Хто звільнений від податку на нерухомість в Україні у 2025 році

Жінка проводить розрахунки. Фото: Pexels

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є обов’язковим платежем для власників житлової та нежитлової нерухомості в Україні. У 2025 році цей податок залишиться актуальним, але низка категорій громадян та певні об’єкти нерухомості звільнені від його сплати.

Як нагадують у Державній податковій службі, під оподаткування потрапляє загальна площа житлової та нежитлової нерухомості, яка перевищує встановлені законом межі.

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Норма для оподаткування становлять:

понад 60 кв. м для квартир;

понад 120 кв. м для житлових будинків;

понад 180 кв. м для комбінованої житлової нерухомості.

Ставку податку визначає місцева влада, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. У 2025 році цей ліміт становить 106,5 грн/кв. м. Податок нараховується за попередній рік, тож у 2025-му українці сплачують за 2024.

Як працює нарахування податку

Для фізичних осіб усе максимально автоматизовано. Контролюючі органи самостійно визначають суму податку, орієнтуючись на дані реєстру речових прав на нерухоме майно. До 1 липня платник отримає податкове повідомлення-рішення. Після цього в нього є 60 днів на оплату.

Якщо платіжка не надійшла, платник має право звернутись до податкової за роз’ясненнями або коригуванням. Варто звірити площу нерухомості, ставку податку та наявність пільг. У разі помилки податкова зобов’язана відкликати попереднє рішення й видати нове.

Хто має право не платити податок у 2025 році

У 2025 році зберігається низка пільг, які звільняють окремі категорії громадян від обов’язку сплачувати податок на нерухомість. Ось повний перелік осіб, які можуть не платити податок:

Власники житла в межах неоподатковуваної площі

Якщо квартира не перевищує 60 кв. м або будинок — 120 кв. м, податок не нараховується.

Житло в зоні бойових дій або під окупацією

Податок не стягується з об’єктів нерухомості, розташованих:

на територіях, де велися бойові дії;

на тимчасово окупованих територіях.

Ця норма стосується чинних станом на 2024 рік географічних зон.

Зруйноване житло

Якщо житло знищене чи суттєво пошкоджене внаслідок війни, податок на нього не сплачується. Власник має подати документи, що підтверджують стан майна (наприклад, акт обстеження або рішення місцевої ради).

Учасники бойових дій

Усі ветерани, які мають статус УБД, звільняються від сплати податку на нерухомість, незалежно від площі житла. Це частина державної політики підтримки тих, хто захищає країну.

Діти-сироти, діти під опікою та дитбудинки

Податок не платять:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

дитячі будинки сімейного типу.

У разі, якщо житлом володіє один із батьків дитини з інвалідністю, пільга діє за умови, що в родині не більше однієї такої дитини.

Навчальні та релігійні організації

Заклади освіти, релігійні установи, благодійні організації, зареєстровані відповідно до законодавства, також звільнені від сплати податку на об’єкти нерухомості, що використовуються для їх діяльності.

Багатодітні або прийомні сім’ї

Сім’ї, які виховують п’ятеро і більше дітей, звільняються від податку на житло. Це стосується як рідних, так і прийомних дітей.

Як підтвердити право на пільгу

Щоб не отримати податкову квитанцію, навіть маючи право на пільгу, власнику слід заздалегідь повідомити податкову про свій статус. Для цього потрібно подати:

заяву за встановленою формою;

документи, що підтверджують право на пільгу (довідка УБД, свідоцтво про народження дітей, витяг із реєстру пошкодженого майна тощо).

Як перевірити правильність нарахувань

Податкові органи можуть припускатися помилок при розрахунку податку. Наприклад, можуть неправильно вказати площу об’єкта, не врахувати пільги або застосувати некоректну ставку. Якщо ви отримали податкове повідомлення-рішення, але маєте сумніви щодо його правильності, виконайте такі дії:

подайте заяву до податкової служби. У заяві вкажіть, що саме потрібно уточнити: площу об’єкта, право на пільгу, ставку податку чи загальну суму;

отримайте оновлене повідомлення. Якщо помилка підтвердиться, податкова служба надішле нове повідомлення-рішення, а попереднє буде відкликано;

зверніться до податкової, якщо повідомлення не надійшло. Квитанція має прийти до 1 липня. Якщо її немає, зверніться до місцевої податкової служби.

Що ще варто знати українцям

У 2025 році Україна оновила правила оподаткування операцій з нерухомістю, що безпосередньо стосується як продавців, так і покупців. Ці зміни, включаючи підвищення військового збору та нові умови для пільг, вимагають від усіх учасників ринку більш ретельного планування угод.

Також ми повідомляли, що воєнний стан в Україні значно ускладнив процес успадкування нерухомості. Через релокацію громадян, зміни у податковому резидентстві, труднощі з нотаріальними діями та обмеження на перетин кордону, спадкоємці стикаються з численними перешкодами.