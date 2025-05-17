Депортація з Великої Британії — чому українців можуть відправити додому у 2025

Українські біженці. Фото: УНІАН

Чимало українців мешкають у Великій Британії. Хтось давно перебрався за кордон, а когось змусила до міграції повномасштабна війна. У випадку порушення місцевих законів або недотримання правил проживання загрожує депортація. Щоб уникнути проблем, треба слідкувати за документами і не вчиняти злочинів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що українців можуть депортувати з Великої Британії.

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Підстави для депортації

Ордер про виселення видає Міністерство внутрішніх справ Великої Британії особам, що не є громадянами держави. Іноземців не просто депортують, їм також забороняють в’їзд на наступні 10 років (стосується людей, які вчинили кримінальний злочин).

Підстави для видворення на батьківщину бувають різні, але найбільш поширеними є:

незаконний перетин державного кордону;

порушення міграційних правил;

здійснення трудової діяльності без візи чи дозволу на працевлаштування;

нецільове використання візи;

адміністративне чи кримінальне правопорушення;

втрата законних підстав для перебування у Великій Британії;

закінчення терміну дозволу на проживання чи візи;

підробка офіційних документів.

Згідно з інформацією на сайті юридичної компанії "Центр Санрайз", депортованим громадянам оплачують квиток для повернення у країну походження, а також надають супровід до транспортного засобу, який прямує за межі Великої Британії.

"Депортація, як правило, супроводжується забороною на в'їзд від 5 років до довічно (залежно від інкримінованого правопорушення), а дані (інформація) про депортованих осіб заносяться до національного реєстру персон Non Grata (небажаних до в'їзду осіб) Великої Британії", — зазначили фахівці.

Водночас деяких іноземців не виселяють. Наприклад, якщо наслідки депортації будуть невиправдано жорсткими для партнера чи дитини. Або в разі значної соціальної/культурної інтеграції людини (довгий час проживала за кордоном і втратила зв'язок з рідною країною).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців у Німеччині також можуть депортувати. Рішення про виселення ухвалюють через порушення митних правил і нелегальний перетин державного кордону. Важливо слідкувати, щоб у документах не було помилок, а термін їх дії не сплив.

Також ми писали, що Мін'юст України впровадив Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей. Цей інструмент забезпечить ефективний збір та обробку інформації про малолітніх осіб, незаконно вивезених до РФ.