стратегическое значение.

Процесс получения разрешения может длиться несколько месяцев, поэтому стоит подать заявление заранее и подготовить документы, подтверждающие вашу интеграцию в польское общество.

Как оплатить покупку недвижимости

Оплата недвижимости в Польше осуществляется исключительно безналично и в польских злотых. Для этого нужно открыть счет в польском банке. Если сумма сделки превышает 15 000 евро, банк потребует подтверждения происхождения средств. Подойдут следующие документы:

справка о доходах (зарплата, бизнес);

документы о продаже имущества в Украине;

выписка с банковского счета или депозита.

Отметим, что польская налоговая служба может в течение 5 лет запросить дополнительные подтверждения источников финансирования, поэтому сохраняйте все документы.

Нужно ли согласие супругов

Если вы находитесь в браке, для покупки недвижимости необходимо согласие супруга или супруги. Его можно оформить через нотариальную доверенность, если личный визит в Польшу невозможен. Это стандартное требование, которое защищает права обеих сторон в браке.

Ипотека для украинцев: реальность или миф

Получение ипотечного кредита в Польше для украинцев возможно, но требует выполнения нескольких условий:

карта побыту: временная или постоянная;

официальный доход: стабильная работа в Польше с подтверждением доходов;

номер PESEL и прописка в Польше;

кредитная история: банки проверяют, нет ли у вас просроченных займов или других обязательств.

Ипотечные ставки в 2025 году начинаются от 7% годовых, а первоначальный взнос составляет 10-20% от стоимости жилья. Например, для квартиры стоимостью 400 000 злотых (примерно 100 000 евро) нужно иметь 40 000-80 000 злотых собственных средств.

Дополнительные расходы: к чему быть готовым

Покупка недвижимости в Польше предусматривает определенные дополнительные расходы, в частности:

2% налог PCC (на жилье со вторичного рынка);

нотариальные сборы — ориентировочно 1 000-3 000 злотых;

регистрационные расходы — около 200 злотых;

комиссия риелтора — зависит от агентства и может колебаться в пределах 1-3% от суммы сделки.

Как сообщалось, миллионы украинцев нашли приют в Польше, из них значительная часть уже достаточно освоилась, чтобы рассматривать возможность приобретения собственной недвижимости. Однако, реальность накопления на квартиру в польских городах зависит от многих факторов. Ключевыми аспектами являются выбранный город, уровень доходов и умение эффективно экономить средства.

Также отметим, что украинцы продолжают лидировать среди иностранцев по количеству купленной жилой недвижимости в Польше. Так, в 2024 году они приобрели почти 9 тысяч квартир, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Такая значительная активность свидетельствует не только о повышенном интересе к польскому рынку, но и о намерении украинцев надолго поселиться и интегрироваться в Польше.