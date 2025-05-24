Кто освобожден от налога на недвижимость в Украине в 2025 году

Женщина проводит расчеты. Фото: Pexels

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является обязательным платежом для владельцев жилой и нежилой недвижимости в Украине. В 2025 году этот налог останется актуальным, но ряд категорий граждан и определенные объекты недвижимости освобождены от его уплаты.

Как напоминают в Государственной налоговой службе, под налогообложение попадает общая площадь жилой и нежилой недвижимости, которая превышает установленные законом пределы.

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Норма для налогообложения составляют:

более 60 кв. м для квартир;

свыше 120 кв. м для жилых домов;

более 180 кв. м для комбинированной жилой недвижимости.

Ставку налога определяет местная власть, но она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. В 2025 году этот лимит составляет 106,5 грн/кв. м. Налог начисляется за предыдущий год, поэтому в 2025-м украинцы платят за 2024-й.

Как работает начисление налога

Для физических лиц все максимально автоматизировано. Контролирующие органы самостоятельно определяют сумму налога, ориентируясь на данные реестра прав на недвижимое имущество. До 1 июля плательщик получит налоговое уведомление-решение. После этого у него есть 60 дней на оплату.

Если платежка не поступила, плательщик имеет право обратиться в налоговую за разъяснениями или корректировкой. Стоит сверить площадь недвижимости, ставку налога и наличие льгот. В случае ошибки налоговая обязана отозвать предыдущее решение и выдать новое.

Кто имеет право не платить налог в 2025 году

В 2025 году сохраняется ряд льгот, которые освобождают отдельные категории граждан от обязанности платить налог на недвижимость. Вот полный перечень лиц, которые могут не платить налог:

Владельцы жилья в пределах необлагаемой площади

Если квартира не превышает 60 кв. м или дом — 120 кв. м, налог не начисляется.

Жилье в зоне боевых действий или под оккупацией

Налог не взимается с объектов недвижимости, расположенных:

на территориях, где велись боевые действия;

на временно оккупированных территориях.

Эта норма касается действующих по состоянию на 2024 год географических зон.

Разрушенное жилье

Если жилье уничтожено или существенно повреждено в результате войны, налог на него не уплачивается. Владелец должен подать документы, подтверждающие состояние имущества (например, акт обследования или решение местного совета).

Участники боевых действий

Все ветераны, имеющие статус УБД, освобождаются от уплаты налога на недвижимость, независимо от площади жилья. Это часть государственной политики поддержки тех, кто защищает страну.

Дети-сироты, дети под опекой и детдома

Налог не платят:

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

детские дома семейного типа.

В случае, если жильем владеет один из родителей ребенка с инвалидностью, льгота действует при условии, что в семье не более одного такого ребенка.

Учебные и религиозные организации

Учебные заведения, религиозные учреждения, благотворительные организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством, также освобождены от уплаты налога на объекты недвижимости, используемые для их деятельности.

Многодетные или приемные семьи

Семьи, которые воспитывают пятеро и более детей, освобождаются от налога на жилье. Это касается как родных, так и приемных детей.

Как подтвердить право на льготу

Чтобы не получить налоговую квитанцию, даже имея право на льготу, владельцу следует заранее уведомить налоговую о своем статусе. Для этого нужно подать:

заявление по установленной форме;

документы, подтверждающие право на льготу (справка УБД, свидетельство о рождении детей, выписка из реестра поврежденного имущества и т.д.).

Как проверить правильность начислений

Налоговые органы могут допускать ошибки при расчете налога. Например, могут неправильно указать площадь объекта, не учесть льготы или применить некорректную ставку. Если вы получили налоговое уведомление-решение, но сомневаетесь в его правильности, выполните следующие действия:

подайте заявление в налоговую службу. В заявлении укажите, что именно нужно уточнить: площадь объекта, право на льготу, ставку налога или общую сумму;

получите обновленное уведомление. Если ошибка подтвердится, налоговая служба пришлёт новое уведомление-решение, а предыдущее будет отозвано;

обратитесь в налоговую, если уведомление не пришло. Квитанция должна прийти до 1 июля. Если ее нет, обратитесь в местную налоговую службу.

Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году Украина обновила правила налогообложения операций с недвижимостью, что непосредственно касается как продавцов, так и покупателей. Эти изменения, включая повышение военного сбора и новые условия для льгот, требуют от всех участников рынка более тщательного планирования сделок.

Также мы сообщали, что военное положение в Украине значительно усложнило процесс наследования недвижимости. Из-за релокации граждан, изменений в налоговом резидентстве, трудностей с нотариальными действиями и ограничений на пересечение границы, наследники сталкиваются с многочисленными препятствиями.