Купити квартиру в Англії — скільки років треба працювати та відкладати

Жінки на англійських вулицях. Фото: Freepik

Купівля власного житла в Англії для українців, які працюють у цій країні, є амбітною, але складною метою. Високі ціни на нерухомість, регіональні відмінності в доходах і витратах, а також економічні реалії роблять цей процес справжнім викликом. Варто зважити економічну реальність: скільки часу потрібно, щоб накопичити на квартиру у різних регіонах Англії, якщо працювати за місцеву середню зарплату.

За даними уряду Великої Британії, середня вартість житла в Англії суттєво варіюється залежно від регіону. Найдорожчим є Лондон, де середня ціна квартири становить 552 тисячі фунтів стерлінгів (приблизно 743 тисячі доларів).

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На противагу, Північно-Східна Англія, з містами, такими як Ньюкасл-апон-Тайн, пропонує найнижчі ціни — близько 168 тисяч фунтів (226 тисяч доларів).

Інші регіони, такі як Північно-Західна Англія (Ліверпуль, Манчестер) та Йоркшир і Гамбер, мають середні ціни на рівні 217-211 тисяч фунтів, що робить їх відносно доступними порівняно з південними регіонами, такими як Південно-Східна Англія (386 тисяч фунтів) чи Східна Англія (344 тисячі фунтів).

Ціни на нерухомість залежать від економічного розвитку регіону, попиту на житло, інфраструктури та близькості до великих міст, пише "24 Канал". Наприклад, Лондон, як фінансовий центр, приваблює високий попит, що й зумовлює захмарні ціни. Водночас менш урбанізовані регіони, як-от Північно-Східна Англія, пропонують дешевші варіанти, але часто з нижчими зарплатами.

Зарплати в Англії: скільки заробляють українці

Медіанна річна зарплата в Англії у 2025 році, за даними NimbleFins, становить 37 430 фунтів стерлінгів. Проте в різних регіонах доходи суттєво різняться. У Лондоні середня зарплата найвища — 47 455 фунтів (63 875 доларів), тоді як у Північно-Східній Англії вона становить лише 32 960 фунтів (44 364 долари).

Інші регіони, такі як Південно-Східна Англія (39 038 фунтів) та Північно-Західна Англія (35 170 фунтів), пропонують середні зарплати, які дозволяють українцям, що працюють на кваліфікованих чи середньокваліфікованих посадах, мати певний фінансовий потенціал для заощаджень.

Важливо зазначити, що українці в Англії часто працюють у сферах, де зарплати можуть бути нижчими за середні, наприклад, у сфері обслуговування, будівництві чи логістиці. Однак для розрахунків ми припускаємо, що українець отримує середню зарплату в регіоні та відкладає 50% доходу після сплати податків, що є амбітною, але реалістичною умовою за економного способу життя.

Скільки років потрібно для накопичення

Припустимо, що українець заощаджує 50% чистого доходу на квартиру площею 50 квадратних метрів. Час, необхідний для накопичення, залежить від співвідношення цін на житло та зарплат у регіоні:

Північно-Східна Англія: найкоротший термін — близько 10 років. Завдяки низьким цінам на житло (168 тисяч фунтів) і зарплаті 32 960 фунтів, це найвигідніший регіон.

Північно-Західна Англія та Йоркшир і Гамбер: приблизно 12 років. Ціни на житло (211-217 тисяч фунтів) та зарплати (34 401-35 170 фунтів) роблять ці регіони відносно доступними.

Східний і Західний Мідленд: понад 14 років. Ціни на житло (244-250 тисяч фунтів) і зарплати (33 973-34 938 фунтів) створюють середній рівень доступності.

Південно-Західна Англія та Східна Англія: 17-18 років. Вищі ціни (311-344 тисячі фунтів) ускладнюють накопичення.

Південно-Східна Англія: майже 20 років через високі ціни (386 тисяч фунтів).

Лондон: найдовший термін — понад 23 роки. Висока середня ціна (552 тисячі фунтів) навіть при зарплаті 47 455 фунтів робить купівлю квартири майже недосяжною мрією.

Ці розрахунки є орієнтовними, адже реальний час залежить від точної зарплати, витрат на життя, податків, інфляції та інших факторів. Наприклад, у Лондоні оренда житла та транспорт можуть значно зменшити частку доходу, яку вдається відкласти.

Фактори, що впливають на накопичення

Кілька ключових аспектів можуть прискорити чи сповільнити процес накопичення:

Рівень заощаджень. Відкладати 50% доходу складно, адже значна частина витрачається на оренду, харчування, транспорт і податки. Реалістичніше заощаджувати 20-30%, що подовжує термін. Тип нерухомості. Квартири в новобудовах можуть бути дешевшими, але часто потребують додаткових витрат на ремонт. Натомість вторинний ринок може пропонувати готові до заселення помешкання. Регіональний вибір. Менші міста, як Ліверпуль чи Шеффілд, пропонують нижчі ціни на житло, але й зарплати там нижчі. Лондон приваблює вищими доходами, але ціни на нерухомість непропорційно високі. Кредити та іпотека. В Англії доступні іпотечні програми з низькими відсотками (1-2% річних), але для українців потрібна кредитна історія та стабільне працевлаштування. Спільна покупка. Об’єднання доходів із партнером чи сім’єю може значно скоротити час накопичення.

Що ще варто знати українцям

Мрія про власне житло за кордоном, особливо в Італії, стає все актуальнішою для багатьох українців. Проте, це не лише романтична ідея, а й складне економічне питання. Термін, необхідний для накопичення на квартиру, значно варіюється залежно від доходу та обраного італійського регіону.

Також повідомлялось, що Північний Кіпр став ще більш привабливим для іноземних покупців нерухомості завдяки своєму середземноморському клімату, мальовничим пляжам та доступним цінам. Нещодавні законодавчі зміни в ТРПК значно спростили умови придбання житла для громадян країн, що не входять до ЄС, та осіб, які не є турками-кіпріотами.