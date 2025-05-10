Депортація з Польщі, Німеччини тощо — чому українців можуть виселити з ЄС у 2025

Українські біженці. Фото: УНІАН

Проживаючи за кордоном, варто бути морально готовим до потенційної депортації. Будь-яка країна може примусово виселити іноземного громадянина, якщо він порушив місцевий закон або міграційні правила. Українці в Німеччині, Польщі, Італії, Чехії тощо також не уникнуть депортації в окремих випадках.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому можуть виселити з Європейського Союзу у 2025 році.

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Основні причини депортації з ЄС

Наявність тимчасового захисту не врятує українців, якщо вони порушать міграційне законодавство. Контролюючі органи застосовують суворі заходи покарання громадян, які опинилися на території держави нелегально, мають фальшиві документи чи протермінували свою візу.

Українців можуть депортувати з Польщі, Німеччини, Чехії, Італії, Румунії та інших країн Європейського Союзу через такі поширені причини:

протиправний перетин державного кордону;

вчинення кримінального злочину;

закінчення терміну візи чи дозволу на проживання;

нелегальне працевлаштування;

підприємницька діяльність без реєстрації;

використання фальшивих документів;

належність до терористичної організації;

відсутність коштів для проживання;

свідоме надання неправдивих відомостей про себе;

підозра у шпигунстві.

Як видно, для уникнення депортації іноземцям у ЄС потрібно ретельно слідкувати за дійсністю документів, оскільки велика частина рішень про примусове виселення пов’язана з візовими проблемами. Також треба законно вести бізнес, сплачувати податки і збори, інакше доведеться не лише повернутися на батьківщину, але відбути покарання за порушення вимог.

Зауважимо, в деяких випадках українців та інших іноземних громадян не депортують. З Німеччини, наприклад, не виганяють осіб з інвалідністю і тяжко хворих. Плюс вдасться уникнути депортації, якщо в рідній країні виникли неблагонадійні умови для проживання. Та ці випадки розглядають в індивідуальному порядку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Європейський парламент 8 травня ухвалив резолюцію із закликом повернути українських дітей, яких Росія примусово депортувала чи перемістила. Документ вимагає негайного припинення злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Також ми писали, що Міністерство юстиції займається запуском Реєстру відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей. З його допомогою забезпечать системний підхід до збору інформації про дітей, яких незаконно вивезли в Росію.