Легка нерухомість — де українці можуть придбати житло за спрощеними умовами

Північний Кіпр. Фото: CyprusMail

Північний Кіпр, відомий своїм середземноморським кліматом, мальовничими пляжами та доступними цінами на нерухомість, у 2025 році став ще привабливішим для іноземних покупців. Нещодавні зміни в законодавстві Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК) значно спростили умови придбання нерухомості для громадян країн, що не входять до ЄС, і тих, хто не є турками-кіпріотами.

Зміни торкнулися ключових обмежень, які раніше стримували іноземні інвестиції в сектор житла, і мають на меті зробити регіон привабливішим для зовнішнього капіталу, пише видання CyprusMail.

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Нові правила вже набули чинності й торкаються як фізичних осіб, так і компаній, які шукають альтернативні напрямки для вкладення коштів у стабільні активи. І Північний Кіпр, з його вигідним податковим середовищем і низькою вартістю життя, поступово перетворюється на нову точку тяжіння іноземного капіталу.

Нові правила: більше нерухомості, менше обмежень

Раніше іноземці, які не є громадянами Туреччини або турками-кіпріотами, могли придбати лише одну одиницю житла — або квартиру, або приватний будинок. При цьому максимальна площа ділянки під будинком не мала перевищувати 2 500 кв. м

Оновлене законодавство суттєво послаблює ці обмеження:

іноземець тепер має право купити до двох приватних будинків або до трьох квартир;

максимальна дозволена площа земельної ділянки під будинком зросла до 3 000 кв. м;

громадяни країн, що офіційно визнають ТРПК, зокрема Туреччини, отримали ще ширші можливості: до трьох будинків або шести квартир.

Ці кроки — спроба пожвавити ринок нерухомості та зробити Північний Кіпр привабливішим для міжнародного покупця, особливо на тлі загальної конкуренції в регіоні Середземномор’я.

Хто отримає максимальну вигоду

Очевидно, найбільше виграють громадяни Туреччини. Їм дозволено володіти вдвічі більшою кількістю об’єктів, ніж іншим іноземцям. Це пояснюється як тісними політичними зв’язками між Анкарою та ТРПК, так і прагненням стимулювати внутрішньонаціональні інвестиції.

Втім, зміни вигідні й для покупців з Європи та інших країн, що активно розглядають Північний Кіпр як альтернативу переповненим і дорогим ринкам Іспанії, Італії чи Португалії. Розширення лімітів на кількість об’єктів дає змогу інвесторам формувати повноцінні портфелі житла — як для оренди, так і для перепродажу.

Як реагує ринок: перші результати вже є

Статистика підтверджує: інтерес до нерухомості зростає. У квітні 2025 року загалом було укладено 1 404 угоди купівлі-продажу нерухомості — на 3% більше, ніж у квітні 2024 року (1 366 угод).

Рівень активності кіпріотів залишився стабільним: 852 угоди проти 855 роком раніше. А ось іноземні покупці продемонстрували суттєве пожвавлення — 522 угоди, що на 8% більше, ніж рік тому.

Загалом з початку 2025 року іноземці вже уклали 2 223 угоди, показавши приріст на 13%. У регіональному розрізі лідирує Лімасол зі зростанням на 25%, далі — Ларнака (+13%) та Пафос (+6%).

Інтерес європейців зростає

Особливу динаміку демонструють громадяни країн Європейського Союзу. У квітні 2025 року вони уклали 186 угод, що на 28% більше, ніж у квітні 2024-го. У першому кварталі кількість таких угод зросла до 724 — +29% до аналогічного періоду минулого року.

Активність громадян країн, що не входять до ЄС, також стабільно висока: у квітні — 366 угод, а за перші чотири місяці 2025-го — 1499, що на 7% більше, ніж у 2024 році.

Юридичні аспекти: що потрібно знати

Попри спрощення умов, іноземним покупцям необхідно враховувати певні правові нюанси. Угоди купівлі-продажу регулюються місцевим законодавством, яке вимагає реєстрації договорів у державних органах.

Деякі земельні ділянки, особливо поблизу військових зон, можуть мати обмеження для іноземців. Для уникнення ризиків експерти рекомендують залучати місцевих юристів, які допоможуть перевірити правові аспекти угоди та податкові зобов’язання.

Як повідомлялось, кіпрська програма отримання громадянства через інвестиції є однією з найдорожчих: для індивідуальних інвесторів мінімальні інвестиції в нерухомість становлять 5 мільйонів євро. Проте, однією з переваг є те, що Кіпр дозволяє подвійне громадянство, тому вам не доведеться відмовлятися від вашого поточного паспорта.

Також зазначимо, українці, які перебувають за кордоном, ризикують бути депортованими в разі порушення міграційних правил або недотримання місцевих законів. Оскільки найбільше наших громадян проживає у Польщі та Німеччині, важливо знати конкретні причини, через які іноземців примусово виселяють з цих країн у травні 2025 року.