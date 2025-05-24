Депортация из Германии и Польши — за что выселяют украинцев и как избежать проблем в 2025 году

Люди на улице Кракова. Фото: УНИАН

Украинцам за рубежом может грозить депортация за нарушение миграционных правил и несоблюдение законов. Больше всего наших граждан поселилось в Польше и Германии, поэтому не будет лишним узнать, из-за чего иностранцев оттуда принудительно выселяют в мае 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что может стать причиной депортации украинцев из Европейского Союза.

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Почему депортируют из Польши и Германии

Оба государства входят в ЕС, поэтому правила пребывания там аналогичны, как и основания для депортации. Игнорирование требований законодательства может обернуться для иностранцев серьезными проблемами. Обжалование решения о выселении дает право на временное проживание в стране, но результат рассмотрения может оказаться неутешительным.

Поэтому лучше придерживаться общепринятых правил, чем потом пытаться исправить ситуацию. Контролирующий орган в Польше и Германии принимает решение о депортации в таких случаях:

нелегальное пересечение государственной границы;

помощь другим гражданам незаконно въехать на территорию страны;

просрочка визы или вида на жительство;

ведение предпринимательской деятельности без официального оформления бизнеса;

уклонение от уплаты налогового обязательства;

подделка документов;

умышленное предоставление недостоверных сведений о себе;

трудоустройство по визе, которая не дает права на поиск работы (например, студенческая);

включение в список лиц, нежелательных к въезду в Польшу или Германию;

осуждение за уголовное правонарушение.

Список неполный, но эти основания считаются наиболее распространенными в Европейском Союзе. Часто иностранцам запрещают возвращаться в страну после вынесения решения о принудительной депортации.

Как избежать депортации из ЕС

Самое важное — соблюдать действующие законы и вовремя обновлять документы. Именно из-за проблем с визой, паспортом или видом на жительство часто приходится незапланированно покидать территорию государства. Основные риски депортации сосредоточены на совершении преступлений, нелегальном пребывании и трудоустройстве.

Необходимо следить за изменениями в законодательстве, касающихся мигрантов. Желательно иметь при себе копии всех важных документов, ведь никогда не знаешь, когда они понадобятся. В случае получения уведомления о депортации из Польши или Германии рекомендуем обратиться за юридической консультацией для обжалования решения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев могут депортировать из Великобритании за нарушение миграционных правил и несоблюдение местного законодательства. Дабы избежать потенциальных проблем, стоит следить за документами, работать официально и находиться в стране легально.

Также мы писали, что украинцев в Польше ждут весомые нововведения с июня 2025 года. Во-первых, изменятся условия назначения финансовой помощи на детей. Во-вторых, обновятся правила трудоустройства иностранцев и поступления в университеты.