Депортація з Німеччини і Польщі — за що виселяють українців та як уникнути проблем у 2025 році

Люди на вулиці Кракова. Фото: УНІАН

Українцям за кордоном може загрожувати депортація за порушення міграційних правил і недотримання законів. Найбільше наших громадян поселилося у Польщі та Німеччині, тож не буде зайвим дізнатися, через що іноземців звідти примусово виселяють у травні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що може стати причиною депортації українців з Європейського Союзу.

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Чому депортують з Польщі та Німеччини

Обидві держави входять до ЄС, тож правила перебування там аналогічні, як і підстави для депортації. Ігнорування вимог законодавства може обернутися для іноземців серйозними проблемами. Оскарження рішення про виселення дає право на тимчасове проживання в країні, але результат розгляду може виявитися невтішним.

Тому краще дотримуватися загальноприйнятих правил, аніж потім намагатися виправити ситуацію. Контролюючий орган у Польщі та Німеччині ухвалює рішення про депортацію в таких випадках:

нелегальний перетин державного кордону;

допомога іншим громадянам незаконно в’їхати на територію країни;

прострочення візи чи дозволу на проживання;

ведення підприємницької діяльності без офіційного оформлення бізнесу;

ухилення від сплати податкового зобов’язання;

підробка документів;

умисне надання недостовірних відомостей про себе;

працевлаштування за візою, яка не дає права на пошук роботи (наприклад, студентська);

включення у список осіб, небажаних до в’їзду в Польщу чи Німеччину;

засудження за кримінальне правопорушення.

Список неповний, але ці підстави вважаються найбільш поширеними в Європейському Союзі. Часто іноземцям забороняють повертатися в країну після винесення рішення про примусову депортацію.

Як уникнути депортації з ЄС

Найважливіше — дотримуватись чинних законів і вчасно оновлювати документи. Саме через проблеми з візою, паспортом або дозволом на проживання часто доводиться незаплановано покидати територію держави. Основні ризики депортації зосереджені на скоєнні злочинів, нелегальному перебуванні та працевлаштуванні.

Необхідно слідкувати за змінами в законодавстві, що стосуються мігрантів. Бажано мати при собі копії всіх важливих документів, адже ніколи не знаєш, коли вони знадобляться. У разі одержання повідомлення про депортацію з Польщі чи Німеччини рекомендуємо звернутися за юридичною консультацією для оскарження рішення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців можуть депортувати з Великої Британії за порушення міграційних правил і недотримання місцевого законодавства. Щоб уникнути потенційних проблем, варто слідкувати за документами, працювати офіційно та перебувати в країні легально.

Також ми писали, що українців у Польщі чекають вагомі нововведення з червня 2025 року. По-перше, зміняться умови призначення фінансової допомоги на дітей. По-друге, оновляться правила працевлаштування іноземців і вступу до університетів.